Zugegeben, um Kindern den Umgang mit Geld beizubringen, ist dieses Online-Spiel nicht so wirklich geeignet. Doch wer sich einmal im Leben fühlen möchte, wie einer der vermögendsten Menschen der Welt oder herausfinden will, wie viele Burger man für 100 Milliarden Dollar kaufen kann, ist bei „Spend Bill Gates‘ Money“ richtig.14

Anzeige Anzeige

Die Optik des Games ist so simpel wie die Idee dahinter: Auf Neal.fun landet man auf einer Art Onlineshop, in dem es neben preiswerten Kleinigkeiten wie Flip-Flops, Büchern, Softdrinks oder Kinokarten auch außergewöhnliche Dinge wie Jet Skis, Monster Trucks, eine Boing 747 oder ein NBA-Basketball-Team zu kaufen gibt – zumindest in der Theorie.

So funktioniert das Online-Spiel mit Bill Gates

Von Produkten zwischen zwei Dollar bis hin zu 2,1 Milliarden ist die Bandbreite an Einkaufsmöglichkeiten bei „Spend Bill Gates‘ Money“ also ziemlich groß. Doch es geht dabei nicht nur darum, 100 Milliarden US-Dollar auf den Kopf zu hauen. Die Herausforderung des Spiels: das komplette Vermögen von Bill Gates ausgeben – innerhalb von 60 Sekunden.

Anzeige Anzeige

Schnell wird klar, dass es gar nicht so leicht ist, die entsprechende Menge an Produkten in den virtuellen Warenkorb zu legen. Um auf die entsprechende Summe zu kommen, wird bei dem Geld-Simulator ge- und verkauft, doch die Zeit läuft und die 60 Sekunden tickern schneller herunter, als man denkt.

Das Vermögen von Bill Gates – so gibt er sein Geld wirklich aus

Dass sich Bill Gates auf der Gehaltsliste in anderen Sphären bewegt, wird deutlich, wenn man sich die Berechnungen des Onlinemagazins Benzinga vor Augen führt: Demnach verdient der Microsoft-Gründer 10,95 Millionen Dollar – pro Tag. Das ist mehr als das Vier­fache dessen, was ein Durchschnittsmensch in seinem ganzen Leben erwirtschaftet, dessen Vermögen sich auf etwa 2,7 Millionen Dollar beläuft. Neben der Gründung des Software-Unternehmens Microsoft wurde Gates unter anderem durch Immobiliengeschäfte reich.

Anzeige Anzeige

Zwar leistet Gates sich den ein oder anderen Luxus – wie zum Beispiel mehrere Häuser, seine Porsche-Sammlung, Kunst oder Privatjets –, doch der Philanthrop ist auch dafür bekannt, sein Vermögen für wohltätige Zwecke einzusetzen: Mehrere Millionen Dollar stellt die von Bill und seiner Ex-Frau Melinda Gates ins Leben gerufene Stiftung jedes Jahr bereit, um weltweit Armut und Krankheiten zu bekämpfen. Ansonsten sei Bill Gates relativ sparsam.

Auch bei „Spend Bill Gates‘ Money“ gibt es die Option Geld zu spenden, oder in Immobilien zu investieren. Beim Online-Spiel hat man 60 Sekunden Zeit, um Bill Gates‘ Vermögen aufzubrauchen. Der Business Insider hat ausgerechnet, dass Gates dafür rund 400 Jahre bräuchte, sofern er täglich eine Million Dollar ausgibt.

Anzeige Anzeige

Die 10 teuersten NFTs aller Zeiten

10 Bilder ansehen Das sind die 10 teuersten NFT der Geschichte Quelle: