Verkehrschaos beherrschen: 6 nützliche Apps für Pendler

Wer sein Büro nicht direkt um die Ecke hat, der weiß: Pendeln ist kein Kindergeburtstag. Wir zeigen euch sechs Apps für Android und iOS, die euch den Weg zur Arbeit angenehmer machen sollen.

Apps für Nahverkehrs-Pendler

Wer eine Fahrt von A nach B mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen will, greift meistens zu Apps wie dem DB Navigator oder Öffi. Doch es gibt auch spezielle Nahverkehrs-Apps für Pendler, die oft ein und dieselbe Verbindung nutzen. Hier könnt ihr euch über Verspätungen und Ausfälle schnell informieren und euch böse Überraschungen ersparen.

DB Streckenagent (Android, iOS)

Der DB Streckenagent zeigt euch, ob die Züge auf euren Favoriten-Verbindungen pünktlich kommen. (Screenshot: Google Play Store)

Der DB Streckenagent erscheint im üblichen rot-weißen Bahn-Design und kann verschiedene Favoritenverbindungen verwalten und darstellen. Für jede Verbindung lässt sich ein Zeitfenster von einer Stunde angeben, in dem eventuelle Verspätungen, Störungen oder Ausfälle per Push an euch weitergegeben werden. Warum diese Funktion allerdings eine eigene App braucht und nicht in diesem Umfang im DB Navigator untergebracht wurde, weiß wohl nur die Deutsche Bahn. Der DB Streckenagent ist sowohl für Android als auch für iOS kostenlos und werbefrei erhältlich.

Pendelpanda (Android)

Bei Pendel-Panda könnt ihr per Drag and Drop Verbindungen zwischen verschiedenen Orten suchen. (Screenshot: Google Play Store)

Bei Pendelpanda legt ihr auf der App-Startseite bis zu zwölf Stationen bzw. Adressen ab und könnt die abzufragende Verbindung anschließend festlegen, indem ihr den Startpunkt auf den Endpunkt eurer Verbindung zieht. So habt ihr einen schnellen Zugriff auf verschiedene Verbindungen zwischen euren Lieblingsorten. Die Ergebnisse werden direkt von der mobilen Website der Deutschen Bahn eingeblendet. Für die Preisvorschau könnt ihr nicht nur Verkehrsmittel, sondern auch die Klasse und eine eventuelle Bahncard angeben. Die kostenlose Version ist voll funktionsfähig – allerdings müsst ihr mit Werbeeinblendungen rechnen. Für 3 Euro könnt ihr euch die werbefreie Version freischalten lassen.

Pendler (Android)

Pendler: Kein Schnickschnack, dafür sehr zuverlässig. (Screenshot: Google Play Store)

Ganz auf das Wesentliche reduziert kommt Pendler daher: Die App des Entwicklers Guido Savelsberg gewinnt sicher keine Designpreise, überzeugt aber durch eine hohe Kompatibilität – bereits ab Android 2.3 könnt ihr den kleinen Helfer installieren. Ihr legt einfach eure meistgenutzten Verbindungen in den Einstellungen ab und könnt sie fortan auf dem Startbildschirm auswählen. Auch könnt ihr euch für diese Verbindungen einen Verspätungsalarm ab einem bestimmten kritischen Wert einstellen. Pendler ist kostenlos und von Haus aus werbefrei.

Pendelme (iOS)

Pendelme: Favoriten anlegen und beliebig kombinieren – die schicke iOS-Alternative zu Pendelpanda. (Screenshot: iTunes Store)

Pendelme ist ähnlich aufgebaut wie der oben erwähnte Pendelpanda. Auch hier könnt ihr auf der Startseite verschiedene Favoriten-Orte mit eigenen Bezeichnungen und Icons festlegen. Auch eine normale Verbindungssuche zwischen Nicht-Favoriten ist möglich. Zwischen den einzelnen Verbindungen könnt ihr auch in der Detail-Ansicht schnell hin- und herwischen. Pendelme ist prinzipiell kostenlos, für eine werbefreie Version zahlt ihr einmalig 99 Cent.

Apps für PKW-Pendler

Nicht nur in Peking nevenaufreibend: Der Verkehr in der Rush Hour. (Bild: testing / Shutterstock)

Besonders zur Rush Hour kann der Weg zur Arbeit im Auto zur Geduldsprobe werden. Doch für motorisierte Pendler gibt es auch abseits von Google Maps einige Apps mit besonderen Funktionen, die dafür sorgen, dass ihr pünktlich und stressfrei euer Ziel erreicht.

INRIX Traffic Karten & GPS (Android, iOS)

Inrix Traffic Karten & GPS erinnert euch rechtzeitig, damit ihr nicht zu spät ins Auto steigt. (Screenshot: Google Play Store)

Die INRIX-App ähnelt im Funktionsumfang der Konkurrenz von Waze, allerdings ist der Fokus hier etwas deutlicher auf das Pendeln gelegt. So gibt es zum Beispiel einen Abfahrts-Alarm, der die aktuelle Verkehrslage berücksichtigt und sich rechtzeitig per Push meldet, wenn ihr losfahren müsst. Auch bei der Parkplatzsuche ist euch die App behilflich. INRIX Traffic Karten & GPS ist sowohl für Android als auch iOS kostenlos erhältlich.

Waze (Android, iOS)

Waze ist der App-Rundumschlag für die Fortbewegung per PKW: Neben klassischen Routenplanungs-Funktionen lernt die Software auch eure bevorzugten Pendelstrecken und berücksichtigt Staus, Polizeikontrollen und Straßensperren. Ihr könnt euch sogar die aktuellen Benzinpreise bei den Tankstellen auf eurer Route anzeigen lassen. Eine Echtzeit-Fahrtübertragung à la Glympse ist ebenso implementiert wie eine Community-Funktion, mit der ihr andere Fahrer über besondere Vorkommnisse informieren könnt. Waze ist kostenlos und für Android und iOS erhältlich.

Die Empfehlungen in diesem Artikel haben keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Wir freuen uns über eure Tipps: Welche Apps nutzt ihr für den täglichen Weg zur Arbeit?

