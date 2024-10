Alternativen zu Klimaanlagen: Wie es im Office und Zuhause energiesparender kühl bleibt

2023 war das weltweit wärmste Jahr seit 1850. In Deutschland lagen die Temperaturen 2,4 Grad über dem Mittelwert von 1961 bis 1990. Der 21. Juli 2024 setzte einen weiteren Rekord – mit der höchsten globalen Tagesmitteltemperatur seit 1940. Kein Wunder, dass auch die Nachfrage nach Klimaanlagen steigt. Weltweit sind bereits rund zwei Milliarden Geräte in Betrieb, bis 2050 könnten es mehr als fünf Milliarden werden, wie die Internationale Energieagentur schon vor einigen Jahren schätzte. In Indien, Indonesien, Mexiko und Brasilien wird das stärkste Wachstum erwartet. Doch auch in Deutschland rechnen Marktforscher mit einem jährlichen Umsatzplus von knapp acht Prozent.

Anzeige Anzeige

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 6/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin setzen wir uns kritisch mit dem Stand der Energiewende in Deutschland auseinander. Hier könnt ihr die TR 6/2024 als Print- oder pdf-Ausgabe bestellen.

Schon heute sind Klimaanlagen für drei Prozent des deutschen Stromverbrauchs verantwortlich – in den vergangenen 15 Jahren hat sich dieser Wert verdoppelt. Dabei gibt es genug Alternativen zu herkömmlichen elektrischen Klimageräten.



Mit Nachtkühlung positive Erfahrung

Das Öko-Institut beispielsweise suchte für seine Büros in Freiburg eine schonendere Möglichkeit, seine Räume zu klimatisieren – und fand sie: Der bekannte Solararchitekt Rolf Disch setzte unter anderem auf die Nachtkühlung. Dazu ließ er regen- und einbruchsichere Lüftungsöffnungen installieren, die über Nacht kühle Luft einlassen. Fast 20 Jahre hat das Institut nun mit diesem Konzept positive Erfahrungen gemacht, sagt Tanja Kenkmann, Energieexpertin des Instituts.

Anzeige Anzeige

Auch die Deutsche Energieagentur (Dena) bestätigt: „Die nächtliche Durchlüftung ist sicherlich eine der einfachsten Methoden zur Abkühlung der Bausubstanz“. Allerdings verliert das Prinzip während tropisch warmer Nächte an Wirkung.

Um den Eintrag von Strahlungswärme zu minimieren, dienen Fluchtbalkone am Öko-Institut zugleich als Verschattungselemente. An der Südseite halten sie die hoch stehende Sommersonne zurück, während die tief stehende – und erwünschte – Wintersonne ins Gebäude eindringen kann.

Anzeige Anzeige

Was erreicht die Begrünung?

Neben solchen einfachen technischen Lösungen kann auch die Begrünung Hitze mindern. Allerdings werde die Fassadenbegrünung in ihrer Wirkung oft überbewertet, sagt Sebastian Herkel, Abteilungsleiter Energieeffiziente Gebäude am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. Die Vegetation rund um das Haus sei oft wirkungsvoller: „Ein alter Baum vor dem Gebäude bringt viel.“

Aber nicht alleine die sommerliche Kühlung sei ein Argument für begrünte Dächer, wie der Bundesverband GebäudeGrün (BuGG) erklärt, sondern auch der um drei bis zehn Prozent reduzierte Wärmeverlust im Winter. Hinzu komme, dass nicht nur das einzelne Gebäude von den Gründächern profitiere, sondern auch das städtische Mikroklima.

Anzeige Anzeige

Kälte aus der Ferne

Neben den baulichen Aspekten wird auch die technische Kühlung zunehmend ein Thema – etwa in Form von Fernkältenetzen, deren Temperatur meist bei etwa sechs Grad liegt. Abnehmer gibt es vor allem im Gewerbe zur Kühlung von Supermärkten, Fabriken oder Prozessen. Solche Fernkältenetze gibt es bereits in vielen Städten Deutschlands, etwa in München, Dresden, Hamburg oder Chemnitz. Sie werden aber im reinen Wohnsektor bisher kaum eingesetzt.

