Bankkollaps: Aus diesen Fehlannahmen der Vergangenheit können wir lernen

Der März war turbulent. Am 10. März wurde die Silicon Valley Bank vom kalifornische Department of Financial Protection and Innovation geschlossen – ein Schock für die Startup-Welt. Am 12. März folgte die nächste Bankschließung, diesmal betraf es die amerikanische Signature Bank. Eine Woche später, am 19. März, wurde dann die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS bekanntgegeben.