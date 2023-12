ALDI SÜD ist noch lange nicht perfekt, wenn es um agile Arbeitsmethoden geht. Aber man wird spürbar besser und entwickelt sich zu einem der besten, produktorientierten Unternehmen im internationalen Einzelhandel. Diese Bewegung macht einen besonderen Reiz aus – für mögliche neue Kolleg:innen und für bestehende Mitarbeiter:innen. Motivierte Scrum-Master, die bei der ALDI SÜD IT in eine neue berufliche Herausforderung starten möchten, können ihr agiles Mindset einbringen und damit die neue Art und Weise der Zusammenarbeit grundlegend mitgestalten. Doch auch bestehende Kolleg:innen aus der IT können sich nun zu Scrum-Mastern weiterentwickeln, um die Transformation anzutreiben. Mit dem „Scrum Master Education Program (SMEP)“ zeigt ALDI SÜD, wie agile Rollen intern aus- und weitergebildet sowie agiles Wissen in der Organisation verankert werden kann.

Carola ist eine der Organisator:innen des SMEP und hat Programm-Absolventin Natascha während ihrer Ausbildung zum Scrum-Master als Mentorin begleitet. Im Interview erzählen die beiden, wie sie agiles Wissen in der Organisation verankern und wieso die interne agile Community immer größer wird.

Hi ihr zwei. Stellt euch doch einmal kurz vor.

Carola: Hi, ich bin Carola und arbeite als Agile Coach im Agile Center of Excellence (Agile CoE) bei ALDI SÜD. Das Agile CoE begleitet als zentrales Team die Transformationsvorhaben unter anderem zum Thema agiles Coaching, Scrum-Mastery oder zu Community- und Trainingsangeboten.

Natascha: Ich bin Natascha und seit siebeneinhalb Jahren bei ALDI SÜD. Vor anderthalb Jahren habe ich intern eine neue Herausforderung gesucht und dann das SMEP absolviert. Mittlerweile bin ich als Scrum-Master tätig.

Wie ist das SMEP entstanden?

ALDI SÜD Über 7.200 Filialen auf vier Kontinenten – in der Welt von ALDI SÜD geht die Sonne nie unter. Von einem kleinen Lebensmittelladen in Essen-Schonnebeck zu einem verlässlichen Partner für viele Menschen weltweit: ALDI SÜD steht für Gutes für alle. Zu diesem Erfolg trägt auch eine hochmoderne IT-Landschaft bei, denn der Einzelhandel ist heutzutage mehr als ein Ort zum Einkaufen. Die ALDI SÜD IT treibt diese Veränderung mit voran.

Könnt ihr mehr über die Struktur des SMEP erzählen?

Carola: Das SMEP basiert auf drei grundlegenden Säulen: theoretische Weiterbildung, praktische Anwendung und begleitendes Mentoring. Die Teilnehmenden erhalten theoretische Grundlagen durch Schulungen, Selbststudium und Wissensaustausch. Im praktischen Teil setzen sie das Gelernte unmittelbar in Scrum-Teams ein. Persönliche Mentor:innen begleiten die Teilnehmer:innen und stehen bei Rückfragen zur Verfügung. Dieser Ansatz ermöglicht es, Agilität direkt in Aktion zu erleben und die Fähigkeiten als Scrum-Master zu schärfen.

Natascha: Ein Teil der praktischen Ausbildung war das für mich sehr wertvolle „Shadowing“. Dabei geht es darum, die Arbeit eines Scrum-Masters bei ALDI SÜD hautnah mitzuerleben und dadurch zu lernen. Ich ging zuerst als stille Beobachterin in ein bereits bestehendes Scrum-Team und konnte viel von dessen Scrum-Master lernen. Dann bin ich selbst in die Praxis gegangen, habe erste Daily Stand-ups durchgeführt oder Retrospektiven vorbereitet. Von Kolleg:innen zu lernen und das Wissen von ihnen anzuwenden, macht das Programm aus.

Natascha, wie hat dich das Programm weitergebracht?

Natascha: Vor etwa anderthalb Jahren habe ich das SMEP begonnen. Zu der Zeit suchte ich eine neue Herausforderung und wollte mich in Richtung Agilität weiterentwickeln. Nach Abschluss des Programms bin ich jetzt als Scrum-Master für zwei Teams verantwortlich. Es öffnete mir einen neuen Blick auf das agile Arbeiten mit einem starken IT-Hintergrund.

Gibt es schon erste Andeutungen, wie sich das Programm langfristig auf die Agilität bei ALDI SÜD auswirkt?

Carola: Auf jeden Fall. Unsere bisherigen Absolvent:innen sind in der Lage, als Scrum-Master in agilen Teams zu wirken und die Prinzipien von Agilität erfolgreich zum Leben zu erwecken. Das führt zur nachhaltigen Verankerung agiler Arbeitsweisen bei ALDI SÜD.

Erfahre mehr über agile Rollen bei ALDI SÜD

Business Analyst, Product Owner, Product Line Agile Coach: Bei ALDI SÜD tragen nicht nur Scrum-Master, sondern viele weitere agile Rollen ihren Teil zur Transformation bei und führen die Unternehmensgruppe hin zum produktzentrierten Arbeiten. Entdecke auf der Karriere-Website deine Einstiegsmöglichkeiten als agile:r Expert:in oder erhalte im Stream direkte Insights in agile Arbeitsweisen bei ALDI SÜD von deinen potenziellen Kolleg:innen Marcella und Julian.

Zur Karriere-Website

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.