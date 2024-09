Bioelektrische Medizin: Die Vision, mit Strom Krankheiten zu heilen

Vor etwa 10 bis 15 Jahren schien die „Elektromedizin“ reif für eine Staffelstabübergabe in der Arztpraxis zu sein: Die Forschung zum Einfluss des Nervensystems auf Immunreaktionen eröffnete Möglichkeiten, sich über gezielte elektrische Impulse in die Schaltkreise des Körpers zu hacken und eine Vielzahl chronischer Krankheiten wie rheumatoide Arthritis, Asthma oder Diabetes zu kontrollieren. Gelingen sollte das mithilfe von „Electroceuticals“, wie 2013 in einem Artikel in Nature zu lesen war. „Wir entwickeln Geräte, die Medikamente ersetzen können“, erklärte der Co-Autor und Neurochirurg Kevin Tracey gegenüber Wired UK. Toxische Nebenwirkungen gäbe es dann nicht mehr und auch kein Rätselraten, ob ein Medikament bei einem Menschen anders wirke als bei einem anderen.

Die verheißungsvolle Vision ließ viel Geld fließen: Der an der Publikation beteiligte britische Pharmariese GlaxoSmithKline (GSK) zum Beispiel rief einen Forschungspreis in Höhe von einer Million US-Dollar aus, schuf einen Risikofonds in Höhe von 50 Millionen Dollar und ein Finanzierungsprogramm für 40 Wissenschaftler:innen. Diese sollten Nervenbahnen identifizieren, über die sich bestimmte Krankheiten kontrollieren lassen. Seither wurde insgesamt rund eine Milliarde Dollar in die Forschung zur bioelektrischen Medizin investiert – und Fortschritte wurden erzielt. Implantate für die elektrische neurologische Manipulation des Immunsystems sind schon in der klinischen Erprobung und zwei Unternehmen, an denen GSK und Tracey beteiligt sind, wollen im Laufe des Jahres den Start weiterer Studien bekannt geben. Das Ziel ist einem GSK-Manager zufolge, „dass die erste Therapie, die die elektrische Sprache unseres Körpers spricht, Ende dieses Jahrzehnts bereit für die Zulassung ist.“

Neue Therapieansätze durch elektrische Manipulation

Gleichzeitig arbeiten immer mehr Forschende an Methoden, um nicht nur Nervenbahnen, sondern auch etwa Haut- oder Nierenzellen elektrisch zu manipulieren. Sie wollen die Grundlagen für schnell heilende bioelektrische Verbände schaffen, etwa für neue Therapieansätze bei Autoimmunkrankheiten oder gegen Krebs. Allerdings wird diese Forschung bisher deutlich schwächer finanziell unterstützt als jene im Zusammenhang mit dem Nervensystem.

Seit 500 Jahren heißt es: Pille oder Spritze

Wie wir heilende Chemikalien verabreichen, hat sich seit 500 Jahren kaum verändert. Es gibt im Wesentlichen zwei Methoden: einnehmen oder injizieren. Der Nachteil beider Methoden: Die Wirkstoffe verteilen sich in der Regel im ganzen Körper, was zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Zudem kommen sie nur stark verdünnt am Zielort an. Das wiederum schmälert den gewünschten Effekt. Hinzu kommt: 90 Prozent der Medikamente scheitern in klinischen Studien. Schafft es ein Wirkstoff bis zur Markteinführung, kostet dieser Prozess in der Regel zwei bis drei Milliarden Dollar und dauert 10 bis 15 Jahre. Das ist auch ein hohes wirtschaftliches Risiko.

