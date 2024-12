SwissTransfer: Die nachhaltige und sichere Alternative zu WeTransfer

Ein kostenloser Dienst zum sicheren Versenden großer Dateien bis zu 50 GB – ohne Registrierung? Der in der Schweiz gehostete Service SwissTransfer bietet genau das und legt dabei zusätzlich besonderen Wert auf Datensicherheit und Nachhaltigkeit.

Der wohl größte Vorteil von SwissTransfer? Alle Daten werden ausschließlich in der Schweiz gespeichert. Anders als bei Diensten, deren Server weltweit verteilt sind und häufig unter den US-amerikanischen Cloud Act fallen, bleiben deine Daten hier vor fremden Zugriffen geschützt. Dies ist besonders für Unternehmen und Privatpersonen, die hohe Ansprüche an Vertraulichkeit haben, interessant. SwissTransfer erfüllt die europäischen Standards der DSGVO, aber auch die strengeren Datenschutzstandards der Schweiz, die nLPD, und garantiert so ein hohes Maß an Sicherheit.

Nachhaltigkeit durch innovative Rechenzentren

Neben der Sicherheit spielt auch Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Das neue Rechenzentrum, das für SwissTransfer genutzt werden, arbeitet ohne herkömmliche Klimatisierung, setzt vollständig auf erneuerbare Energien und ermöglicht die Beheizung von Gebäuden. Im Gegensatz zu anderen Rechenzentren, die stark gekühlt werden müssen, nutzt dieser Anbieter umweltfreundliche Methoden zur Kühlung.

Die entstehende Abwärme wird effizient verwendet, beispielsweise zur Beheizung von Gebäuden, was nicht nur den Energieverbrauch senkt, sondern den Datentransfer auch zu einer umweltfreundlichen Lösung macht.

Unabhängigkeit und Flexibilität

Infomaniak entwickelt und kontrolliert seine Dienste von Anfang bis Ende, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Im Gegensatz zu großen Cloud-Diensten, die oft von Tech-Konzernen betrieben werden, steht hier der Schutz von Nutzer:innendaten im Mittelpunkt, ohne kommerzielle Interessen wie den Verkauf von Daten.

Diese Unabhängigkeit ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf die Qualität und Sicherheit seiner Dienste zu konzentrieren, ohne auf Werbung angewiesen zu sein und auf die Analyse und der Weiterverkauf deiner Daten verzichten, auch wenn das Produkt völlig kostenlos ist. Als Kund:in kannst du dich also darauf verlassen, dass deine Daten mit größter Sorgfalt und Integrität behandelt werden.

Benutzerfreundlichkeit und starke Leistung

Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Übertragung von Dateien per E-Mail oder über einen Übertragungslink noch benutzerfreundlicher.

Gut zu wissen: Verschickte Dateien werden nach einem festgelegten Zeitraum von 30 Tagen automatisch gelöscht. Für zusätzliche Sicherheit ist es auch möglich, ein Passwort hinzuzufügen.

Sicherheit und Nachhaltigkeit vereint

Mit sicherer Datenspeicherung in der Schweiz und dem Einsatz nachhaltiger Rechenzentren setzt der Dienst neue Maßstäbe im Bereich des Dateitransfers. Unternehmen und Privatpersonen, die auf Datensicherheit und Umweltbewusstsein Wert legen, finden mit SwissTransfer eine eine zuverlässige Lösung und Alternative zu herkömmlichen Datentransfer-Plattformen.