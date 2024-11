BOE INTERNATIONAL 2025: Die Leitmesse für Trends und Technologien der Eventbranche

Hautnahe Erlebnisse und wertvolle Kontakte

Die BOE INTERNATIONAL ist die europäische Leitmesse für die Event- und Erlebnisbranche und bietet ein umfassendes Ausstellerportfolio von Marktführern, innovativen Startups und spezialisierten Nischenanbietern. Die Messe deckt alle Facetten ab: von Eventausstattung, Technik und Messebau bis hin zu Catering, Business-Travel und MICE-Services. Das umfangreiche Stage- und Rahmenprogramm und die speziell gestalteten Themenwelten bieten wertvolle Insights zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen – darunter künstliche Intelligenz, Veranstaltungssicherheit und Catering. Für Nachwuchstalente bietet die BOE eine besondere Plattform zur Vernetzung und Weiterbildung.

Treffpunkt für Profis und Newcomer

Hier trifft die Branche aufeinander: Von potenziellen Kunden und Geschäftspartnern über Freelancer bis hin zu großen Eventagenturen – die BOE schafft Raum für Austausch, neue Ideen und erste Verhandlungen über anstehende Projekte und Budgets. Mit internationalen Fachbesuchern und Ausstellern ist die Messe ein zentraler Knotenpunkt für die europäische Eventszene und eine einmalige Gelegenheit zur grenzüberschreitenden Vernetzung.

Programm-Highlights und Bühne für die Zukunft

Das facettenreiche Bühnenprogramm der BOE 2025 umfasst über 100 Vorträge, Panels und Showacts mit führenden Branchenexperten. Sie liefern Einblicke und Visionen zu Themen wie Artificial Intelligence, Veranstaltungssicherheit, Digital Marketing, aktuellen Catering-Trends, Diversity, Zukunftsfähigkeit der Eventbranche sowie inspirierende Performances in Gesang und Comedy.

Förderung und Entwicklung der nächsten Generation

Junge Talente haben beim FORUM EVENT am 16. Januar die Chance, sich unter dem Motto „Be Real“ weiterzubilden und zu vernetzen. Die IST-Hochschule bietet praxisnahe Einblicke in Themen wie nachhaltiges Eventmanagement sowie Learning- und Event-Trends. Am Abend des 15. Januar bringt die BOE Night bei der Verleihung der BrandEx-Awards die Kreativszene zu einem inspirierenden Networking-Event zusammen.

BOE INTERNATIONAL 2025

Ort und Datum : Die Internationale Fachmesse für Erlebnismarketing findet vom 15. Januar (10:00 Uhr bis 18.00 Uhr) bis zum 16. Januar 2025 (10:00 Uhr bis 17:00 Uhr) in der Messe Dortmund statt.

: Die Internationale Fachmesse für Erlebnismarketing findet vom 15. Januar (10:00 Uhr bis 18.00 Uhr) bis zum 16. Januar 2025 (10:00 Uhr bis 17:00 Uhr) in der Messe Dortmund statt. Themen-Stages in der Übersicht: LET’S TALK STAGE in Halle 4 SAFETY & SECURITY STAGE in Halle 4 DIGITAL & EVENTS STAGE in Halle 7 ACTS ON STAGE : Gesang, Artistik, Magie und Comedy in Halle 6 GUIDED TOURS zu Sustainability, Technology, BOE Overall Overview und Acts fwd: Stage : Vielfalt erleben, Wissen teilen – immer zur halben Stunde neu inspiriert in Halle 5

in der Übersicht:

Noch kein Ticket für die BOE INTERNATIONAL 2025?

Verschiedene Ticketoptionen für die BOE INTERNATIONAL 2025, die BrandEx-Jurysitzungen sowie die BrandEx-Awardshow und die BOE Night am 15.01.2025 sind ab sofort online erhältlich. Für das Networking-Abendevent ab 18:00 Uhr inklusive Verleihung der renommierten BrandEx-Awards sowie für die Jury-Tickets, die zum Zuschauen bei der Vorabendentscheidung des Awards berechtigen.

Der Ticketshop für die BOE INTERNATIONAL ist ab sofort freigeschaltet.