Podcast-Apps für iOS: Die 5 besten Player fürs iPhone

Informative Unterhaltung für unterwegs: Dafür gibt es nichts besseres als gute Podcasts. Um die auf dem iPhone oder iPad bequem zu konsumieren und zu verwalten, haben wir für euch fünf der besten Podcast-Apps für iOS rausgesucht und stellen sie euch im Schnelldurchlauf vor.

Overcast Radio: Eine der beliebtesten Podcast-Apps für iOS

Overcast ist derzeit eine der besten Podcast-Apps für iOS. (Bild: Overcast)

Die Rezensenten sind sich einig: Overcast Audio ist die Pocast-App für iPhones und iPads, die ihr auf eurem Gerät installiert haben solltet. Die App ist schlicht, aber optisch ansprechend designt, kostet nichts und hat dennoch alles unter der Haube, was ihr zum Hören und Verwalten von Podcasts braucht.

Overcast bietet neben Apple-Watch- und AirPlay-Unterstützung eine Funktion namens „Smart Play“, mit der Sprechpausen entfernt werden können, um die Laufzeit des Podcasts zu verkürzen. Das Abonnieren von Podcasts funktioniert entweder über die Suchfunktion, die Feed-URL einer Sendung oder per Empfehlungen in der App oder via Twitter. Habt ihr euer iOS-Gerät nicht in Reichweite, könnt ihr auch den Overcast-Web-Player benutzen. Für die Apple-Watch gibt es seit April 2017 eine eigenständige App.

Anzeige

Pocket Casts: Der Podcast-Player für nahezu alle Plattformen

Pocket Casts gibt es nicht nur für iOS. (Bild: Shifty Jelly)

Pocket Casts haben wir auch schon in unserer Übersicht der besten Podcast-Apps für Android lobend erwähnt. Angesichts dessen, dass sie auch für iOS angeboten wird, darf sie hier nicht fehlen. Insbesondere User, die auch ein Android-Gerät in Benutzung haben, sollten sich die nicht nur schicke, sondern auch mächtige App ansehen.

Auch erwähnenswert: Ein Web-Player gehört ebenso zum Angebot wie auch Support für die Apple Watch. Außerdem lassen sich Inhalte zwischen den verschiedenen Plattformen synchronisieren. Die App schlägt bei iTunes mit 4,49 Euro zu Buche, wer den Web-Player nach der Testphase von sieben Tagen weiter nutzen will, zahlt zusätzlich einmalig neun US-Dollar.

Castro: Reduziert designter Player

Castro: Guter Player mit Gestensteuerung. (Bild: Castro)

Wenn ihr einen Podcast-Player sucht, der an Features nicht zu überladen ist und ein simples Design sowie eine einfache Bedienung bieten soll, dann schaut euch Castro an. Der Player besitzt trotz seiner reduzierten Optik allerhand relevante Features, wie beispielsweise ein dynamisches Speichermanagement, den Download abonnierter Podcasts im Hintergrund und eine Streaming-Funktion. Seit iOS 11 wird außerdem die Drag-and-Drop-Funktion zum Verschieben der Tracks unterstützt.

Die App ist in erster Linie an Nutzer gerichtet, die nur eine Handvoll Podcasts hören, zur Verwaltung von mehr als zehn Abos ist sie nur bedingt geeignet – sie kostet einmalig 4,49 Euro.

Downcast: Fast so gut wie Overcast

Downcast bietet viele Einstellungsmöglichkeiten. (Bild: Downcast)

Downcast war in den 1990ern eine legendäre US-amerikanische Hardcore-Band, jetzt ist es „nur“ noch ein solider Podcast-Player mit vielen Funktionen. Mit Downcast könnt ihr eure Podcasts-Abos verwalten und per OPML-Datenbank Playlisten exportieren und importieren; dank Auto-Download habt ihr auch stets die aktuellen Podcasts auf eurem iPhone.

Die App bietet außerdem eine umfangreich anpassbare Playlistenfunktion und die Möglichkeit, Podcasts zu streamen. Darüber hinaus unterstützt die App auch Video-Playback und verfügt über Apple-Watch-Unterstützung. Die App kostet im App-Store 3,49 Euro, optional könnt ihr euch noch eine Version für den Mac downloaden, die stattliche 8,99 Euro kostet. Eine Apple-Watch-App gehört auch zum Angebot.

Downcast Entwickler: Jamawkinaw Enterprises LLC Preis: 8,99 €

Podcasts: Die Podcast-App von Apple

Apples eigene Podcast-Lösung dürfte für manche vollkommen ausreichen. (Bild: Apple)

In unserer Auflistung darf natürlich auch die hauseigene Podcast-App von Apple nicht fehlen. Der Player bietet zwar nicht so viele Funktionen wie die schon erwähnten Apps, aber er leistet solide Arbeit. Optisch fügt die Podcast-App sich in Apples Designschema nahtlos ein und ist beispielsweise von der Music-App kaum zu unterscheiden. Praktisch: Die abonnierten Podcasts werden per iTunes synchronisiert, sodass ihr sie überall parat habt. Außerdem könnt die App per Siri bedienen.

Wie sieht es bei euch aus – hört ihr Podcasts, und falls ja, welche und was für einen Player nutzt ihr?

Und wenn ihr jetzt noch auf der Suche nach guten Podcasts seid, werdet ihr auch bei uns fündig. Wir haben für euch Marketing-Podcasts, Design-Podcasts, Podcasts für Gründer, deutschsprachige Tech-Podcasts und 10 neue Podcasts, die du dir anhören solltest gesammelt. Nicht zu vergessen: unser eigener Filterblase-Podcast. Die t3n-Chefredakteure diskutieren gemeinsam mit Experten über E-Business, Online-Marketing, die Startupszene und die digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft.

iTunes SoundCloud RSS-Feed