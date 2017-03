Alt gegen Neu: So funktioniert der iPhone-Tausch im Apple Store

Wer sein altes iPhone gegen ein neues Modell tauschen will, muss nur einen Apple Store aufsuchen. Im besten Fall winkt eine Gutschrift von 350 Euro. Wir zeigen, wie der iPhone-Tausch klappt.

Jedes Jahr das neueste iPhone in den Händen halten und für das alte Modell sogar noch Geld bekommen? Bei Apple ist das möglich. Mit dem iPhone-Upgrade-Programm ermöglicht der iKonzern schon seit Längerem die Inzahlungnahme älterer Geräte in den Apple Stores. Im Gegenzug erhält der Kunde das aktuelle iPhone-Modell vergünstigt, indem der Wert des älteren Modells auf den Neupreis angerechnet wird. Bis zu 350 Euro Gutschrift verspricht Apple seinen Kunden.

iPhone tauschen? So geht's

So kannst du dein altes iPhone gegen ein neues tauschen. (Foto: Anna Hoychuk/Shutterstock)

Und so geht's: Ein Kunde bringt sein altes iPhone in einen der zahlreichen Apple Stores. Zusammen mit einem Service-Mitarbeiter wird vor Ort zunächst der Wert des Geräts ermittelt. Dazu muss der Kunde in der Regel einige Fragen zum genauen Zustand des Geräts beantworten. Sofern das Gerät funktionstüchtig ist, keinen Wasserschaden hat und ohne erkennbare Display-Schäden daherkommt, ist es für einen Tausch im Rahmen des Upgrade-Programms qualifiziert.

So viel ist dein altes iPhone noch wert

Der Tauschwert des iPhones ist von mehreren Faktoren abhängig: So bestimmen sowohl physikalische Schäden wie Kratzer als auch Speichergröße und Farbe des Modells über den Preis. Eine erhebliche Wertminderung dürfte es geben, sollte das Gerät zuvor mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sein. Ausgehend von einem nicht beanstandeten Gerät sieht Apple folgende Tauschwerte für seine iPhone-Modelle vor:

Modell Tauschwert im Apple Store iPhone 5 70 Euro iPhone 5c 50 Euro iPhone 5s 105 Euro iPhone SE 230 Euro iPhone 6 205 Euro iPhone 6 Plus 235 Euro iPhone 6s 305 Euro iPhone 6s Plus 350 Euro

Auch die Abgabe von Smartphones anderer Hersteller ist möglich. Nach Angaben von Apple liegen die Eintauschwerte je nach Gerät zwischen 25 und 305 Euro. Wie groß der Wert genau ist, lässt sich mit der Apple-eigenen Prüfmaske herausfinden.

Preisvergleich bei Ebay kann sich lohnen

Wer sich für einen Tausch entscheidet, bekommt den ermittelten Wert auf eine Apple-Guthabenkarte gutgeschrieben. Diese kann anschließend für ein neues Modell eingelöst werden. Wichtig: Von dem Tauschprogramm kann nur Gebrauch machen, wer vor Ort auch tatsächlich ein neues iPhone erwerben will. Die Möglichkeit, alte Geräte lediglich in Bargeld umzumünzen, ist nicht vorgesehen. Alternativ bietet Apple allerdings auch einen Online-Tausch mit einer Gutschrift per Überweisung an.

Doch Achtung: Bei den von Apple angegebenen Tauschwerten handelt es um Schätzungen, die jedoch oft unter den tatsächlichen Marktpreisen liegen. Gerade bei älteren iPhone-Modellen in noch neuwertigem Zustand kann sich ein vorheriger Preisvergleich auf Rebuy oder Ebay zusätzlich lohnen. Ein gebrauchtes iPhone 6s mit 32 Gigabyte Speicher wird bei Ebay beispielsweise für Beträge zwischen 350 und 480 Euro gehandelt. Tauschwillige sollten sich also vorab gut überlegen, was ihnen wichtiger ist: Ein höherer, mit größerem Aufwand verbundener Verkauf des iPhones oder der bequeme und schnelle Tausch im Apple Store.

Passend zum Thema:

via techcrunch.com