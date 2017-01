Whatsapp-Alternativen: Das können Telegram, Threema, Wire und Co.

Whatsapp ist der Messenger-King, dennoch hagelt es immer wieder Kritik. Wir haben daher Whatsapp-Alternativen gesammelt, die einen ähnlichen Funktionsumfang bieten und allerhand Potenzial haben.

Whatsapp ist Marktführer – mit Abstand

Whatsapp gehört unbestritten zu den beliebtesten Messenger-Apps auf dem Markt – und zwar plattformübergreifend. In nahezu allen App-Stores der mobilen Betriebssysteme liegt die Anwendung auf den vordersten Rängen. Entsprechend hoch beziffert sich auch die Anzahl an Nachrichten, die über die Server des Dienstes gehen. Nach Angaben des Unternehmens – Stand April 2014 – werden 64 Milliarden Nachrichten pro Tag verschickt. Diese Zahl dürfte mittlerweile mit Sicherheit noch höher liegen, leider hat Whatsapp seitdem keine konkreten Zahlen veröffentlicht. Im Februar 2016 verkündete das Unternehmen stolz, den Meilenstein von einer Milliarde User erreicht zu haben.

Whatsapp: Weit verbreitet, aber nur mäßig beliebt – gewissermaßen ein notwendiges Übel. (Foto: Shutterstock)

Vor allem die einfache Handhabung und das simple Anmeldeverfahren scheinen den Erfolg des Dienstes maßgeblich begünstigt zu haben. Um Whatsapp zu nutzen, muss der Messenger lediglich aus dem App-Store geladen werden – die Anmeldung erfolgt über die eigene Telefonnummer. Der Service gleicht automatisch die gespeicherten Rufnummern mit der eigenen Datenbank ab. Schon ist es möglich, sich mit seinen Kontakten per Whatsapp auszutauschen. Nicht von ungefähr hat Facebook 16 Milliarden US-Dollar für den Messenger ausgegeben.

Trotz seiner weiten Verbreitung ist das Messaging-Tool hoch umstritten. In Tests der der Stiftung Warentest schneidet es grundsätzlich nicht gut ab. Sowohl 2014 als auch im Test 2015 (hinter Paywall) lag Whatsapp im unteren Mittelfeld. Seitdem hat Whatsapp eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt und sich damit zu einem der sichersten Messenger am Markt gemausert. Nichtsdestotrotz sammelt das Unternehmen eure Telefonnummern und Metadaten und gibt sie an den Mutterkonzern Facebook weiter. Immerhin habt ihr die Möglichkeit, euch dagegen zu wehren, dass eure Daten zu Werbezwecken genutzt werden. Im Januar wurde Whatsapp beschuldigt, eine Backdoor in seinen Messenger eingebaut zu haben, durch die sich selbst verschlüsselte Nachrichten noch lesen lassen – was es damit auf sich hat, und ob es sich dabei um Absicht oder ein Bug handelt, muss noch geklärt werden.

Wer sich für sein Umfeld nach einer Alternative umsehen will, wird in unserer Übersicht womöglich fündig. Die von uns aufgeführten Messenger bieten einen ähnlichen Funktionsumfang und werden für eine breite Basis an Plattformen angeboten.

Threema: Sicherer Messenger aus der Schweiz

Threema gilt als eine sichere Whatsapp-Alternative. (Bild: Threema)

Die Themen Sicherheit und Datenschutz werden bei vielen Messaging-Apps leider immer noch kleingeschrieben, auch wenn einige diesbezüglich schon nachgelegt haben. Threema war einer der ersten Messenger, bei denen die Sicherheit höchste Priorität hatte. Das Schweizer Unternehmen hinter dem Produkt versichert, dass die komplette Kommunikation zwischen den Teilnehmern von Anfang bis Ende verschlüsselt übertragen wird. Damit soll es weder für den Betreiber, noch für unbefugte Dritte die Möglichkeit geben, mitzulesen. Die Anwendung, mit der Textnachrichten, Fotos, Videos und der eigene Standort verschickt werden können, gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Anfang 2017 will das Unternehmen mit Threema Web seinen Messenger auf den Desktop bringen.

Signal: Edward Snowdens erste Wahl

Signal verspricht sichere Kommunikation. (Foto: Open Whisper Systems)

Die App Signal von Open Whisper Systems steht für Android und iOS zur Nutzung bereit und ist der Messenger der Wahl von Whistleblower Edward Snowden. Der Messenger besitzt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die quelloffen entwickelt wird. Mit dem Messenger könnt ihr Textnachrichten und abhörsichere Telefonate führen. Auch für den Desktop wird ein Client angeboten, seit November 2016 könnt ihr über die Android-App auch Sticker und Doodle versenden - und Bilder mit Textnachrichten versehen. Die Verschlüsselung von Whatsapp sowie der verschlüsselten Nachrichten-Option von Googles Allo-Messenger basiert übrigens auch auf dieser Technologie.