Kevin Tracey und Kristoffer Famm sind überzeugt, dass neuartige bioelektrische Therapien einige dieser Probleme lösen könnten. Famm ist Mitverfasser des Nature-Artikels und damaliger Vizepräsident von GlaxoSmithKline. Beispiel Parkinson: Zwar wurden schon Mitte des 20. Jahrhunderts die Symptome der Parkinson-Krankheit durch Tiefenhirnstimulation und hartnäckige Schmerzen durch Stimulation der Wirbelsäule behandelt. Allerdings müssen dafür Implantate in der Wirbelsäule oder im Gehirn platziert werden – kein wirtschaftlich einträgliches Massenprodukt also. Was GSK aber begeisterte, waren Hinweise darauf, dass der Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten über den Vagusnerv manipuliert werden kann. Der Nervus vagus verläuft vom Hirnstamm oberflächennah – und daher leicht erreichbar – entlang der Halswirbelsäule bis in den Bauchraum hinein. Er ist so etwas wie die Kommunikationsautobahn zwischen den inneren Organen und dem Gehirn.

In den 2000er-Jahren zeigte Tracey, dass die elektrische Stimulation des Vagusnervs Entzündungen bei Tieren lindern kann – und nannte das Phänomen „Entzündungsreflex“. Im Jahr 2007 gründete er das Bostoner Start-up-Unternehmen SetPoint Medical in Valencia, Kalifornien. Er wollte Geräte entwickeln, die gleich mehrere Krankheiten lindern können – zunächst jedoch entzündliche Darmerkrankungen und rheumatoide Arthritis. Tracey arbeitete dafür eng mit dem Pharmakonzern GSK und US-Regierungsbehörden zusammen. Gerne erzählt er auf Konferenzen von einer ersten Fallstudie. Einem Mann mit rheumatoider Arthritis wurde ein Vagusnerv-Stimulator implantiert. Die elektrische Stimulation sorgte dafür, dass die Milz den Botenstoff Acetylcholin freisetzte, der wiederum die Produktion von Entzündungsmolekülen in den Milzzellen abschaltete. Dem Mann soll es anschließend so gut gegangen sein, dass er seine Arbeit wieder aufnehmen und Sport treiben konnte.

Angeregt von dieser und ähnlichen Fallstudien gründete GSK den Investitionszweig „Action Potential Venture Capital Limited“, um das Feld der Electroceuticals zu erschließen – und förderte auch SetPoint. Überrascht wurde der Konzern allerdings davon, dass sich schon ein anderes Unternehmen die Bezeichnung „Electroceutical“ als Marke hat schützen lassen. GSK und SetPoint mussten ihre Technologie umtaufen und nennen sie seither „bioelektronische Medizin“ – auch wenn dieser Begriff etwa Hirnimplantate und Wirbelsäulenimplantate mit einschließt.

„Bioelektronische Medizin“: Wie trifft man den richtigen Nerv?

Schnell zeigte sich ein weiteres Problem: Wie trifft man den richtigen Nerv? Der Vagusnerv habe etwa 100.000 dicht gepackte Fasern, sagt Kip Ludwig, der damals bei den US National Institutes of Health tätig war und heute das Wisconsin Institute for Translational Neuroengineering an der University of Wisconsin, Madison, mit leitet. Die einzelnen Fasern sind mit verschiedenen Organen verbunden und elektrische Felder sind nicht präzise genug, um eine bestimmte Faser anzusprechen – zumal deren Funktionen oft nicht bekannt seien. Werden die falschen oder zu viele Fasern stimuliert, besteht die Gefahr unerwünschter Nebenwirkungen. Das können etwa chronischer Husten, Kopfschmerzen oder Kurzatmigkeit sein.

Um das Gebiet der peripheren Nervenstimulation voranzubringen, kündigte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde NIH 2014 eine Forschungsinitiative mit dem Namen SPARC (Stimulating Peripheral Activity to Relieve Conditions) an, die sie mit 248 Millionen Dollar förderte. Die Idee hinter SPARC war, neuronale anatomische Karten zu erstellen, um herauszufinden, welcher Nervenkreislauf welche Organe stimuliert – die Grundlage, um sich auf einen Zugangspunkt für Therapien zu einigen. Zwei Jahre später, als SPARC begann, seine Mittel zu verteilen, trieben die Unternehmen ihre Pläne für die erste Generation von Implantaten voran. GSK schloss sich mit Verily (ehemals Google Life Sciences) zu einer 715 Millionen Dollar schweren Forschungsinitiative zusammen, die sie Galvani Bioelectronics nannten und die Famm als Präsident leitete. SetPoint zog nach Valencia, Kalifornien, um und vergrößerte sich.

