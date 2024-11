Black Week bei t3n: Jetzt Expertenwissen zum absoluten Tiefstpreis sichern

Der Black Friday ist historisch gesehen der Freitag nach dem US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving, der sich als Beginn der Weihnachtssaison etabliert hat. Mittlerweile ist daraus die wohl größte Rabattaktion im Einzelhandel entstanden – inklusive Ausweitung auf die sogenannte Black Week, also die gesamte Woche zu Thanksgiving, als auch der darauffolgende „Cyber Monday“.

Auch wir möchten euch in diesem Jahr auf starke Angebote und Rabatte aufmerksam machen, mit denen ihr Wissen zum Tiefstpreis erhaltet.

Was erwartet mich?

Mit unseren beiden starken Marken t3n und MIT Technology Review beleuchten wir täglich digitale Entwicklungen, Innovationen und Trends, in unseren Printmagazinen und online auf t3n.de.

Während t3n aus der Digitalwirtschaft berichtet und Content-Produkte rund um Wissen, News und Trends für Digital Professionals anbietet, behandelt die MIT Technology Review tiefgreifende technologische und wissenschaftliche Entwicklungen, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft verändern.

Zur Black Week haben wir einige spannende Deals für dich vorbereitet – von Abos über Onlinekurse und Paper bis hin zu Angeboten für Unternehmen. Viel Spaß beim Stöbern, Lernen und Sparen!

Print zum Probierpreis

Sichere dir das t3n Magazin oder die MIT Technology Review als Printmagazin sowie als digitale Ausgabe – zur Black Week zum absoluten Tiefpreis von 28,80 Euro (statt 48 Euro) für vier Ausgaben des t3n Magazins, oder 70,04 Euro (statt 118 Euro) für acht Ausgaben der MIT Technology Review.

t3n Plus: Die Content-Flatrate

Mehr Wissen, mehr Fokus, mehr Vorteile: Sichere dir das neue t3n-Plus-Abo, für nur einen Euro im ersten Monat! Dich erwarten nicht nur das t3n Magazin sowie die MIT Technology Review im digitalen Abo, sondern zusätzlich exklusive Plus-Artikel aus den Redaktionen, ein exklusiver wöchentlicher Newsletter sowie reduzierte Werbung auf t3n.de

Jetzt Plus testen

Skills für die Arbeitswelt

Mit t3n Skills lernst du technologische Entwicklungen einzuordnen, zu verstehen und für dein Business einzusetzen – zur Black Week mit satten 20 Prozent Rabatt auf Onlinekurse und sogar 30 Prozent auf Paper und Guides.

t3n Pro: Das Gesamtpaket für deinen Wissensvorsprung

Du willst all of the above – Zugang zu exklusivem Wissen, Skills und Inhalten? Dann ist t3n Pro genau das, was du brauchst. Mit t3n Pro erhältst du:

Das t3n Magazin im Abo – quartalsweise als Printausgabe sowie digital in der App

Die MIT Technology Review achtmal jährlich im digitalen Abo

t3n Skills: Onlinekurse, Paper oder Guides im Wert von 596 Euro pro Jahr

Exklusive Plus-Artikel

Exklusiver wöchentlicher Newsletter

Reduzierte Werbung auf t3n.de

Spare während der Black Week ganze 50 Prozent auf das Jahresabo – für nur 194,74 Euro (statt 389,48 Euro)!

Jetzt Pro holen

Für Unternehmen: Zielgruppen erreichen und Budget schonen

Auch Unternehmen sollen nicht in die Röhre schauen: Spart bis zu 60 Prozent auf Sponsored Posts, Jobs oder Display-Ads und erreicht eure Ziele gemeinsam mit uns zum attraktiven Probierpreis.