Der Funktionsumfang ist zwar nicht so hoch wie bei anderen Messengern, dafür kann man sicher sein, dass kein Dritter mitlesen kann.

Wire: Hübscher Multi-Messenger mit Servern in Europa

Wire Messenger. (Bild: Wire)

Ein relativ neuer Player auf dem Messenger-Markt ist das Berliner Unternehmen Wire Swiss, das mit seinem Wire-Messenger unter anderem gegen den Platzhirsch Whatsapp antreten will. Der Messenger basiert auf dem WebRTC-Protokoll und ist optisch ansprechend gestaltet. Neben Schriftnachrichten und GIFs unterstützt die Anwendung auch das Versenden von Sprachnachrichten in HD-Qualität, die allesamt Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Gruppenchats mit bis zu 128 Teilnehmern sind außerdem möglich. Wire Swiss, das seinen Hauptsitz in der Schweiz hat, betont, dass alle Server in der EU verortet sind.

Der Messenger kann mit iOS-, Android-, Windows- und OS-X-Geräten genutzt werden – oder mit einem aktuellen Browser (Chrome, Firefox, Opera). Finanziell unterstützt wird das Unternehmen übrigens von Skype-Mitbegründer Janus Friis. Erfreulich: Im Juli hat das Unternehmen den kompletten Quellcode der App auf Github veröffentlicht.

Facebook-Messenger: Der zweitgrößte Messenger

Facebook-Messenger: Fast so beliebt wie Whatsapp. (Grafik: Yeamake / Shutterstock.com)

Auch wenn Facebook Besitzer von Whatsapp ist, darf der zweite Chat-Client des größten sozialen Netzwerks in unserer Übersicht nicht fehlen. In Anbetracht der weiten Verbreitung Facebooks kann der Messenger auch als heißer SMS-Konkurrent betrachtet werden. Die App unterstützt neben dem Senden von Nachrichten auch Gruppen- und Videochats, Sprachnachrichten, sowie das Teilen von Fotos und anderen Medien.

Der Facebook-Messenger wird im Unterschied zu Whatsapp immer mehr zu einer Plattform für Unternehmen ausgebaut. Über den Messenger ist es in den USA seit geraumer Zeit möglich, ein Uber zu bestellen, außerdem wurden dem Messenger Bots verpasst. Wie Whatsapp ist auch der Facebook-Messenger umstritten – er hat bei der Stiftung Warentest auch nur die Note „ausreichend“ erhalten. Im Juli hat Facebook angekündigt, in den Facebook-Messenger eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu integrieren – allerdings vorerst nur testweise. Wer Whatsapp aufgrund der im August 2016 angekündigten Datenübermittlung an Facebook den Rücken kehren will, dürfte auch mit dem Facebook Messenger nicht glücklich werden.

Telegram: Multi-Messenger mit wachsender Nutzerbasis

Die Whatsapp-Alternative Telegram erfreut sich wachsender Beliebtheit. (Bild: Telegram)

Ein Mitte 2013 gestarteter Dienst namens Telegram schreibt sich auf die Fahne, hochgradig verschlüsselt zu sein, was insbesondere in Zeiten von NSA und PRISM ein populäres Feature darstellt. Laut den Entwicklern Pavel und Nikolai Durov können sowohl Textnachrichten, Fotos, Videos und Dokumente (wie DOC-, ZIP-, MP3-Dateien und mehr) versendet werden, die bis zu 1,5 Gigabyte groß sind. Auch das Erstellen von Gruppenchats wird unterstützt – bis zu 1.000 Kontakte können einer Gruppe hinzugefügt werden.

Im Unterschied zu Whatsapp werden Daten in der Cloud gespeichert, sodass Konversationen über mehrere Geräte hinweg synchronisiert werden können. Durch das Feature „Secret Chat“ haben die Entwickler gar eine Art Snapchat-artige Funktion integriert: Mit dieser lassen sich Nachrichten mit einem Verfallsdatum versehen, sodass sie sich nach vorgegebener Zeit selbst zerstören. Seit Anfang 2017 können Nachrichten auch einfach zurückgezogen werden. Offizielle Clients gibt es für iOS, Android und auch für Desktoprechner zum Download zur Verfügung. Auch inoffizielle Anwendungen sind verfügbar - das ist möglich, da die Entwickler Teile des Codes Open Source anbieten und APIs bereitstellen.

