0 Prozent Frauenanteil in jedem zehnten IT-Unternehmen – das können Firmen laut Experten tun

In drei von vier IT-Unternehmen liegt der Frauenanteil bei weniger als 25 Prozent – 11 Prozent haben gar keine Frau in der Belegschaft. Dabei bietet gerade die IT-Branche viele Chancen für Frauen und Mütter. Woran hapert es also?