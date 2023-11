Nutze diese Black-Friday-Deals, um dein Spielpotenzial zu entfalten

Auch wenn der Einstieg in das Hobby kompliziert und vielleicht sogar teuer erscheinen mag, gibt es keine bessere Zeit als den Black Friday und seinen Cousin, den Cyber-Monday, um in Schwung zu kommen. Bei so vielen spannenden Angeboten musst du dir dabei dann keine Sorgen um dein Budget machen.

Während die Hardware den Rahmen dieses Artikels sprengt, können wir ein wenig über Spiele sprechen, mit denen du deine neu entdeckte Liebe zum Gaming ankurbeln kannst, und zwar in der Reihenfolge von der niedrigsten zur höchsten Einstiegshürde.

Sportarten außerhalb der Saison

Sportereignisse kommen und gehen, Jahreszeiten vergehen, aber wenn du deine Lieblingssportler das ganze Jahr über bei Wettkämpfen sehen möchtest, führt kein Weg an den digitalen Varianten vorbei.

Nimm zum Beispiel EA Sports FC 24, eine brandneue Ausgabe der Serie, die früher als Fifa bekannt war. Wie bei den Vorgängern gibt es Tausende Spieler, Hunderte Vereine und mehr als dreißig Ligen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass du deine Favoriten darin findest und mit ihnen dein meistgehasstes Team in den Boden stampfen kannst. Dank der fortschrittlichen Grafik sehen die Matches in EA Sports FC 24 sehr realistisch aus, und die leicht zugängliche Steuerung ermöglicht es dir, erstaunliche Taktiken anzuwenden, nachdem du die sanfte Lernkurve überwunden hast.

Wenn du nicht auf Mannschaftssportarten stehst, interessiert dich vielleicht Assetto Corsa. Diese Autorennsimulation haben wir seit 2014 bei uns im Portfolio, und sie ist seit der erstmaligen Veröffentlichung stark gewachsen. Es gibt fast 200 Autos von verschiedenen Herstellern, mehr als ein Dutzend Strecken mit fast 50 verschiedenen Layouts, eine detaillierte Fahrsimulation und viele verschiedene Modi, darunter Training und Drag-Racing. Es sieht unglaublich aus und fühlt sich auch so an. Das ist ein echter Leckerbissen für jeden Rennsportfan.

Spaß für die ganze Familie

Wenn du lieber etwas weniger wettkampforientiertes und dafür familienfreundlicheres spielen möchtest, kannst du mit Minecraft nichts falsch machen, einem Spiel, das so komplex ist, wie du es haben willst. Nichts hält dich davon ab, im Kreativmodus einfach nur Spaß zu haben oder im Überlebensmodus zu versuchen, am Leben zu bleiben. Je nach Wunsch und Anspruch ist eine unvergleichliche Tiefe an Interaktionen und Kreativität erreichbar. Es ist auch hervorragend im Koop-Modus spielbar, da sich mehrere Personen eine Welt teilen können.

Einzelabenteuer

Wenn dir der offene Charakter von Minecraft nicht zusagt, können wir dir drei Einzelspielerabenteuer empfehlen, die du ausprobieren solltest.

Das erste ist Hogwarts Legacy, ein Abenteuer im Setting der weltberühmten Harry-Potter-Romane. Es spielt im 19. Jahrhundert und versetzt dich in die Robe eines Schülers im fünften Jahr, der die einzigartige Fähigkeit besitzt, die begehrte alte Magie zu sehen und zu nutzen. Du wirst deinen Charakter anpassen, nützliche Zaubersprüche lernen und viele bekannte Orte erkunden, vor allem Hogwarts selbst.

Wenn Fantasy nicht dein Stil ist, wie wäre es dann mit Science-Fiction? Starfield vom bekannten Entwickler Bethesda ist eine Reise zwischen den Sternen, auf der du große und kleine Abenteuer erlebst, aber auch Planeten erkundest, Beziehungen zu verschiedenen Organisationen aufbaust und deine eigenen Schiffe mit einem praktischen und überraschend flexiblen System baust. Es gibt viele spannende und entspannende Momente, sodass dir nie langweilig wird.

Und schließlich, als letzte Empfehlung für einsame Abenteurer, ein Leckerbissen für jeden Fan von Westernfilmen. Red Dead Redemption 2 ist ein großartiges Actionspiel, das den amerikanischen Westen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts faszinierend nachstellt. Die Welt ist detailliert und voller fesselnder Aktivitäten, die von Jagen und Fischen bis hin zu spannenden Duellen und sonstigen – teilweise seltsamen – Unternehmungen reichen, und das Spiel fühlt sich wirklich lebendig an. Es ist leicht, viele Stunden darin zu versinken.

Tritt durch das Tor zum Abenteuer in der digitalen Welt

Wir haben dir das Tor gezeigt, aber nur du kannst dich entscheiden, den Schritt zu machen und die Galaxie der digitalen Unterhaltung aller Genres und Themen zu betreten. Wenn du G2A.COM besuchst, kannst du jedes der Spiele aus diesem Artikel und Tausende mehr zu attraktiven Preisen finden! Lass diesen Black Friday deine Begeisterung für das Spielen neu entfachen.