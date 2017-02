7 einfache SaaS-Shopsysteme aus dem Baukasten: Eine Marktübersicht

Die wichtigsten SaaS-Shopsysteme aus dem Baukasten, haben wir für euch in dieser Marktübersicht zusammengefasst: Preise, Hilfestellungen zur Auswahl und Funktionsübersichten.

Welches Shopsystem ist für mich das richtige? Diese Frage stellen sich viele Onlinehändler vor dem Start. Für Einsteiger bieten sich oft Software-as-a-Service-Shopsysteme (SaaS) an. Die Unterschiede zwischen SaaS-Systemen und „normaler“ Software sowie die verschiedenen Typen der SaaS-Shopsysteme stellen wir euch in diesem Artikel vor – und geben euch im Anschluss einen Überblick über einige SaaS-Shopsysteme, deren Preismodelle, Funktionen und ihre optischen Erscheinungsbilder.

SaaS-Shopsysteme aus dem Baukasten: Der Markt im Überblick

SaaS-Shopsysteme oder Lizenzsoftware

Bei einer Shopsoftware wird zusätzlich die Infrastruktur für das Shopsystem benötigt, zum Beispiel ein Webserver sowie fachkundiges Personal, dazu stehen beispielsweise viele Open-Source-Shopsysteme zur Verfügung. Der Shop-Betreiber ist für den Betrieb verantwortlich und damit auch für die schwer abzuschätzenden Kosten der Wartung, Pflege und des laufenden Betriebs.

Bei einer SaaS-Lösung übernimmt der Softwareanbieter dagegen den Betrieb der Shopsoftware – samt der zugehörigen Infrastruktur. Der Kunde nutzt die Software über einen Webbrowser und ist damit im Optimalfall vom Aufwand der Kosten für Betrieb und Pflege der Software befreit und zahlt stattdessen eine eindeutig kalkulierbare Nutzungsgebühr.

Kleine Brötchen backen: SaaS-Shopsysteme aus Baukästen bieten einen schnellen, günstigen Start

Aller Anfang ist schwer, deshalb sollten Onlinehändler sich den Start nicht noch schwerer machen. Um eine „dicke Enterprise-Lösung“ kann zu Beginn noch ein Bogen gemacht werden. Eine simple Software-as-a-Service-Lösung reicht zum Start. Für viele komplexe Lösungen wird eine Agentur oder eigene IT benötigt, die ein kleines Startbudget noch übersteigen.

Trotzdem darf die Professionalität des neuen Onlineshops nicht darunter leiden, sonst verliert der Shop an Glaubwürdigkeit und damit an Umsatz. Ein Mittelweg zwischen kleinem Budget und professionellem Auftreten ist die Gestaltung eines individuellen Shop-Templates durch einen Designer.

Die unterschiedlichen SaaS-Lösungen: Maßgeschneidert versus Baukasten

Das SaaS-Shopsystem aus dem Baukasten ist sofort einsatzbar, je nach Lösung mit mehr oder weniger Funktionalität, aber immer ohne Implementierungsaufwand. Der Nachteil dieser Fertigsysteme ist oft eine geringere Anpassbarkeit im Vergleich zu einer flexibleren SaaS-Lösung aus dem Enterprise-Bereich. Die Anpassbarkeit variiert jedoch auch bei Baukasten-Lösungen von System zu System. Kernfunktionen oder Prozesse können in der Regel nicht geändert werden. Die einzige Möglichkeit, Funktionen hinzuzufügen, ist meist ein API als externe Schnittstelle.

Für Kunden mit extrem hohen Ansprüchen – sowohl an die Anpassbarkeit, als auch an die Skalierbarkeit der Lösungen – stehen als Alternativen zu den Baukasten-SaaS-Systemen auch hochanpassbare Enterprise-SaaS-Lösungen oder PaaS-Lösungen für Eigenentwicklungen wie die E-Commerce-Plattform Commercetools zur Verfügung. Wer kein komplettes Shopsystem braucht, kann auch auf Website-Baukästen mit einfachen E-Commerce-Funktionen zurückgreifen.