Dort spielen Wärmepumpen eine zunehmende Rolle, denn sie können oft auch kühlen. Am einfachsten geht das bei Luft-Luft-Wärmepumpen, die vorwiegend in Passivhäusern eingesetzt werden, um etwa die warme Abluft aus Küche oder Bad zu nutzen. Sie sind technisch im Grunde nichts anderes als herkömmliche Klimaanlagen.

Die meisten Wärmepumpen gewinnen ihre Wärme hingegen aus der Umgebungsluft, dem Boden oder dem Grundwasser – und geben sie über einen Wasserkreislauf wieder an die Wohnräume ab. Auch solche Wärmepumpen lassen sich, wenn sie dafür ausgelegt sind, vom Wärmen aufs Kühlen umstellen.

Anzeige Anzeige

Konventionelle Heizkörper sind dafür aber nur bedingt geeignet, denn der Luftkreislauf lässt sich nicht so einfach umschalten wie bei einer Wärmepumpe: Beim Heizen steigt die warme Luft von den Heizkörpern nach oben und verteilt sich im Raum. Ist der Heizkörper jedoch kälter als die Raumluft, sammeln sich kalte Luft und Kondenswasser darunter an. Abhilfe schaffen hier Radiatoren mit kleinen eingebauten Ventilatoren, welche die kalte Luft umwälzen. Bei Fußboden- oder Wandheizungen gibt es solche Probleme nicht.

Wohin mit der Wärme?

Eine weitere Frage ist, wie man die dem Haus entzogene Wärme wieder loswird. Dies funktioniert umso besser, je größer die Temperaturdifferenz zur Umgebung ist. Luft-Wärmepumpen sind in diesem Zusammenhang im Nachteil, da sie gegen die ohnehin schon warmen Außentemperaturen ankämpfen müssen. Das erhöht den Stromverbrauch.

Einfacher ginge es mit Oberflächen- oder Grundwasser. Doch hier begrenze das Wasserhaushaltsgesetz „aus biologischen, physikalischen und chemischen Gründen“ eine künstliche Erwärmung, so die Dena. Am besten geeignet für die Wärmeabfuhr sei deshalb der Boden. Ein positiver Nebeneffekt: Wird das Erdreich im Sommer zusätzlich aufgeheizt, kann es im Winter mehr Wärme für die Wärmepumpe liefern. Es dient somit als eine Art saisonaler Wärmespeicher.

Anzeige Anzeige

Bei solchen Systemen braucht die eigentliche Wärmepumpe oft gar nicht erst anzuspringen. Es reicht, wenn die Umwälzpumpe einfach abgekühltes Wasser aus dem Erdreich in den Heizungskreislauf schaufelt; Geräte mit dieser Funktion sind bereits auf dem Markt. Sie können die Raumtemperatur um zwei bis drei Grad absenken, ohne den energiehungrigen Kompressor der Wärmepumpe starten zu müssen.

„Kalte Nahwärmenetze“

Während die unterschiedlichen Kühlvarianten über Wärmepumpen sehr individuelle Lösungen sind, schaffen „kalte Nahwärmenetze“ eine Art Infrastruktur für die Gebäudekühlung. Davon gibt in Deutschland nach Zählung von nPro Energy, einem Anbieter von Planungstools, bereits mehr als 80 Projekte. Sie haben gegenüber Nah- oder Fernwärme den Vorteil, dass die Leitungen billiger verlegt werden können, weil sie aufgrund ihres Temperaturniveaus keine Dämmung brauchen. Die am häufigsten genutzte Wärmequelle für „kalte Nahwärme“ ist das Erdreich. Von dort liefern Leitungen Temperaturen von zehn bis zwölf Grad in die Häuser. Im Winter können Wärmepumpen damit heizen, im Sommer lässt sich ein Haus allein mit der Umwälzpumpe kühlen.

Vieles, was den Energieverbrauch beim Heizen senkt, hilft auch beim Kühlen – und umgekehrt. Man muss es nur schlau genug anstellen.

Mehr zu diesem Thema