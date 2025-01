Boom Supersonic schafft Überschallflug: Neue Konzepte wollen die Nachteile der Concorde hinter sich lassen

Man könnte sagen, der Name ist Programm. Boom Supersonic heißt ein Startup aus Colorado, das die Luftfahrt revolutionieren will – und zwar mit einem lauten Knall: einem Überschallknall. Boom entwickelt einen Jet namens Overture, der bis zu 80 Passagiere mit 1,7-facher Schallgeschwindigkeit befördern soll. Ein erster Meilenstein ist jetzt geschafft: Ende Januar erreichte ein Testflugzeug erstmals Überschallgeschwindigkeit. Schon 2029 könnte der kommerzielle Einsatz folgen, so die überaus optimistischen Schätzungen des Startups. Ob Physik und Ökonomie dabei mitspielen, ist allerdings eine andere Frage.