Onlineshop-Software aus dem Baukasten: 7 SaaS-Shopsysteme im Überblick

Plentymarkets

Preis: Kostenlos, transaktionsbasierte Abrechnung mit Lizenzkosten ab 0,10 Euro pro Auftrag.

Die bekannte Frucht- und Nussmarke Seeberger setzt beim Onlineshop auf Plentymarkets. (Screenshot: Plentymarkets)

Screenshot: (Plentymarkets) 1 von 6 Zur Galerie

Plentymarkets bietet zwar auch „nur“ den Onlineshop, liefert aber auf Wunsch auch gleichzeitig ein ERP-System mit CRM-, POS-, Fulfilment-, Marketing- und Marktplatzanbindungs-Funktionen mit. Je nach Wunsch kann die Lösung als „Plentymarkets Classic“ mit Grundgebühr und reduzierten, transaktionsabhängigen Gebühren betrieben werden oder als kostenlose Version ohne monatliche Fixkosten und einer leicht erhöhten transaktionsabhängigen Grundgebühr.

Plentmarkets Classic ist modular aufgebaut, der Nutzer kann sich seine Version der umfangreichen E-Commerce-Suite aus der Cloud selbst zusammenstellen und bekommt eine schlanke Softwareinstanz in der Cloud zur Verfügung gestellt, die nur das enthält, was der Nutzer auch wirklich braucht.

Features

Preis: Kostenlos, mit kostenpflichtigen Erweiterungsmöglichkeiten.

Templates Gratis-/ Premium Anpassbar (Menü) Anpassbar (HTML-/CSS-Editor) Template exportierbar + / - + + +

Sales Digitale Produkte Abo-Commerce Produkt-Empfehlungen Mobile-friendly + + + +

Marketing Gutscheine/Rabatte Newsletter Social-Media-Sharing Internationalisierbar x / x + + +

Marktplätze Integrierte Anbindung Anbindung über externes Tool Amazon/eBay Weitere Marktplätze + - + / + +

Erweiterung/Export Apps API zur Anbindung von Drittanbietertools Export Artikel/Kunden/Bestellungen Import Artikel/Kunden + + + / + / + + Sonstiges: Modularer Systemaufbau und Erweiterung mit Plugins und Eigenanpassungen möglich. Payment bereits integriert. Produkte auf bis zu 40 Marktplätzen listen. Auf Wunsch als hochautomatisierbare Komplettlösung nutzbar. Ein hochperformanter lokaler Client für das Händlerbackend ist auf Wunsch ebenfalls erhältlich. Legende: Ja: + / Nein: - / Nur gegen Aufpreis: x

-> Funktionsübersicht beim Anbieter

Supr

Supr ist eine der vielen SaaS-Lösungen, die es im Bereich Onlineshop-Software aus dem Baukasten gibt. (Screenshot: Maruel)

Maruel Clothing, ein Beispiel für eine Shop-Umsetzung mit Supr. (Screenshot: Maruel) 1 von 4 Zur Galerie

Referenzshop: Maruel Clothing

Supr basiert auf dem CMS WordPress. Wer mit WordPress schon vertraut ist, wird sich schnell zurechtfinden. Die Macher hinter Supr haben WordPress im Prinzip um E-Commerce-Funktionalitäten erweitert: Das Backend ist angepasst, sodass es auf die Bedürfnisse von Online-Händlern zugeschnitten ist und ein passendes Shop-Frontend wird dazu geliefert. Das Content-Management ist als Basis-Funktion von WordPress immer noch vorhanden, einige Bereiche wie die Verwaltung und Installation von Erweiterungen sind bei Supr aber mit Absicht ausgeblendet. Zum einen steht die Shop-Funktion im Vordergrund, zum anderen soll die Installation so „abgeriegelt“ sein, dass nicht versehentlich die Lauffähigkeit des Systems beeinträchtigt werden kann. Trotzdem bekommt man mit Supr quasi ein im Wesentlichen auf den deutschen Markt zugeschnittenes Shopsystem und Blog gleichzeitig geliefert.

