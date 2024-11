L’Oréal Brandstorm 2025: Das Sprungbrett für deine Karriere

Mehr als ein Wettbewerb: Die weltweit anerkannte, zertifizierte Innovations-Challenge bietet dir nicht nur eine einzigartige Lernreise, sondern kann auch den Weg zu einer Karriere bei L’Oréal ebnen. In den letzten Jahren hat Brandstorm tausenden von Teilnehmer:innen aus insgesamt 64 Ländern dabei geholfen, ihre beruflichen Träume zu verwirklichen. Bist du dieses Jahr auch dabei?

Was erwartet dich bei Brandstorm 2025?

Brandstorm ist mehr als nur ein Wettbewerb – die Networking- und Upskilling-Plattform vermittelt dir praxisnahe Erfahrungen und vernetzt dich mit L’Oréal-Expert:innen sowie Führungskräften. Egal, ob du dich in Workshops und Masterclasses weiterbilden oder in Live Q&A-Sessions deine Ideen verfeinern möchtest: Brandstorm bereitet dich auf die Herausforderungen der Zukunft vor.

Zusätzlich dazu erwartet dich die Möglichkeit, dein Netzwerk zu erweitern und potenzielle Arbeitgeber bei L’Oréal persönlich zu treffen. Der perfekte Weg also, um von Recruiter:innen wahrgenommen zu werden und vielleicht sogar eine Karriere bei einem der größten und renommiertesten Kosmetikunternehmen der Welt zu starten. Über 500 Teilnehmer:innen haben allein im Jahr 2024 bei L’Oréal ihren Traumjob gefunden – vielleicht bist du 2025 auch darunter?

Dein Brandstorm-Abenteuer: Lernen, Erleben, Vernetzen

Dieses Jahr dreht sich alles rund um das Thema Männerpfllege: Gesucht werden technologische, nachhaltige und inklusive Lösungen für die Schönheitsbedürfnisse von Männern. Dabei sind bei der Entwicklung keine Grenzen gesetzt: Ob digitale Tools, neue Produkte oder Dienstleistungen – L’Oréal Brandstorm bietet dir genau die richtige Bühne, um deine Ideen zum Leben zu erwecken.

Bei Brandstorm geht es aber nicht nur um Ideen, sondern auch darum, sie in die Praxis umzusetzen. Teilnehmer:innen arbeiten an realen Business-Cases und erhalten exklusive Einblicke in die Welt der Beauty-Tech-Branche. Diese praxisnahe Erfahrung wertet also nicht nur deinen Lebenslauf auf, sondern kann auch deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich verbessern. Zudem bietet dir die Teilnahme an dem internationalen Finale in Paris die Chance, dich mit den Besten der Besten zu messen – und das bei einem all-inclusive Trip zum L’Oréal Hauptsitz in Frankreich.

Warum Brandstorm deine Karriere boosten kann

Brandstorm ist mehr als nur ein Wettbewerb – es ist der Startpunkt einer Karriere bei L’Oréal. Die Teilnahme wird als wertvolle Berufserfahrung anerkannt und bietet dir die Chance, direkt mit den Talent Acquisition Teams in Kontakt zu treten. Zudem erhältst du ein EOCCS-zertifiziertes Zertifikat, das du deinem Lebenslauf und LinkedIn-Profil hinzufügen kannst. Das ist nicht nur ein großer Pluspunkt für zukünftige Arbeitgeber, sondern auch ein klares Signal an suchende Recruiter:innen.

Alumnis berichten

Zahlreiche junge Talente haben durch Brandstorm den Weg zu L’Oréal gefunden. Ein Beispiel ist Annika, die durch den Wettbewerb ein Praktikum bei Maybelline absolvieren konnte und inzwischen als Product Managerin tätig ist. Für sie war die Teilnahme an Brandstorm der entscheidende Schritt in ihrer Karriere. Ihr Rat? „Einfach machen! Netzwerk und Erfahrungen sammeln – schon die Reise an sich ist unbezahlbar.“

Ähnlich sieht es bei Niklas aus, der 2019 an Brandstorm teilnahm. Seine Teamarbeit an einem innovativen Projekt im Bereich Digital Services brachte ihm schließlich ein Praktikum bei Lancôme und später eine Festanstellung bei La Roche-Posay. Heute arbeitet er als Senior Digital Manager und rät zukünftigen Teilnehmer:innen: „Vertraut dem Prozess und nutzt die Zusammenarbeit – ihr habt nichts zu verlieren und könnt nur gewinnen.“

Deine Chance auf eine internationale Karriere

L’Oréal Brandstorm ist nicht nur ein Wettbewerb – es ist die Gelegenheit, deine Karriere in der Beauty-Tech-Branche zu starten. Nutze die Chance, um von Expert:innen zu lernen, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und internationale Erfahrung zu sammeln. Wenn du schon immer in der Beauty-Branche Fuß fassen wolltest oder einfach deine Karriere auf das nächste Level bringen willst, dann ist Brandstorm dein Sprungbrett.