Leidest du auch unter FOLO? 

Bist du es leid, sehnsüchtig auf Pakete zu warten und dabei ständig die Angst zu haben, die Lieferung zu verpassen? Wartest du schon angespannt darauf, dass es an der Tür klingelt und dein Paket endlich ankommt? Schwebt dein Finger schon über der Pause-Taste der Fernbedienung, um jederzeit bereit zu sein, die Wiedergabe zu unterbrechen, wenn der Zusteller vor der Tür steht? Planst du deine Freizeitaktivitäten um das Lieferfenster deiner letzten Bestellung herum? Wenn du darauf mit einem klaren „Ja“ antworten kannst, dann könntest du wahrscheinlich unter FOLO leiden.

Kommt dir das bekannt vor?

Aber was ist FOLO überhaupt? FOLO steht für Fear Of Losing Orders – die Angst, Pakete zu verpassen. Dieses Leiden kennen viele, jedoch besonders die Menschen, die oft auf Lieferungen angewiesen sind. FOLO äußert sich in einem Gefühl nervöser Aufregung, das immer dann auftritt, wenn ein neues Paket ankommen soll. Wenn das Lieferfenster näher rückt, geht diese anfängliche Aufregung häufig in Angst über, die Lieferung zu verpassen. Eine Benachrichtigung über eine fehlgeschlagene Zustellung verschlimmert die Situation und sollte möglichst vermieden werden.

Die Lösung

Fear Of Losing Orders ist also ein durchaus verbreitetes Phänomen, das viele von uns betrifft. Ring ist sich diesem Problem bewusst und hat eine Lösung entwickelt, die selbst die hartnäckigsten Symptome von FOLO für immer verschwinden lässt: Ring Intercom. Mit Ring Intercom kannst du dich von FOLO befreien und deine Lieferungen direkt von deinem Smartphone aus annehmen. Erfahre mehr darüber, wie Ring Intercom dein Leben vereinfachen kann.

Keine Pakete mehr verpassen – mit Ring Intercom

Ring Intercom ist ein einfach zu installierendes Upgrade für kompatible Gegensprechanlagen. Mit Ring Intercom können Wohnungsbewohner mit Besuchern sprechen und sie über ihr Smartphone ins Gebäude lassen. Nach der Installation trägt Ring Intercom dazu bei, FOLO-Gefühle zu überwinden, indem es Nutzern die Möglichkeit bietet, von überall aus auf Zustellfahrer an der Gegensprechanlage zu reagieren und Lieferungen entgegenzunehmen.

Mit Ring Intercom kannst du dich von FOLO befreien und jede Lieferung direkt von deinem Handy aus annehmen. Passend dazu ist die Ring Intercom aktuell von 129,99 auf 69,99 Euro reduziert. Die Aktion geht noch bis zum 8. März. Worauf wartest du noch? Befreie dich jetzt von FOLO und genieße die Freiheit, immer informiert zu sein.