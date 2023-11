Black-Friday-Deal: Mit diesem Gadget ist der Strom kein Problem

Wie wäre es nächstes Jahr mit einer Woche Workation im Warmen und im Anschluss ein schöner Urlaub im Camper? Egal, wie deine Pläne aussehen, ohne zuverlässige Stromquelle geht auch beim Camping heutzutage nicht viel. Da kommt die Black-Friday-Aktion von BLUETTI gerade recht.

Gönne dir den Luxus an Strom

Eine robuste Powerstation kann in vielen Fällen ein echter Lebensretter sein und sollte bei der Planung deiner nächsten Outdoor-Aktivität nicht fehlen. Mach dich frei von stationären Stromquellen und genieße auch an abgelegenen Orten, an denen keine Stromversorgung gewährleistet ist, deinen kleinen Luxus an Strom. Aber auch bei der nächsten Gartenparty ist eine Powerstation ein ziemlich praktisches Gadget. Egal, in welchen Situationen du gerade Strom benötigst, die Gadgets von BLUETTI lassen dich auf jeden Fall nicht im Stich.



Powerstation für all deine Geräte

Sei es für deinen Laptop zum Arbeiten, für den Mini-Kühlschrank oder andere unverzichtbare Strom-Gadgets: Mit der BLUETTI AC200MAX, der erweiterbaren Powerstation, bist du auf der sicheren Seite. Erstaunliche 2.048 Wattstunden, ultrarobuste LFP-Zellen und ein 2.200-Watt-Volllast-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle: Damit ist die Powerstation ideal für genau die Outdoor-Momente, in denen eine Stromquelle doch eigentlich ganz schön wäre. Der AC200MAX ist dein mobiles Energiezentrum für die Kaffeemaschine im Camper, für die Bluetooth-Box am Zelt oder zum Aufladen deines Tablets – mit 15 Steckdosen hast du die freie Auswahl.

Lieber etwas Kleineres gefällig?

Du hast nicht viel Platz für ein größeres Modell oder möchtest leicht reisen? Auch nicht schlimm. BLUETTI bietet dir in diesem Fall mit der BLUETTI EB3A Powerstation eine kleine Powerstation, die es aber in sich hat. Mit ihrer beeindruckenden Leistung von 600 Watt und einer Kapazität von 268 Watt ist die Powerstation zwar klein, aber oho. Obwohl diese Powerstation ein wenig kleiner ausfällt, kann sie dank ihres 600 Watt AC Pure Sine Wave Inverters (1.200 Watt Spitzenlast) nicht nur kleine Haushaltsgadgets mit Strom versorgen, sondern auch zum Beispiel LED-Lampen, Fernseher, Mini-Kühlschränke und andere elektrische Geräte versorgen. Mit einem Gewicht von 4,6 Kilogramm kannst du die Powerstation zudem problemlos auf deinen nächsten Camping-Ausflug mitnehmen. Und das Beste daran? Beide Powerstations von BLUETTI sind bequem per App steuerbar. Die AC200MAX bekommst du nun im Black-Friday-Sale schon für 1.499 € und die EB3A Powerstation für 264 €.

Sichere dir jetzt die Black-Friday-Deals von BLUETTI und mache dir nie wieder Sorgen um deinen Strom.