Eine neuronale anatomische Karte erstellen

Das SPARC-Programm lieferte wichtige Informationen: Seine Karten zeigen Knotenpunkte des Nervensystems, die sowohl chirurgisch attraktiv als auch medizinisch relevant sind. Auf diesen Erkenntnissen fußen die Erfolge von zwei Unternehmen, die rheumatische Arthritis therapieren wollen: SetPoint will eine Phase-III-Studie im Jahr 2027 abgeschlossen haben und erste Ergebnisse in diesem Sommer veröffentlichen. Und das britische Unternehmen Galvani Bioelectronics kündigt an, Ende 2024 erste Ergebnisse einer vierphasigen Studie zu veröffentlichen, die 2021 startete und 2029 beendet sein soll.

Das Gerät von SetPoint legt sich wie eine Muschel um den Vagusnerv am Hals, um die Arthritis zu behandeln. Es stimuliert diesen jeden Tag eine Minute lang. Bisher seien keine unerwünschten Nebenwirkungen bekannt, heißt es aus dem Unternehmen, und die kurze Wirkzeit diene als eine Art Zusatzsicherung. Galvani wiederum verwendet ein präziseres Implantat, das direkt am Zielorgan Milz wirkt. Es sitzt an jener Nervenfaser, die von der „Vagus-Autobahn“ abgeht und auf die Milz trifft. Das Organ spielt für den Verlauf einer Arthritis eine wichtige Rolle. Das Implantat hat etwa die Größe eines Hausschlüssels und die Platzierung ist komplizierter als beim SetPoint-Implantat. Es wird per Laparoskopie durch den Bauchnabel in den Körper eingesetzt.

„Im Moment stehen solche Therapien im Rampenlicht, aber sie haben noch einen langen Weg vor sich“, sagt Vaughan Macefield, ein Neurophysiologe an der Monash University in Australien. Er ist ebenfalls Teil des SPARC-Netzwerkes und seine Arbeit wird durch frische Fördermittel in Höhe von 21 Millionen Dollar finanziert. Auch weil die Mechanismen noch nicht im Detail verstanden seien und unklar sei, welche Methode die beste ist: Einige Forschende entwickeln neuartige Elektroden, die in bestimmte Fasern eindringen, anstatt alle Fasern zu umklammern. Andere versuchen, den Vagusnerv an tieferen Stellen im Unterleib zu treffen. Einige sind sich nicht einmal sicher, ob Elektrizität oder ein Implantat überhaupt notwendig sind und es nicht genauso gut gelingen könnte, den Nerv von außen mit Ultraschall zu stimulieren.

Tracey ist jedoch der Meinung, dass die Vielfalt der Ansätze nicht im Widerspruch zu den Vorzügen der Grundidee steht. Alle Strategien beruhten auf der Idee des Entzündungsreflexes, sagt er. Solange keine Daten aus klinischen Studien vorlägen, sei es sinnlos, über die beste Methode zur Beeinflussung des Mechanismus zu streiten. Nachdem der Wissenschaftler 2011 aus dem Vorstand von SetPoint ausgeschieden war und das Unternehmen nur noch beraten hat, forschte er mit einem Team an den Feinstein-Instituten an einer nicht invasiven Stimulation des Vagusnervs am Ohr. Sein Ziel ist ebenfalls die Behandlung rheumatoider Arthritis. Er stimuliert die Haut des Ohrs mit einem tragbaren Gerät. „Es ist im Grunde nur ein Ohrensummer“, sagt der Forscher. Die Wirkung werde gerade in klinischen Studien getestet.

