Google Universal Analytics 360 läuft bald aus: Migrationstipps und Top-Alternativen

Da du dann wieder bei Null anfangen wirst, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu prüfen, ob es bessere Lösungen für deinen Bedarf gibt. Die Schlüsselbereiche, die du während dieses Prozesses berücksichtigen solltest, sind der Migrationsverlauf, Datenschutz und Compliance sowie der Bedienkomfort.

1. Der (nicht so) einfache Migrationsprozess

Google ermutigt seine Kunden, so schnell wie möglich zu migrieren. Wenn sie dieses Problem nicht angehen, könnten sie wichtige Werbefunktionen und die Option, historische Daten zu exportieren, verlieren und in Verzug beim Set-up des neuen Tools geraten.

Die Migration auf GA4 360 wird insbesondere für große Unternehmen kein Kinderspiel sein. Sie sollten nicht nur die Kosten für Abonnement und Datentransfer berücksichtigen, sondern auch Ausgaben für Mitarbeiterschulungen oder höhere Gebühren für externe Marketingagenturen, die vor neuen Aufgaben stehen.

Der Wechsel zu einer Alternative kann in dieser Situation ratsam sein. Um zu entscheiden, ob du eine neue Plattform wählen oder bei Google bleiben solltest, erwäge einige Faktoren.

Da GA4 360 eine andere Software ist, müssen deine Marketing- und Analyseabteilungen zusätzliche Ressourcen bereitstellen, um sie zu erlernen. Eine Plattform mit ähnlichen Funktionen und User-Experience wie UA 360 kann eine gute Option sein, da sie Ressourcen spart und das Onboarding vereinfacht. Du musst auch deine gesamte Customer-Journey neu gestalten, da sich das Datenmodell in GA4 360 von Sitzungen zu Ereignissen geändert hat. Dieser Prozess kann schwieriger und kostspieliger sein als die Wahl einer sitzungsbasierten Plattform oder einer Software, bei der du die freie Wahl hast. Der Supportumfang des Anbieters kann die Qualität der Migration und des Onboardings auf einer neuen Plattform stark beeinflussen. Unternehmen wie Piwik PRO können in diesem Bereich mehr bieten, einschließlich personalisiertem Onboarding und engagiertem Kundensupport bei jedem Schritt.

Im Jahr 2023 hat Piwik PRO 300 Marketingmanager und Entscheider aus EWR-Staaten befragt, wie sich die DSGVO auf ihren Arbeitsalltag auswirkt. 75 Prozent der Befragten meinten, dass sich der Online-Datenschutz positiv auf ihr Geschäft auswirkt und als Geschäftsvorteil wahrgenommen werden kann, während 73,4 Prozent der Befragten einräumten, dass die Compliance eine Herausforderung darstellen kann. Um die DSGVO-Vorschriften effektiv einzuhalten, ist es wichtig, Lösungen zu wählen, die angemessene Datenschutz- und Compliance-Standards bieten und nutzerfreundlich sind.

Wenn dein Unternehmen in Deutschland tätig ist, überlege zunächst, wer das volle Eigentum an den Daten hat, wo sich die Hosting-Server befinden und wem sie gehören. GA4 360 bietet nur ein Cloud-Deployment an einem unbekannten Standort an. Die Daten könnten also zwischen Rechenzentren in Amerika, Europa und Asien übertragen werden. Du weißt nicht genau, wo die Daten gespeichert sind, und die Eigentumsverhältnisse bleiben unklar. Die Frage der Datentransfers zwischen den USA und der EU wurde durch das Data Privacy Framework vorerst gelöst, aber die Zukunft ist weiterhin nicht entschieden.

3. Einfache Nutzung und Integration

GA4 360 könnte für viele zu komplex sein. Während es fortschrittliche Funktionen für Datenanalysten bietet, fehlt es an Funktionen, die speziell für Marketer entwickelt wurden. Marketer benötigen daher möglicherweise Hilfe bei der Systemkonfiguration, um die Daten effizient zu nutzen. Andererseits wechselt GA4 360 von einem sitzungsbasierten zu einem ereignisbasierten Datenmodell. Das ist besonders wichtig, wenn deine Teams sich auf UA-360-Verhaltensberichte, -Benchmarking und -E-Commerce-Flow-Berichte verlassen, da diese Funktionen in der neuen Version nicht mehr verfügbar sind.

Piwik PRO dagegen legt großen Wert auf Einfachheit und ermöglicht Marketern einen schnellen Zugriff auf die Daten. Sein Datenmodell kombiniert sowohl sitzungsbasierte als auch ereignisbasierte Strukturen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass du schneller mit der Datenarbeit beginnen kannst und die Berichte liefert, die die Beteiligten gewohnt sind.

GA4 360 ist am effektivsten, wenn es mit Produkten aus dem Google-Ökosystem verwendet wird. Mit Piwik PRO hast du immer noch diese Option, aber die Kombination mit anderen Lösungen ist viel einfacher. Die Plattform bietet vier Module: Analytics, Tag Manager, Consent Manager und Customer Data Platform (CDP). Mit der CDP, die im kostenpflichtigen Plan verfügbar ist, kannst du detaillierte Kundenprofile erstellen und deine Daten in Zielgruppensegmente einteilen.

Die Landschaft der modernen Analytik verändert sich ständig. Einerseits gibt es Diskussionen über Datenschutz- und Compliance-Vorschriften, andererseits probieren Unternehmen verschiedene Methoden aus, um Daten zu erheben und zu analysieren. Letztlich wird die Wahl der Analyseplattform deinen Marketing- und Vertriebserfolg beeinflussen. Nimm dir also Zeit zum Erkunden, und vielleicht findest du andere Lösungen, die besser den Bedarf deines Unternehmens decken.