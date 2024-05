Steuererklärung: Warum Beamtendeutsch dich Geld kosten kann

Genervt, überfordert, gestresst, frustriert und verunsichert – so fühlen sich viele Menschen, wenn sie es mit Behördensprache zu tun bekommen. Unter mehr als 2.000 Befragten verstehen nur vier Prozent wirklich leicht, was Ämter von ihnen wollen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Fintechs Taxfix, durchgeführt vom Marktforschungsunternehmen Qualtrics in Kooperation mit Wortliga.