Nächster Schritt: Mit Strom Zellen manipulieren

Nerven elektrisch zu stimulieren und damit Wirkstoffe zu ersetzen, war jedoch nur der Anfang der Elektromedizin. Inzwischen weiten Forschende das Prinzip auch auf andere Zellen aus: Hautzellen, Immunzellen, Stammzellen – sie alle reagieren auf elektrische Reize.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts beobachtete der deutsche Physiologe Max Verworn, wie ein einzelliges Meereslebewesen von unsichtbaren Kräften regelrecht über die Oberfläche seines Objektträgers gezogen wurde. Unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes wanderte es zur Kathode – dem Pol, der positive Ladungsträger anzieht. Viele andere Zelltypen verhielten sich ähnlich – Verworn hatte die Galvanotaxis entdeckt. Daraus Therapien zu entwickeln, galt zunächst allerdings vor allem als Scharlatanerie – und wurde nicht ernsthaft weiter verfolgt. Erst in den 1970er- und 80er-Jahren begannen sich Forschende ernsthaft mit Galvanotaxis zu beschäftigen. Denn offenbar mochten auch Hefen, Pilze und Bakterien die Kathode. „Wir zogen jede Art von Zelle in Petrischalen durch ein elektrisches Feld“, sagt Ann Rajnicek von der Universität Aberdeen in Schottland, die zu den Pionierinnen dieses Forschungsfelds zählt.

Offenbar spielt die Galvanotaxis auch bei der Wundheilung eine entscheidende Rolle. Bei jeder bisher untersuchten Spezies erzeugt eine Verletzung der Haut ein elektrisches Feld. Das leitet Immunzellen zum Zentrum der Wunde, die wiederum den Wiederaufbauprozess des Gewebes starten. Anfang des Jahrhunderts wurden in Hautzellen Gene, Signalwege und die zugehörigen Rezeptoren identifiziert, die durch elektrische Felder ein- und ausgeschaltet werden können und so Immunzellen lenken. Auch die Entwicklung unreifer Zellen scheint durch Elektrizität gesteuert zu werden. Die elektrischen Eigenschaften ihrer Nachbarzellen entscheiden mit darüber, ob eine Zelle zu einem Neuron, einer Haut-, Fett- oder Knochenzelle heranreift. Durch intensive Forschung wurde der Katalog der elektrisch manipulierbaren genregulatorischen Netzwerke immer detaillierter.

„Es gibt jedoch wohl keine Art ,Master-Protein‘“, sagt Daniel Cohen, Bioingenieur an der Princeton University, keinen universellen Mechanismus, der solche Manipulationen steuere. Doch im letzten Jahr untersuchte ein Team um Sara Abbasi und Anthony Guiseppi-Elie von der Texas A&M und dem Houston Methodist Research Institute, wie sich zelluläre Genexpressionsprofile unter elektrischen Feldern verändern. Sie fanden zwei wichtige Hinweise: Einen auf die Aktivierung von zwei Proteinen, die am Gewebewachstum beteiligt sind, und einen weiteren auf eine erhöhte Expression eines Proteins namens CD-144, das zu den Cadherinen zählt. Cadherine wirken wie ein Händedruck zwischen Zellen und lassen diese gut aneinander haften.

Forschung: Elektrisches Feld trifft Hautzellen

Cohen konnte diese Beobachtung 2020 bestätigen. Mit einer „Healing-on-a-Chip“-Plattform zeigte sein Team, dass Hautzellen umso stärker auf ein elektrisches Feld reagieren, je unreifer sie sind. Die Cadherine lassen reife Zellen offenbar so stark aneinander haften, dass ein konkurrierendes elektrisches Feld die Zellen regelrecht auseinanderreißt. Die unreifen Hautzellen hingegen lassen sich durch ein elektrisches Feld leicht dirigieren und so lässt sich die Zellorganisation im Gewebe fördern. Nachdem Cohens Team einen Weg gefunden hatte, die Cadherine auszuschalten, synchronisierten sich alle Zellen. Nun arbeitet das Team daran, die Erkenntnisse in bioelektrischen Pflastern umzusetzen.