Einen ausführlichen Test findest du in unserem Artikel „Supr: Schickes und kostenloses SaaS-Shopsystem im Test“, im Vergleich zum damaligen Test hat Supr mittlerweile etwas aufgerüstet: Der Versand ist automatisch an Hermes angebunden, es gibt eine schnelle Stapelverarbeitung und weitere Zahlungsmethoden.

Features

Preis: Kostenlos, mit kostenpflichtigen Erweiterungsmöglichkeiten.

Templates Gratis-/ Premium Anpassbar (Menü) Anpassbar (HTML-/CSS-Editor) Template exportierbar + / - + + -

Sales Digitale Produkte Abo-Commerce Produkt-Empfehlungen Mobile-friendly - - - +

Marketing Gutscheine/Rabatte Newsletter Social-Media-Sharing Internationalisierbar x / x - + -

Marktplätze Integrierte Anbindung Anbindung über externes Tool Amazon/eBay Weitere Marktplätze - - - / - -

Erweiterung/Export Apps API zur Anbindung von Drittanbietertools Export Artikel/Kunden/Bestellungen Import Artikel/Kunden + - + / + / + + Sonstiges: Payment über das Wirecard Checkout Portal (Abgesicherter Kauf auf Rechnung, PayPal, Lastschrift, Sofort Überweisung und Kreditkarte). Ebay-Artikel-Import, CMS und Blog. Legende: Ja: + / Nein: - / Nur gegen Aufpreis: x

-> Funktionsübersicht beim Anbieter

Versacommerce

SaaS-Shopsysteme von Versacommerce im Einsatz beim ökologisch-nachhaltig orientierten Kindermodelabel „Band of Rascals“. (Screenshot: Band of Rascals)

(Screenshot: Band of Rascals) 1 von 4 Zur Galerie

Referenzshop: Band of Rascals

Versacommerce ist unter den SaaS-Shopsystemen der Baukasten-Klasse eines der flexibelsten Systeme – der modulare Aufbau und das Erweiterungsangebot lassen fast keinen Wunsch mehr offen. Das System ist nicht nur, wie marktüblich, mit fertigen Apps erweiterbar, sondern die einzelnen Kundeninstanzen des Shopsystems werden von Versacommerce auch mit zusätzlichen Funktionalitäten nach Kundenwunsch versehen. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, die eher bei Enterprise-SaaS-Systemen wie Demandware oder Websale besteht und für die Einstiegskategorie mehr als ungewöhnlich.

Kunden, die selbst über technisches Know-how verfügen, können mit Hilfe einer Rest-API und Webhooks eigene Erweiterungen oder Anbindungen für das Shopsystem entwickeln – und zum Einstieg in die App-Entwicklung steht diesen Kunden auch ein Ruby-on-Rails-Starterset zur Verfügung.

Versacommerce ist auch eines der wenigen Systeme am Markt, das für Onlinehändler auch bei extremen Umsatz- und Trafficwachstum noch skalierbar bleibt: Versacommerce lässt sich als Marktplatz mit Subshops nutzen, in einer Enterprise-Fassung oder gleich als Private Cloud mit einer eigenständigen Hochlast-Architektur samt High-Performance-Caches, einem eigenen Content-Delivery-Network und einer Monitoring- und Cluster-Healing-Architektur.

Features

Preis: ab 25 Euro pro Monat. Keine Umsatzbeteiligung. App-Store und API gibt's ab 45 Euro pro Monat inklusive – die Amazon-Anbindung ist ab dem 85-Euro-Tarif enthalten.

