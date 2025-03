Zukunftssichere Geschäftsprozesse: Die Vorteile von Cloud Services für dein Unternehmen

Im Wesentlichen ermöglicht Cloud-Computing Unternehmen auf Technologien und Services über das Internet zuzugreifen, ohne dass du dich um eine lokale Speicherung kümmern musst. Während Cloud-Anbieter technologische Infrastrukturen in einer sicheren Umgebung bereitstellen, kannst du benötigte IT-Dienstleistungen flexibel und nach Bedarf nutzen.

Zunehmende Digitalisierung fordert Unternehmen stark heraus

Digitalisierung erfordert den verantwortungsbewussten Umgang mit Daten. Strenge Compliance-Richtlinien und sichere Infrastrukturen sind deshalb unerlässlich, um Vertrauen in Cloud-Technologien aufzubauen und zu stärken. Cloud-Services bieten dir fortschrittliche Sicherheitsprotokolle, mit denen du deine Daten schützen kannst.

Zudem bietet Cloud-Computing allgemeine Vorteile:

Durch das Optimieren der IT-Infrastruktur können du und dein Team euch auf die Herausforderungen und Innovationen konzentrieren, die wirklich wichtig sind.

Du bezahlst nur für IT-Services, die du wirklich brauchst. Und diese variablen Kosten sind aufgrund der Größenvorteile der Cloud-Anbieter vergleichsweise günstig.

In Zeiten hoher Nachfrage, wie beispielsweise im Weihnachtsgeschäft, kannst du schnell skalieren und dich so flexibel auf veränderte Bedürfnisse einstellen. Genauso leicht kannst du dein Geschäft mit Cloud-Computing in Minuten auf globaler Ebene ausweiten.

Je nach Anbieter gibt es in Bezug auf globale Verfügbarkeit unterschiedliche Modelle – Amazon Web Services, zum Beispiel, arbeitet mit dem Konzept verschiedener „Regionen“, die mehrere Rechenzentren bündeln. So hast du jederzeit und weltweit Zugriff auf IT-Services.

Amazon Web Services und die AWS European Sovereign Cloud

Mit der AWS European Sovereign Cloud bietet AWS insbesondere Unternehmen in stark regulierten Branchen IT-Services, die hohe Souveränitäts- und Datenschutzanforderungen haben. Mit der AWS European Sovereign Cloud hast du die Sicherheit, dass all deine Metadaten in der EU bleiben und auch aus der EU heraus betreut werden. AWS plant den Start der ersten AWS-Region der AWS European Cloud in Brandenburg bis zum Jahresende 2025.

AWS sucht Support!

AWS sucht engagierte Mitarbeitende mit einer Vielzahl an Skillsets – je nach Hintergrund kannst du dich bei AWS austoben und die Zukunft von Cloud-Computing vorantreiben. Interessiert? Finde mehr Informationen zu offenen Stellen hier.