Auch andere Forschungsgruppen sind auf dem Feld aktiv. An der Stanford University, der University of Arizona und der Northwestern University etwa entwickeln Forschende intelligente elektrische Bandagen, die für tiefer liegende Wunden unter die Haut implantiert werden können. Sie sollen den Zustand einer Wunde in Echtzeit überwachen und die Stimulation verstärken, wenn die Wunde zu langsam heilt.

Elektrizität könnte womöglich sogar zur Diabetestherapie genutzt werden: Der Schweizer Bioingenieur Martin Fussenegger und ein internationales Team präsentierten vor einigen Jahren künstliche Betazellen, die sie mit gentechnischen Tricks aus einer menschlichen Nierenzelllinie entwickelt hatten. Sie können – wie natürliche Betazellen der Bauchspeicheldrüse – Insulin ausschütten. Die Designerzellen öffnen den Insulinhahn allerdings auf einen äußeren elektrischen Impuls hin. Aus diesem Konzept entwickelte das Team eine Art implantierbare Insulinfabrik und testete sie in einer Diabetes-Maus. Die Zellen waren in eine Alginathülle verpackt, aus der sie nicht entweichen konnten – wohl aber das Insulin, das sie absonderten und das direkt in den Blutkreislauf der Maus sickerte. Zehn Sekunden elektrische Stimulation pro Tag über Nadeln, die an drei AAA-Batterien angeschlossen waren, reichten aus, um das Implantat wie eine Bauchspeicheldrüse arbeiten zu lassen und den Blutzuckerspiegel der Maus wieder auf ein nicht diabetisches Niveau zu bringen. Angesichts der Tatsache, dass sich der Mechanismus leicht verallgemeinern ließe, gibt es laut Fussenegger keinen Grund, warum Insulin das einzige Medikament sein sollte, das ein solches Gerät erzeugen kann.

Dem Neurochauvinismus entkommen

Wie sich die Elektromedizin – von den Anfängen der reinen Neurostimulation bis zur Manipulation über bioelektronische Mechanismen der Zellen – in Zukunft weiterentwickelt und welche Ansätze am Ende auch im Menschen die gewünschte Wirkung zeigen, bleibt abzuwarten. „Die bioelektrische Medizin war lange ein extrem neurozentrischer Ansatz“, sagt Daniel Cohen. Dies ändere sich gerade – auch weil die Erfolgsmeldungen anderer Ansätze zunehmen. Beispielsweise zeigte die reine Neurostimulation bisher keine Erfolge bei der Krebsbekämpfung. Doch können elektrische Felder offenbar Krebszellen töten, wie eine Studie zum Glioblastom, einem bösartigen Gehirntumor, belegt. Eine kürzlich in The Lancet Oncology veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass dies auch bei Lungenkrebs funktionieren könnte.

Damit Ansätze, die Elektrizität auch zur Therapie außerhalb des Nervensystems zu nutzen, noch schneller voranschreiten, bräuchte es eine Art SPARC-Programm für Gewebe mit entsprechenden Investitionen. Der Blick in die Geschichte zeigt, dass – wie bei den „Electroceuticals“ – ein griffiger Name dabei durchaus helfen kann. Die Markenrechte sollten die Forschenden dieses Mal allerdings unbedingt vor der endgültigen Namenswahl prüfen lassen.

Der Text stammt von der Wissenschaftsjournalistin Sally Adee. Die TR-Redakteurin Andrea Hoferichter hat den Text aus dem Englischen übersetzt.