Templates Gratis-/ Premium Anpassbar (Menü) Anpassbar (HTML-/CSS-Editor) Template exportierbar + / + + + +

Sales Digitale Produkte Abo-Commerce Produkt-Empfehlungen Mobile-friendly + - + +

Marketing Gutscheine/Rabatte Newsletter Social-Media-Sharing Internationalisierbar + / + + + +

Marktplätze Integrierte Anbindung Anbindung über externes Tool Amazon/eBay Weitere Marktplätze + + + / - +

Erweiterung/Export Apps API zur Anbindung von Drittanbietertools Export Artikel/Kunden/Bestellungen Import Artikel/Kunden + + + / + / + + Sonstiges: Backoffice-Erweiterung mit Warenwirtschaft, Lagerverwaltung und umfangreichen Reporting- und Analysefunktionen erhältlich. Lexware-Anbindung. Shopify-Themes nutzbar. Eigener Payment-Dienst Versacommerce Pay. Legende: Ja: + / Nein: - / Nur gegen Aufpreis: x

-> Funktionsübersicht beim Anbieter

ePages

(Screenshot: Lindt) 1 von 4 Zur Galerie

Referenzshop: Lindt

Das Shopsystem ePages ist schon seit Jahren als SaaS-Lösung erhältlich und gehört zu den am längsten am Markt befindlichen Systemen. Laut Anbieterinfo sollen rund 140.000 Shops auf ePages setzen – über verschiedene ePages-Partner, in der Regel Hosting-Anbieter, die ihren Kunden Shopsysteme auf ePages-Basis anbieten. In Deutschland findet sich die Produktvariante ePages Base beispielsweise bei Hostern wie 1&1, Strato, Host Europe, der Telekom und vielen weiteren Anbietern.

Neben der ePages-Base-Version bietet der Hersteller noch weitere Versionen: ePages Enterprise für größere Unternehmen auf einem eigenen Server oder ePages Flex auf einem eigenen Server oder einer Private Cloud, eine Lösung, die mit Webservices/API anpassbar ist, und Multistore-Lösungen für Filialnetze.

Für die Anbindung an Warenwirtschafts- oder ERP-Anbieter bietet ePages entweder spezielle ERP-Versionen seiner SaaS-Lösung direkt bei Anbietern wie Sage und Softengine an, oder die Anbindung wird – wie beispielsweise bei 1&1 – über kostenpflichtige Connectoren von Drittanbietern wie OSC-Ware oder sync4 realisiert.

Bei der Auswahl des ePages-Partners kann der Funktionsumfang der Shopsoftware variieren, da die Partner die Tarife und deren Funktionsinhalt selbständig auswählen. Das heißt, dass nicht jedes Features aus der unten stehenden Tabelle in jedem ePages-Tarif zwingend vorhanden ist. Ein Umstieg von einer ePages-Version zu einer anderen ist als Upgrade möglich.

Für Kunden jedes Anbieters steht der ePages-Design-Service und verschiedene andere Serviceangebote von ePages direkt zur Verfügung.

Features

Preis: ab 9,90 Euro, mit kostenpflichtigen Erweiterungsmöglichkeiten

Templates Gratis-/ Premium Anpassbar (Menü) Anpassbar (HTML-/CSS-Editor) Template exportierbar + / - + + -

Sales Digitale Produkte Abo-Commerce Produkt-Empfehlungen Mobile-friendly + - + +

Marketing Gutscheine/Rabatte Newsletter Social-Media-Sharing Internationalisierbar + / + + + +

Marktplätze Integrierte Anbindung Anbindung über externes Tool Amazon/eBay Weitere Marktplätze + + + / + +

Erweiterung/Export Apps API zur Anbindung von Drittanbietertools Export Artikel/Kunden/Bestellungen Import Artikel/Kunden + + + / + / + + Sonstiges: Personalisierbare Produkte möglich. Die Enterprise-Edition enthält außer dem erweiterten Funktionsumfang auch die Nutzung des Rechtsdienstleisters Janolaw. Legende: Ja: + / Nein: -

-> Funktionsübersicht beim Anbieter

Lightspeed eCom (SEOshop)

(Screenshot: Q1905.com) 1 von 4 Zur Galerie

Referenzshop: Q1950

SEOShop war eine in den Niederlanden relevante SaaS-Lösung, die seit einiger Zeit auch auf dem deutschen Markt Fuß fassen möchte. Ende 2015 wurde SEOShop von der kanadischen Retail-Lösung Lightspeed gekauft – die Marke wird seitdem nicht mehr weitergeführt. Lightspeed bietet ein identisches Produkt unter dem Namen „Lightspeed eCom“ an.

