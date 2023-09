BOE INTERNATIONAL 2024 – die Trends-, Tech- und Infoplattform für die Eventbranche 

Multisensuale Erlebnisse und hoher Informationstransfer

Messe Dortmund Bei der BOE INTERNATIONAL präsentierten sich jedes Jahr zahlreiche nationale und internationale Aussteller:innen aus allen prägenden Bereichen des Erlebnis-Marketings den mehr als 10.000 Fachbesucher:innen der Eventbranche. Tel: +49 0231 1204-521

Begleitet wird der beliebte Branchentreff von einem inhaltstarken Forenprogramm, das sich in speziellen Themenwelten den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Branche stellt. Besonders im Fokus stehen wird in diesem Jahr wieder die Nachwuchsförderung für junge Talente. Dauerbrenner bleiben die Diskussion und Lösungsfindungen rund um die Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft.

Kontakte sind auf der BOE vielseitig zu knüpfen. Sie entstehen hier nicht nur mit potenziellen Kunden und Geschäftspartnern, sondern auch innerhalb der Branche: Veranstaltungsagenturen halten Ausschau nach passenden Partnern und Personal. Freelancer bieten sich für die Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern an. In der Gesamtheit entsteht so ein wertvoller Branchentreffpunkt, der mit internationaler Ausrichtung für eine landesübergreifende Vernetzung der Eventbranche steht.

Bereits seit 2014 ist die Messe Dortmund Veranstalter der BOE INTERNATIONAL und wird dabei tatkräftig unterstützt von zahlreichen fachlichen Partnern und den wichtigsten Branchenverbänden. So kletterte das Stimmungsbarometer bei allen Teilnehmern auch bei der vergangenen Ausgabe wieder auf Bestwerte für die Leistungsshow, Stages und Networking.

Großes Themenfeuerwerk on stage

Das anspruchsvolle Rahmenprogramm von Know-how bis Show bringt verschiedene Stages an den Start: Hier präsentieren sich namhafte Experten aus der Branche und der Wirtschaft in über 100 Impulsvorträgen und Panels mit Insights und werthaltigem Fachwissen zu aktuellen Themen der Veranstaltungsbranche. Die Themenrange bildet Trends und Innovationen der Eventwelt ab und reicht von Nachhaltigkeit über künstliche Intelligenz bis hin zu digitalem Marketing.

Onsite-Events für den Nachwuchs

Personalentwicklung, Weiterbildung und Nachwuchsförderung sind ebenfalls wichtige Themen auf der BOE. Mit den Formaten BrandEx Fresh und FORUM EVENT erhalten junge Talente zwei Plattformen zur Orientierung und für den nächsten Karrierestep in der Eventbranche. Im Rahmen der Messe findet außerdem die BOE-Night, ein attraktives Show- und Networking-Event, statt. Highlight des Abends werden hier die Best-ofs der Agenturszene sein mit der Verleihung der BrandEx Awards für herausragende Kreativleistungen in der Live-Kommunikation.

BOE INTERNATIONAL 2024

Ort und Datum: Die Internationale Fachmesse für Erlebnismarketing findet am 17. Januar (10 bis 18 Uhr) und am 18. Januar 2024 (10 bis 17 Uhr) in der Messe Dortmund statt.

Themen in der Übersicht:

Live-Communication

Brand-Experience & Brand-Marketing

Digital & Social Marketing

Trends & Innovation

Technology

Sustainability

Diversity

Ticketshop:

Messetickets sind bereits jetzt online erhältlich. Weitere Ticketoptionen sind ab Herbst 2023 buchbar: für den Networking-Abendevent ab 18 Uhr inklusive Verleihung der renommierten BrandEx Awards sowie für die Jurytickets, die zum Zuschauen bei der Vorabendentscheidung des Awards berechtigen.