Anschubförderung für Langzeitarbeitslose: Was ist dran an der hitzigen Debatte?

Liebe t3n-Community, eine geplante Prämie für Langzeitarbeitslose befeuert derzeit die politische Debatte. Während beispielsweise CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gegenüber der Bild von einer „absurden Idee“ spricht, meint Bundeskanzler Olaf Scholz, eine Umsetzung könne nicht schaden. Wir klären, was genau eigentlich zur Diskussion steht – und woher die Idee kommt.

Prämie für Langzeitarbeitslose: Woher kommt die Idee eigentlich?

Das Konzept der geplanten Anschubförderung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Wer aus der Langzeitarbeitslosigkeit wieder zurück in ein ordentliches Beschäftigungsverhältnis kommt, soll nach einem Jahr eine Prämie von 1.000 Euro ausgezahlt bekommen.

Dabei geht es nicht um eine „Belohnung“, für Menschen, die wieder arbeiten, die Prämie ist vielmehr ein Versuch, den sogenannten „Transferentzugsraten“ etwas entgegenzusetzen. Die sorgen nämlich dafür, dass gerade Menschen, die ihre Arbeitslosigkeit mit einem Job im Niedriglohnsektor beenden, ihr Einkommen durch die Aufnahme einer Beschäftigung kaum steigern können.

Entworfen hat das Konzept Enzo Weber, Professor am Deutschen Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Er argumentiert: Wer aus der Langzeitarbeitslosigkeit zurück in die Erwerbsarbeit kommt, kann dem Staat bis zu 25.000 Euro sparen. Die Prämie könnte dabei helfen, den Schritt in die Erwerbsarbeit finanziell lohnender zu gestalten.

Zustimmung gibt es auch von anderen Wissenschaftlern: Simon Jäger, Ökonom am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Research Fellow am National Bureau of Economic Research, sagt gegenüber der Zeit: Die Förderung sei ein Schritt „in die richtige Richtung“. Es handele sich „de facto um eine Steuer- und Abgabensenkung am unteren Ende der Lohnverteilung“, die die Leistungsbereitschaft fördert. „In der öffentlichen Debatte wird dies meines Erachtens zum Teil bewusst falsch dargestellt“.

Und Clemens Fuest, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) sagt gegenüber der Neuen Züricher Zeitung, „die Vorteile einer solchen Maßnahme würden ihre Nachteile überwiegen“.

Anschubförderung nach Langzeitarbeitslosgkeit: „Schadet nicht weiter”?

Abgesegnet wurde der Entwurf für eine Anschubförderung übrigens schon im Juli als Teil eines geplanten Wachstumpakets von allen Koalitionspartnern und dem Kabinett – jetzt wird allerdings Kritik laut. Und Bundeskanzler Olaf Scholz reißt das Ruder mit seiner von der Presseagentur dpa zitierten Aussage, die geplante Prämie von 1.000 Euro für eine Jobaufnahme nütze „vielleicht nicht“, aber „schade auch nicht weiter“, auch nicht unbedingt herum.

Dabei hat er mit seinem Statement durchaus irgendwo recht: Wie von wissenschaftlicher Seite ausgeführt, dürften die Einspareffekte, die der Staat erzielt, wenn jemand aus der Langzeitarbeitslosigkeit zurück in die Erwerbsarbeit kommt, die Ausgaben für die Prämie deutlich überwiegen. Inwiefern die Maßnahme tatsächlich dabei hilft, Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu holen, müsste sich nach der Einführung erst zeigen.

Was durch eine Einmalzahlung von 1.000 Euro allerdings nicht verschwinden wird, sind unter anderem die strukturellen Merkmale, die in einem starken Zusammenhang mit Langzeitarbeitslosigkeit stehen. In einem Bericht aus dem Juli 2024 stellt die Bundesagentur für Arbeit fest: „Das Langzeitarbeitslosenrisiko ist besonders groß für ältere und geringqualifizierte Menschen. Zusätzlich erschweren Sorgearbeiten, etwa die Betreuung von Kleinkindern unter 3 Jahren, die Beschäftigungsaufnahme für Arbeitslose – davon sind Frauen im besonderen Maße betroffen“.