Lightspeed eCom hat zusätzlich eine Integration zur Retail-Lösung Lightspeed Retail erhalten und ist so zu einer ambitionierten Multichannel-Lösung aufgestockt worden, wie der Website der Mutterfirma zu entnehmen ist. In Deutschland wird die Komplettlösung bisher noch nicht beworben.

Neben einer API-Anbindung bietet Lightspeed eCom eine ERP-Anbindung an Sage One mit einer kostenfreien App an, als Alternative ist noch das Multichanneltool Billbee vorhanden. Billbee bindet Warenwirtschaftssysteme, ERP und Marktplätze ein. Die Apps sind kostenfrei, für die Nutzung von Sage One und Billbee fallen aber Gebühren an. Personalisierung und A/B-Tests sind über einen kostenpflichtigen Dienst möglich, ebenfalls mit einer kostenfreien App.

Der Checkout steht in drei verschiedenen, anpassbaren Varianten zur Verfügung, darunter auch ein One-Page-Checkout. Für diese Checkout-Pages ist die Nutzung eines A/B-Tests möglich.

Features

Preis: ab 49 Euro monatlich, mit kostenpflichtigen Erweiterungsmöglichkeiten. API-Zugang erst ab 89 Euro monatlich. Vertragslaufzeit 12 Monate, bei Vorauszahlung werden Rabatte angeboten.

Templates Gratis-/ Premium Anpassbar (Menü) Anpassbar (HTML-/CSS-Editor) Template exportierbar + / + + + -

Sales Digitale Produkte Abo-Commerce Produkt-Empfehlungen Mobile-friendly x - x +

Marketing Gutscheine/Rabatte Newsletter Social-Media-Sharing Internationalisierbar + / + + + +

Marktplätze Integrierte Anbindung Anbindung über externes Tool Amazon/eBay Weitere Marktplätze - + x / x +

Erweiterung/Export Apps API zur Anbindung von Drittanbietertools Export Artikel/Kunden/Bestellungen Import Artikel/Kunden + + + / + / - +/- Sonstiges: B2B- und Großhandelsfunktionalitäten ab 189 Euro monatlich. Barcode-Scanner-Funktionalitäten. Multistore-Modus möglich. Rechnungsexport nur als PDF. Facebook Store. Legende: Ja: + / Nein: - / Nur gegen Aufpreis: x

-> Funktionsübersicht beim Anbieter

Shopify

(Screenshot: Maitre Philippe)

(Screenshot: Maitre Philippe) 1 von 4 Zur Galerie

Referenzshop: Maitre Philippe

Den kanadischen Anbieter Shopify haben wir bereits vor einiger Zeit vorgestellt, es bleibt dabei, dass Shopify in Deutschland nur nutzbar ist, wenn sämtliche rechtlichen Voraussetzungen manuell im Frontend eingebaut werden und die deutschen Texte in den Sprachdateien gegebenenfalls noch angepasst werden. Was aber für Händler, die HTML-Quellcode lesen und bearbeiten können, kein Problem darstellen dürfte. Das System selbst kann ansonsten mit verschiedenen Mehrwerststeuersätzen umgehen und löst ebenfalls die EU-Problematik mit landesbezogenen Steuersätzen für digitale Waren innerhalb der EU.

Shopify bietet einen extrem großen Marktplatz mit vielen Apps und Erweiterungen, Themen und Anbindungen an externe Systeme und Payment-Gateways. Teil der Shopify-Familie ist auch eine POS-Lösung samt Kassenterminal, Kreditkartenleser sowie ein eigenes Payment-Gateway für Kreditkarten.

