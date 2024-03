Maßgeschneiderte Branding-Masterclass für Startups kommt nach Berlin

Von Amsterdam nach Berlin

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in Amsterdam kommt die Veranstaltungsreihe im Rahmen ihrer europäischen Expansion jetzt erstmalig nach Berlin. „Wir sehen viele schnell wachsende Unternehmen in Deutschland, die nach Möglichkeiten und Ideen suchen, ihre Marke für das Wachstum ihres Unternehmens zu nutzen“, sagt Gerben van der Zwaard, Strategy Director bei der Kreativagentur Dentsu Creative und Gastgeber der Veranstaltung. „Deshalb bringen wir unser Masterclass-Programm im kleinen Rahmen nach Berlin, zusammen mit einem starken, lokalen Lineup aus Expert:innen sorgfältig ausgewählter Partner:innen.

Nicht für alle

Marked richtet sich an eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen: diejenigen, die ein erfolgreiches deutsches Unternehmen führen, aber bereit für den nächsten Schritt sind – vor allem Gründer:innen und CMOs, die das, was einst als smarte Geschäftsidee begann, in eine attraktive Marke verwandeln wollen. Sprich: Die Zukunft ihres Unternehmens durch den Aufbau eines langfristigen und starken Brandings zu sichern.

Marked in 2024

Marked Marked ist die maßgeschneiderte Branding-Veranstaltung für Startups und CMOs, bei der sechs Expert:innen gemeinsam mit den Teilnehmenden an ihren Brands und Unternehmenswachstum arbeiten.

Teilnehmende erwartet ein spannendes Programm mit Speaker:innen von N26, Moss, Luca und Dentsu Creative – eine Auswahl von Designer:innen, Strateg:innen und Schriftsteller:innen, die einige der wirkungsvollsten und am schnellsten wachsenden Marken Berlins oder Deutschlands geschaffen haben.

Qualität vor Quantität

„Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer:innen den größtmöglichen Nutzen aus der Veranstaltung ziehen, haben wir uns bewusst für ein kleines Format entschieden, bei dem sie eine 1:1-Betreuung erhalten“, sagt Joeri Bakker, Managing Director Brand & Experiences bei Dentsu Creative.

Aber die Veranstaltung wird kein klassischer Vortrag. Bakker betont: „Wir sind nicht einfach nur eine weitere Konferenz oder Netzwerkveranstaltung. Unser maßgeschneidertes Konzept ermöglicht es, sich bei jedem Schritt zu beteiligen. Wir wollen keine Einbahnstraße; die Teilnehmenden können erwarten, dass sie reflektieren, sich einbringen und miteinander interagieren, und das wird auch erwartet. Denn wir wollen, dass sie tatsächlich etwas aus den Sitzungen mitnehmen.“

Marked Berlin ist eine kostenlose Veranstaltung und findet am 24. April im Friends Space, Glogauer Straße 2 Hinterhof, 10999 Berlin statt. Um sicherzustellen, dass eine qualitativ hochwertige Veranstaltung angeboten wir, werden maximal zehn Unternehmen für die Veranstaltung ausgewählt. Jedes teilnehmende Unternehmen erhält zwei Plätze für die Veranstaltung. Mehr Informationen und die Anmeldung findest du unter www.marked.berlin. Die Frist für die Bewerbung um einen Platz endet am 3. April 2024.