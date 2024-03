Automatisierung bei SEO: Wie moderne Tools SEO günstiger und besser machen

Kernproblematik bei SEO

SEO erfordert eine fehlerfreie Technik, geringe Ladezeiten, qualitativ hochwertige Texte und hochwertigen Linkaufbau. In der Praxis setzen Unternehmen dafür eine Vielzahl verschiedener SEO-Tools ein, die nicht nur kostspielig sind, sondern oft auch für Laien schwer zu bedienen. Dies führt dazu, dass Unternehmen entweder teure SEO-Manager einstellen oder auf kostspielige SEO-Agenturen zurückgreifen müssen, um das volle Potenzial ihrer SEO-Bemühungen auszuschöpfen.

Die Lösung liegt in der Konsolidierung des Tool-Stacks und der umfassenden Automatisierung über sämtliche Tools, Daten und Prozesse hinweg.

Um im SEO-Bereich effizient und wirkungsvoll zu agieren, empfiehlt es sich, SEO-Aufgaben in zwei Ebenen zu unterteilen: First-Level– und Second-Level-Aufgaben. Diese Unterteilung ermöglicht es, Prozesse zu optimieren und Ressourcen effektiver einzusetzen.

First-Level-Aufgaben: Automatisierung im Fokus

Online Solutions Group Die Performance Suite, entwickelt von der Münchner SEO-Agentur Online Solutions Group, basiert auf über 15 Jahren Erfahrung im SEO-Bereich. Diese Lösung kann nahezu als Plug-and-play-Lösung in jedem Unternehmen implementiert werden und macht so die gesamte Firma automatisch SEO-ready. Mit dieser Innovation steht den Unternehmen nun eine effiziente und fortschrittliche Möglichkeit zur Verfügung, ihre SEO-Aktivitäten kostengünstig zu verbessern und SEO unter anderem auch komplett inhouse umzusetzen.

Bei First-Level-Aufgaben geht es darum, Standardprozesse wie das Auffinden neuer Keywords, Content-Erstellung, technische Checks und Reporting zu automatisieren. Ein fortschrittliches Tool in diesem Bereich ist die Performance Suite (PS), die genau diese Automatisierung ermöglicht.

Keywords : Das Auffinden neuer relevanter Keywords, die die Zielgruppe wirklich sucht, ist entscheidend. Die Performance Suite automatisiert die Identifikation von neuen zielgerichteten Suchbegriffen mithilfe von Daten direkt von Google. Sie ermöglicht es, mit nur einem Klick neuen KI-gestützten Content zu planen und zu erstellen. Content : Viele Firmen nutzen ChatGPT zur Content-Erstellung, übersehen dabei aber, dass ChatGPT kein SEO kann. Das Tool schließt diese Lücke, prüft alle Texte auf über 100 SEO-Kriterien und liefert eine fortschrittliche GPT-Integration, die ohne manuelle Prompts auskommt und Texte mit über 3.000 Wörtern erstellt. Die PS deckt auch essenzielle Prozesse wie Korrektorat, Content-Audit und die Erfolgskontrolle ab. Technik : Bereiche wie SEO-Technik, Ladezeiten und Uptime sind jedem bekannt und trotzdem unterschätzt. Die Performance Suite führt tägliche Überprüfungen für relevante URLs durch und sendet automatische Benachrichtigungen bei Fehlern, um unbemerkte Ranking- und Umsatzeinbußen zu vermeiden. Dies schließt unter anderem rankende URLs, Content-URLs und Google-Ads-URLs mit ein. Linkaufbau : Das Finden und Bewerten von qualitativ hochwertigen Backlinks, die für ein gutes Ranking und ROI entscheidend sind, wird automatisiert. Reporting und Erfolgsauswertung : Die Performance Suite bietet personalisierte Alerts und Berichte, die ein umfassendes individuelles Reporting ermöglichen. Sie zeigt genau, welche Maßnahmen erfolgreich waren, und welche Verbesserungspotenziale bieten. Zusammenarbeit: Mit dem SEO-Tool arbeitet das gesamte Team inklusive Textern, Entwicklern, Agenturen und SEOs. Das verbessert die Abstimmung und die Zusammenarbeit.

Second-Level-Aufgaben: Expertenhand gefragt

Während First-Level-Aufgaben durch Automatisierung besser, häufiger und kostengünstiger erledigt werden können, bleibt bei Second-Level-Aufgaben die Expertise und das Feingefühl von SEO-Managern oder ‑Agenturen gefragt. Diese umfassen fortgeschrittene Strategie­entwicklung, tiefer gehende Analysen und individuelle Anpassungen, die über die Grundlagen hinausgehen. Durch die Automatisierung bleibt hierfür künftig deutlich mehr Zeit.

Das Einsparpotenzial

In Zeiten des Fachkräftemangels und zunehmender Personalkosten dürfte das Tool für die meisten Unternehmen äußerst attraktiv sein. Der Anbieter prognostiziert ein erhebliches Einsparpotenzial:

Leistung Mit Performance Suite Ohne Performance Suite Reporting 0 Std. 2 Std. Dokumentation 0 Std. 3 Std. Technik-Checks 0 Std. 3–10 Std. Content-Prüfung (SEO)

(z. B. für 10 Texte) 0 Std. 3–10 Std. Content-Erstellung

(z. B. für 10 Texte) 10 Std. 30–80 Std. SEO-SEA-Synergien 0 Std. 4–5 Std. Projektmanagement 3–4 Std. 15–20 Std. Beratung, Schulungen etc. 3–4 Std. 20–50 Std. Linkaufbau 2–3 Std. 8 Std. Innovation/Konzepte 4–8 Std. 4–8 Std. Gesamt: ca. 25 Std. ca. 153 Std.

Kleine wie große Firmen sind von dem neuen SEO-Tool begeistert:

„Die Performance Suite hat uns durch ihre Vielseitigkeit überzeugt. Dank einer intelligenten Content-Maske und Unterstützung in über 20 Sprachen unterstützt uns das Tool ideal bei den anstehenden Website-Relaunches. Da unser Team ohnehin alle Texte im neuen CMS pflegen wird, möchten wir diese mithilfe der Performance Suite noch stärker für Suchmaschinen optimieren. Die Integration von GPT in Kombination mit den SEO-Checks ist das Beste, was wir im Rahmen unseres Tool-Vergleichs gesehen haben.“ Jens Grubert | Beko Grundig Deutschland GmbH

Interessierte Unternehmen können sich hier für einen dauerhaft kostenlosen Free Account anmelden und damit den ersten Schritt in Richtung Zukunft von SEO zu gehen.