Neuere Telegram-Features sind Sticker und Bots.

Trending stickers, personal storage and more in the new Telegram update: https://t.co/Vh8vhbjgsW pic.twitter.com/JTta5bhAFt — Telegram Messenger (@telegram) August 3, 2016

Im Februar 2016 gab das Unternehmen an, mittlerweile 100 Millionen aktive Nutzer pro Monat zu haben. Die Nutzerbasis ist damit zwar bei Weitem nicht so groß wie die von Whatsapp, aber dennoch beachtlich. Der Dienst steht jedoch nicht ganz ohne Kritik dar: Zum einen wird die Verschlüsselung kritisiert, da sie im Unterschied zum quelloffenen Signal-Protokoll von Open Whisper Systems proprietär ist und nicht offengelegt wird, zum anderen weiß niemand, wo das Unternehmen hinter Telegram überhaupt sein Büro hat. Das Ganze besitzt einen gewissen unseriösen Anstrich.

Skype: Der Klassiker

Nicht unumstritten, aber wie Whatsapp ein notwendiges Übel. (Bild: Microsoft)

Skype wird den meisten unserer Leser bekannt sein. Der Klassiker unter den Messenger-Diensten bietet sowohl einen Textchat als auch die berühmte Anruf- und Videochatfunktion. Zudem ist es möglich, Dokumente, Fotos und dergleichen zu versenden. Entsprechende Apps gibt es sowohl für Android, iOS, Windows Phone als auch für Macs und Windows-Rechner.

Das Schreiben von Nachrichten ist kostenlos, Videochats ebenso – vorausgesetzt, ihr seid im WLAN-Netz eingeloggt. Außerdem könnt ihr gegen Gebühr weltweit in Fest- und Mobilfunknetze telefonieren. Das Schreiben von SMS-Nachrichten auf Feature-Phones ist gegen geringe Kosten ebenso möglich.

KakaoTalk: Wachsender Messenger

KakaoTalk verfügt über eine breite Nutzerbasis – in Südkorea. Das Unternehmen will allerdings weiter wachsen. (Bild: KakaoTalk)

Der Dienst mit dem leckeren Namen ist vor allem in Südkorea weit verbreitet und zählt nach eigenen Angaben insgesamt über 140 Millionen Nutzer (Stand: Mai 2014) – ein Großteil ist allerdings im Heimatland des Dienstes verortet. Auch KakaoTalk bietet Apps für einen Großteil der verfügbaren mobilen Plattformen, von iOS, Android über Windows Phone zu Blackberry und Bada ist alles vertreten.

Der Funktionsumfang von KakaoTalk lässt kaum Wünsche offen. Es können Textnachrichten, Fotos, Videos und Sprachnachrichten verschickt werden. Der Service versendet Nachrichten über eine sichere SSL-Verbindung. Per Secret-Chat-Option ist auch das Versenden via Ende-zu-Ende-Kommunikation möglich.

Hike: Klein, aber nicht uninteressant

Hike: Whatsapp-Alternative für iOS, Android und Windows Phone. (Bild: Hike)

Hike ist 2012 gestartet und ebenfalls ein relativ neuer Player im Messenger-Milieu. Er will selbstredend auch als direkter Konkurrent gegen Whatsapp antreten und muss sich in Sachen Funktionsumfang keineswegs verstecken. Hike beherrscht Gruppenchats sowie das Versenden von Sprach-, Video- und Bildnachrichten. Der Messenger bietet hingegen nur eine 128-bit-SSL-Verschlüsselung. Hike-Apps gibt es für Android, iOS sowie Windows Phone, Symbian und Blackberry.

BBM 2.0: Blackberry für alle

Blackberry hat mit seinem BBM 2.0 einen eigenen plattformübergreifenden Messenger im Angebot. (Bild: Blackberry)

Seitdem es dem Hersteller für Business-Phones milde gesagt nicht mehr so sonderlich gut geht, versucht dieser neue Wege einzuschlagen, um weiterhin im Gespräch zu bleiben. Eine dieser Lösungen ist die Verbreitung des eigenen, bisher nur auf Blackberry-Geräten zum Einsatz kommenden Messengers über verschiedene Plattformen hinweg. Der sogenannte Blackberry Messenger liegt mittlerweile in Version 3.0 vor und hat allerlei interessante Funktionen zu bieten - neben dem üblichen Versenden von Nachrichten an einzelne Kontakte oder Gruppen von bis zu 30 Personen, dem Übertragen von Daten wie Fotos, Videos und dem Hinterlassen von Sprachnachrichten.

