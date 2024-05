Print-Revival im cookieless Targeting: Warum die Gattung wieder attraktiv ist

Hast du Targeting-Probleme ohne Third-Party-Cookies? Gerade in spitzen Zielgruppen ist es schwer, ausreichend Kontakte über Online-Marketing zu erreichen und Kampagnen-Budgets vollständig auszugeben. So erlebt eine klassische Mediengattung ein Revival, die bisher in vielen Kampagnen fehlte, aber sicheres Targeting und verlässliche Kampagnenauslieferung bietet: Print!

Printwerbung bietet sicheres Targeting und Kaufbereitschaft

Im Ernst? Im Ernst! Jedenfalls hat Printwerbung, also Werbung in Zeitschriften, Fachzeitschriften und Tageszeitungen, einige Trümpfe in der Hand:

Sicheres Targeting ohne Cookies, auch regional und B2B Sichere Auslieferung gebuchter Kontakte & sehr große Reichweiten Top Branding: Bekanntheit & Kaufbereitschaft steigen Kaum Aufwand in der Kampagnenpflege

2.500 Standard-Zielgruppen in über 13.000 Titeln

Zeitschriften, Fachzeitschriften und Zeitungen bieten in der Regel hochwertige, redaktionelle Umfelder – das Umfeld ist 100 Prozent brandsafe. Über kontextuelle Analysen können diese Umfelder Zielgruppen zugeordnet werden, wie sie im Online-Marketing üblich sind. Klar: Ein E-Bike-Magazin wird von E-Bike-Fans gelesen, das Deutsche Ärzteblatt von Ärzten, und der Kölner Stadtanzeiger von Kölnern. Streuverluste: Gering.

Das Startup pryntad.com aus Hamburg hat über 13.000 deutsche und 900 Schweizer Printmedien in einen Datenlayer gelegt, der kontextuelle Analysen mit psychographischen und soziodemographischen Merkmalen aus Einzelstudien sowie mit Geodaten verknüpft. Ergebnis: über 2.500 Standardzielgruppen, darunter auch die digitalen IAB-Standards. Cookies gibt es in dieser Welt natürlich nicht, das Targeting ist DSGVO-konform.

So kannst du deine Kampagne einfach in deiner Zielgruppe von Digital in Print verlängern. Ausgeliefert wird in über 7.500 Publikumszeitschriften, 5.700 B2B-Fachzeitschriften, 1.800 Zeitungsausgaben – auf Wunsch auch in der Schweiz und in Österreich. Print bietet also auch heute riesige Reichweiten.

Charmant ist die sichere Auslieferung an alle gebuchten Kontakte – zum konstanten Preis. Die tägliche Kampagnenpflege entfällt. Print ist da ziemlich easy …

Printwerbung steigert die Kaufbereitschaft und senkt den CPO

Untersuchungen der Studie „b4t Brands“ zeigen:

Print steigert im Media-Mix …

Werbeerinnerung (+165 Prozent )

Sympathie (+130 Prozent),

Kaufbereitschaft (+93 Prozent) und

Empfehlungsbereitschaft (+106 Prozent).

Das pusht Verkäufe und senkt deinen Kampagnen-CPO spürbar.

Zielgruppen-Keywords und TKP-Gebot: Print geht jetzt auch einfach

Über das Startup pryntad.com kannst du deine Kampagne so einfach buchen wie Online-Marketing: über Zielgruppen-Keywords, Kampagnenzeitraum und Budget. Neu: pryntad matcht die Top-Placements deiner Digital-Kampagne und bucht in Treffern IO in den korrespondierenden Printmarken ein, auf Wunsch auch Digital und Newsletter.

Pricing? Läuft hier über TKP-Gebot. Unser Tipp: Versuche es mit TKP, wie sie in deiner Zielgruppe digital üblich sind. Du wirst sehen: In vielen Fällen gehen die Gebote durch, zum Beispiel in den Run-of-Channel-Angeboten. Über Active Agent ist Print zudem programmatisch buchbar.

Fazit? Sicheres Targeting, einfaches Buchen: Print ist wieder da! Auch für deine nächste Kampagne? Es ist einen Test wert.

