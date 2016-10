Lebenslauf-Beispiele: So sehen wirklich beeindruckende Online-Bewerbungen aus

Egal ob klassisch oder Online-Lebenslauf: Eine kreative Bewerbung erhöht eure Chancen auf eine Job. Wir haben beeindruckende Beispiele gesammelt und zeigen euch zusätzlich kreative Offline-Lebensläufe zur Inspiration.

„Wir verwenden mehr Zeit, das Hintergrundbild von WhatsApp zu personalisieren, als die Bewerbung individuell zu gestalten.“

Journalist und Bewerbungscoach Reto Hunziker hat in der Neuen Zürcher Zeitung moniert, dass Arbeitssuchende ihre Bewerbung nicht nur stiefmütterlich behandelten, sondern regelrecht schlampig bei der Erstellung seien . Der Autor bemerkt ganz richtig, dass Bewerben mit Werbung zu tun habe. Das bedeutet unter anderem, dass man aus der Masse hervor stechen muss.

Doch genau das klappt eben nicht mit so abgedroschenen Phrasen wie „Mit Interesse habe ich ihr Stellengesuch gelesen“ – und auch mit einem Lebenslauf in Form einer langweiligen Tabelle, bei der man auch noch Arial als Schriftart wählt. Ihr steckt sicher viel Mühe in die Pflege eures Facebook-Profils, aber Hand aufs Herz: Gebt ihr euch mit einer Bewerbung genau so viel Mühe? Wie Beispiele für kreative Bewerbungen aussehen können, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.

Lebenslauf-Beispiele: Besonders Designer toben sich gerne aus, wenn es um ihren eigenen Lebenslauf geht. Mohit Lakhmani setzt beispielsweise auf 3D-Papier. Weitere tolle Beispiele für kreative Lebensläufe finden sich in einer Galerie am Ende dieses Artikels. (Bild: Mohit Lakhmani / Behance)

Egal ob YouTube, Google-Suche, Pinterest, Facebook oder sogar eBay – es existiert kaum eine Plattform, die gewitzte Bewerber noch nicht für ihren Online-Lebenslauf „missbraucht“ haben. Das Ergebnis sind oft außergewöhnliche CV, die den Bewerber von der Konkurrenz abheben. Wir präsentieren euch kreative Lebenslauf-Beispiele, die sich unterschiedlicher Mittel wie Online-Diensten, QR-Codes oder Videos bedienen. Eine ganze Reihe ungewöhnlich gestalteter Lebensläufe findet ihr in der folgenden Galerie.

Design-Inspirationen für den Lebenslauf

1 von 20 Zur Galerie

Lebenslauf-Beispiele: Vorsicht bei der Online-Bewerbung

Bei aller Begeisterung über besonders kreative Online-Lebensläufe sollten Bewerber aber immer auch bedenken, in welcher Branche und auf welche Stelle sie sich bewerben. Ein Lebenslauf kann nämlich durchaus auch zu kreativ ausfallen. Natürlich sticht eine solche Bewerbung aus der Masse heraus, aber bei manchen Positionen kann das eher negativ sein.

Während ein ausgefallener Lebenslauf die Bewerbung bei einer Agentur durchaus positiv beeinflussen kann, kann er die Erfolgschancen bei einem konservativen Unternehmen schmälern. Designer und Entwickler wenden im Optimalfall genau die Fähigkeiten und Technologien bei der Erstellung ihres Lebenslaufs an, die für die ausgeschriebene Stelle gefordert werden. Gehört man nicht in eine dieser Gruppen oder passt die gewählte Branche nicht, muss man trotzdem nicht völlig auf Online-Hilfe beim Erstellen des Lebenslaufs verzichten.

Webseiten als Online-Lebenslauf

Lebenslauf-Beispiele: Andrew Horner hat eine Website erstellt, damit Arbeitgeber sich bei ihm bewerben. (Bild: reversejobapplication.com)

Eine dedizierte Website für die Bewerbung eignet sich nicht nur als wohl klassischste Variante des Online-Lebenslaufs – man kann sie auch direkt für die Jobsuche nutzen, ohne ein bestimmtes Unternehmen im Fokus zu haben. Andrew Horner hatte beispielsweise genug davon, Bewerbung um Bewerbung rauszuschicken. Stattdessen erstellte er eine Website, damit sich Arbeitgeber bei ihm bewerben können.

Lebenslauf-Beispiele: Eine Website mit Online-Lebenslauf, die individuell auf den Wunscharbeitgeber zugeschnitten ist, kommt besonders gut an. (Bild: lorenburton.com)

Beispiele für kreative Website-Lebensläufe finden sich im Web zuhauf. So hat beispielsweise Loren Burton extra eine Website für eine Bewerbung bei AirBnB erstellt, die sowohl in Sachen Design als auch durch sauberen Code glänzen kann. Eine so individuell auf einen Arbeitgeber zugeschnittene Website kommt natürlich besonders gut an.

Ein interaktiver Lebenslauf in Form eines Videospiels sorgt garantiert für Aufmerksamkeit. (Screenshot: Robbi Leonardi)

Eine eigene Website für den Lebenslauf aufzusetzen, bietet dem Bewerber ungeahnte Möglichkeiten. So finden sich online auch einige interaktive Vitas, die viel her machen. Ein recht bekannter Vertreter aus diesem Bereich ist der interaktive Lebenslauf von Robbi Leonardie, der seine Vita wie ein Videospiel aufgebaut hat.

Lebenslauf als Chat-Bot

Warum nicht einfach den eigenen Lebenslauf von einem Chat-Bot präsentieren lassen? (Screenshot: Esther Crawford)

Chat-Bots finden sich mittlerweile in vielen Messengern wie Telegram, WhatsApp oder dem Facebook-Messenger. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis jemand die Technologie für eine Bewerbung nutzt.

Esther Crawford bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich ihren Lebenslauf vom EstherBot präsentieren zu lassen. Das Ganze ist via SMS oder Facebook-Messenger möglich. Wie die Dame das Projekt umgesetzt hat, beschreibt sie in einem ausführlichen Artikel.

Bewerbung via Snapchat

Snapchat-Bewerbung per Geofilter. (Screenshot: Graham Allgood)

Noch viel weniger erinnert ein Bewerbungs-Stunt eines Design-Studenten an den klassischen Lebenslauf. Graham Allgood setzte Snapchat auf überaus kreative Art für seine Bewerbung bei einer Agentur ein. Hierzu machte er sich Geofilter in Snapchat zu Nutze, die gegen Bezahlung eingerichtet werden können. Neben seinem eigenen und dem Namen der Agentur versah er den Filter noch mit einem „Hey, hire me!“. Das zeigte Wirkung, denn der Geofilter wurde nicht nur rund 1.000 mal genutzt, sondern Allgood wurde auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen.