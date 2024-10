Beauty, Tech und Nachhaltigkeit: Wie L’Oréal die Zukunft von Schönheit definiert

Dabei gehen sie nicht nur technologische, sondern auch ökologische Herausforderungen mit großer Ambition und einer Menge Innovationsgeist an. L’Oréal hat sich als führender Akteur im Bereich Beauty-Tech etabliert. Die Vision: Kosmetik und Technologie vereinen, um innovative Lösungen zu entwickeln. Von der personalisierten Hautpflege bis hin zu nachhaltigen Verpackungen investiert L’Oréal in Technologien, die die Branche nachhaltig verändern. Doch was bedeutet das konkret?

Ein zentrales Beispiel für L’Oréals Technologiekompetenz ist die vielseitige Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) – was nicht nur völlig neue Möglichkeiten der Personalisierung eröffnet, sondern auch die Wirksamkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Produkte erhöht. Ein Beispiel ist Kiehl’s DermaReader: Auf Basis modernster klinischer Bildgebungstechnologie, wird die Haut der Kund:innen umfassend analysiert. Dabei werden über elf Hautmerkmale sowohl auf der Oberfläche als auch in tieferen Schichten erfasst. Auf Basis einer detaillierten Auswertung empfiehlt das System dann individuell abgestimmte Inhaltsstoffe, gibt Ratschläge für einen gesünderen Lebensstil und entwickelt eine gezielte Pflege- und Produktroutine, die sich mühelos in den Alltag integrieren lässt.

L’Oréal möchte aber nicht nur die Digitalisierung des Beauty-Erlebnisses vorantreiben, sondern gleichzeitig einen positiven Einfluss auf den Planeten haben. Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie. L’Oréal kombiniert daher technologische Innovationen mit ökologischen, nachhaltigen Ansätzen, um sowohl das Kund:innenerlebnis als auch die Umweltauswirkungen seiner Produkte zu verbessern.

Garnier: Der Weg zu einer grüneren Zukunft

Die Marke Garnier ist ein Beispiel für L’Oréals Engagement für Nachhaltigkeit und erzielte in den letzten Jahren beachtliche Fortschritte bei der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.

Ein zentrales Anliegen ist dabei die drastische Reduktion von Neuplastik in seinen Verpackungen. Dafür werden unter anderem die Flaschen der Garnier BIO-Linie bereits jetzt zu 100 Prozent aus recyceltem PET hergestellt. Außerdem wird an weiteren Möglichkeiten, wie dem vermehrten Einsatz von Papier, gearbeitet, um Plastik langfristig einzusparen.

Neben der Verwendung von recyceltem PET verringert Garnier den Plastikverbrauch auch in seinen Verpackungen, indem Umverpackungen verkleinert, Gewicht eingespart oder auf Schutzkappen bei Pumpspendern verzichtet wird. Zudem wurde der Einsatz von Plastikfolien bei Kartonverpackungen vollständig eingestellt.

Doch die Bemühungen Garnier’s beschränken sich nicht nur auf die Optimierung der Verpackungsmaterialien. Die Marke engagiert sich auch aktiv für Recycling-Initiativen. In Zusammenarbeit mit Partnern wie TerraCycle schafft Garnier Anreize für Konsument:innen, leere Verpackungen zurückzugeben, damit diese recycelt werden können. Dadurch soll nicht nur der Plastikverbrauch reduziert werden, sondern auch das Bewusstsein der Kund:innen für nachhaltigen Konsum geschärft werden.

Technologie trifft auf Nachhaltigkeit: Die Zukunft von Beauty

Die Verbindung von Technologie und Nachhaltigkeit prägt die Zukunft der Beauty-Branche. L’Oréal setzt Maßstäbe und stellt sich den Herausforderungen unserer Zeit. Die kontinuierliche Entwicklung von Beauty-Tech-Innovationen und die Implementierung nachhaltiger Praktiken stärken das Bewusstsein für Umweltschutz und soziale Verantwortung.

Dabei zeigt sich, dass die Digitalisierung und Automatisierung nicht nur zur Steigerung der Effizienz und Personalisierung in der Kosmetikbranche beitragen, sondern auch neue Möglichkeiten für nachhaltige Entwicklungen eröffnen. Indem technologische Fortschritte genutzt werden, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und umweltfreundliche Lösungen zu finden, trägt L’Oréal maßgeblich dazu bei, den Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen.

Blick nach vorne

L’Oréal beweist, dass die Kombination von Technologie und Nachhaltigkeit die Schönheitsindustrie auf ein neues Level hebt. Es geht längst nicht mehr nur um Produkte, sondern um das gesamte Erlebnis: Von der Personalisierung bis hin zur Reduktion von Neuplastik durch innovative Verpackungen. Die Zukunft der Kosmetik liegt in der Verschmelzung von Technik, Innovation und Verantwortung – eine Symbiose, die sowohl die Bedürfnisse der Verbraucher:innen als auch die des Planeten berücksichtigt.

Erfahre jetzt mehr über L’Oréal – auf dem BrandHub bei t3n.