Beispielsweise unterstützt der Messenger ab Version 2.0 kostenlose Sprachanrufe zwischen BBM-Kontakten, ferner können Daten aus dem Cloudspeicher Dropbox empfangen und verschickt werden. Darüber hinaus können Nutzer des Dienstes ihren Standort in Echtzeit à la Glympse für einen Zeitraum von 30 Minuten mit Kontakten teilen. Clients stehen für iOS, Android und selbstredend Blackberry-Geräte zur Verfügung.

Google Hangouts: Gut, kommt aber nicht hinterher

Googles Hangouts-Messenger ist bequem in der Nutzung, aber bei weitem nicht so beliebt und sicher wie Whatsapp. (Bild: Google)

Auch Google besitzt mit Hangouts einen eigenen Messenger. Dieser wurde im Zuge der dreieinhalbstündigen Keynote der Google I/O 2013 präsentiert, mit dem sich das Messenger-Wirrwarr im Googleversum in Wohlgefallen auflösen sollte. Bis zum Release von Hangouts gab es aus dem Hause Google diverse Messaging-Dienste wie Google Voice, Google Talk, Google+ Messenger und Google+ Hangouts. Diese sind jetzt unter Hangouts vereint. Mithilfe dieses Dienstes können Gruppen- und Einzelchats – sowohl auf Text- als auch Videobasis – durchgeführt werden. Google bietet Clients für Android, iOS und Chrome an, die allesamt synchron gehalten werden – startet man beispielsweise eine Konversation am PC, kann man sie problemlos an seinem Smartphone oder einem anderen Gerät weiterführen, sofern der Client installiert und man mit seinen Kontaktdaten angemeldet ist. Demnächst wird Google mit Allo einen weiteren Messenger ins Rennen schicken – einen ersten Blick auf Allo erhaltet ihr im folgenden Artikel.

Wickr: Kostenloser Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Die Whatsapp-Alternative Wickr wird von Fsociety in der Hackerserie Mr. Robot genutzt. (Bild: Wickr)

Wickr ist ein weiterer kostenloser Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, der für diverse Plattformen angeboten wird. Laut Entwickler gibt es Apps für Android, iOS sowie für Windows, OS X und Linux. Der Messenger ermöglicht den Austausch verschlüsselter Text-, Sprach- und Video-Nachrichten und bietet die Möglichkeit, diese á la Snapchat mit einem Verfallsdatum zu versehen. Interessant: Wickr entfernt vor dem Versand die Metadaten aus verschickten Bildern und Videos – Metadaten enthalten unter anderem Ort und Zeit einer Aufnahme.

Der Messenger erfährt aktuell ein Plus an Aufmerksamkeit durch die Nutzung in der Hacker-Serie Mr. Robot – ein Leser hatte uns in den Kommentaren indes schon 2014 auf die App aufmerksam gemacht.

Fazit

Wie an dieser noch lange nicht vollständigen Übersicht an Multi-Messengern zu sehen ist, ist die Auswahl an Whatsapp-Alternativen auf dem Markt gar nicht mal so gering. Die Frage, welchen man davon nun verwenden soll, ist nicht leicht zu beantworten. Viele bieten den nahezu gleichen Funktionsumfang wie Whatsapp, manche haben sogar mehr auf dem Kasten. Woran es aber zumeist fehlt, sind die Freunde und Kontakte, die größtenteils ausschließlich Whatsapp nutzen. Und diese dazu zu bringen, sich einen weiteren Messenger zu installieren und ihn auch noch zu verwenden, dürfte oft schwer fallen, denn die meisten Nutzer bewegen sich gerne in ausgetretenen Pfaden beziehungsweise vertrauten Apps. Hier hilft nur, gute Überzeugungsarbeit zu leisten. Wenn ihr einen sicheren Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzen wollt, solltet ihr Signal oder Threema ausprobieren - und natürlich eure Kontakte einladen, euch zu folgen.

Aber warum sollte man sich auf einen einzigen Kanal begrenzen? Ich persönlich setze auf einen Reigen von Apps, über die ich mit anderen in Verbindung bleibe. Whatsapp verwende ich nur, wenn es sein muss. Stattdessen setze ich auf eine Kombination aus Twitter, Hangouts und den Facebook Messenger. Das Versenden einer SMS kommt höchstens einmal im Jahr vor.

Welche Whatsapp-Alternativen setzt ihr ein, welche sollten aus eurer Sicht noch in unsere Übersicht aufgenommen werden?