Logistikintegrationen gibt es für den deutschen Markt mit Shippo und Shipcloud, eine kostenfreie Tracking-App für den Nutzerbereich mit Statusmeldungen per Mail an den Kunden existiert ebenfalls.

Features

Preis: Ab 29 US-Dollar monatlich, mit kostenpflichtigen Erweiterungsmöglichkeiten und Apps.

Templates Gratis-/ Premium Anpassbar (Menü) Anpassbar (HTML-/CSS-Editor) Template exportierbar + / - + + +

Sales Digitale Produkte Abo-Commerce Produkt-Empfehlungen Mobile-friendly + x x +

Marketing Gutscheine/Rabatte Newsletter Social-Media-Sharing Internationalisierbar + / + + + +

Marktplätze Integrierte Anbindung Anbindung über externes Tool Amazon/eBay Weitere Marktplätze + x + / x x

Erweiterung/Export Apps API zur Anbindung von Drittanbietertools Export Artikel/Kunden/Bestellungen Import Artikel/Kunden + + + / + / + + Sonstiges: Legende: Ja: + / Nein: - / Nur gegen Aufpreis: x

Cosmoshop: Mietshop.de

(Screenshot: jvmoebel.de) 1 von 4 Zur Galerie

Referenzshop: jvmoebel.de

Das deutsche Softwarehaus Cosmoshop bietet seine gleichnamige Lösung auch als SaaS-Variante an. Unter Mietshop.de stehen dabei mehrere Tarife, eine Online-Faktura und verschiedene Plugins zur Verfügung. Sollten alle Gestaltungsmöglichkeiten nicht ausreichen, bietet Cosmoshop an, die SaaS-Version zu einer Einzelinstallation zu migrieren.

Als Erweiterungsmöglichkeiten bietet Cosmoshop verschiedene Marktplatzanbindungen von Amazon, eBay, Mein-Paket über Ricardo.ch hin zu vielen weiteren Marktplätzen. Ebenfalls sind Anbindungen an weitere Warenwirtschaftssysteme vorhanden, wie Softengine BüroWare, die Versandhandelssoftware Pixi oder Afterbuy für kleine bis mittlere Händler. Ab 78 Euro ist ein Repricing-Robot zur automatisierten Preisanpassung enthalten.

Cosmoshop ist Trusted-Shops-Vorzertifiziert.

Features

Preis: 48 Euro monatlich, Newsletter, Gutscheine und Kundenrezensionen erst ab 78 Euro monatlich, mit weiteren kostenpflichtigen Erweiterungsmöglichkeiten. Jeder Tarif enthält einige Freitransaktionen, danach fällt eine Gebühr von 0,13 Euro pro Transaktion an. Die Comsoshop-Free-Lösung bietet gratis eine Testphase über drei Monate hinweg.

Templates Gratis-/ Premium Anpassbar (Menü) Anpassbar (HTML-/CSS-Editor) Template exportierbar + / - + + -

Sales Digitale Produkte Abo-Commerce Produkt-Empfehlungen Mobile-friendly - - + +

Marketing Gutscheine/Rabatte Newsletter Social-Media-Sharing Internationalisierbar + / + + + +

Marktplätze Integrierte Anbindung Anbindung über externes Tool Amazon/eBay Weitere Marktplätze x - x / x x

Erweiterung/Export Apps API zur Anbindung von Drittanbietertools Export Artikel/Kunden/Bestellungen Import Artikel/Kunden + + + / + / + + Sonstiges: Online-Faktura zusätzlich erhältlich. Legende: Ja: + / Nein: - / Nur gegen Aufpreis: x

Du stehst noch ganz am Anfang? Dann haben wir die wichtigsten Tipps zum Einstieg in die Welt des E-Commerce wir hier für dich gesammelt: „E-Commerce leicht gemacht: 10 Tipps für ungeduldige Einsteiger“.

Dieser Artikel wurde zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2017.