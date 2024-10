CO2-Fußabdruck und Energiebilanz: Wissenschaftler schlägt einen besseren Maßstab für Nachhaltigkeit vor

Der promovierte Chemiker Bernhard Weßling hat mit seinem Unternehmen Ormecon ein leitfähiges Polymer für die Elektronikindustrie entwickelt. Dafür beschäftigte er sich viel mit Thermodynamik und hat darüber ein Sachbuch geschrieben*. 1990 war er Mitgründer eines der ersten Windparks in den neuen Bundesländern. Er setzt sich zudem stark für den Artenschutz ein, zum Beispiel in einem Auswilderungsprojekt für Schreikraniche in Nordamerika. Seit 2009 ist er nebenberuflich Mitgesellschafter und Geschäftsführer des 450 Hektar großen Bio-Landwirtschaftsbetriebes „Kattendorfer Hof“ in Schleswig-Holstein.

Dieses Interview ist zuerst in der Ausgabe 6/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin setzen wir uns kritisch mit dem Stand der Energiewende in Deutschland auseinander. Hier könnt ihr die TR 6/2024 als Print- oder pdf-Ausgabe bestellen.

MIT Technology Review: Herr Weßling, was hat Artenschutz mit Thermodynamik zu tun?

Weßling: Nun, direkt erstmal nichts. Aber mich hat immer schon gestört, auch aufgrund meiner Tätigkeit im Artenschutz, dass der Begriff „Nachhaltigkeit“ so inflationär verwendet wird. Man kann angeblich nachhaltig reisen, man kann nachhaltig einkaufen, Hotels sind nachhaltig, Restaurants sind nachhaltig, alles. Aber was heißt das eigentlich? Darüber habe ich lange nachgedacht. Irgendwann kam ich dann darauf, dass man Nachhaltigkeit messen könnte, indem man die Entropie heranzieht.

Also das „Maß der Unordnung“.

Ja, sehr vereinfacht gesagt. Aber im Grunde ist Entropie eher ein Anzeiger für Komplexität. Je komplexer – also aus menschlicher Sicht auch funktionsfähiger – ein System, desto niedriger ist die Entropie. Eine hohe Biodiversität, Mischwälder statt Monokulturen, all das steht für eine niedrige Entropie. Umgekehrt zeigt uns ein Anstieg der Entropie einen Verlust an Komplexität, einen Verlust an Funktionalität.

„Je komplexer – also aus menschlicher Sicht auch funktionsfähiger – ein System, desto niedriger ist die Entropie.“

Erklären Sie die Entropie doch mal mit einem anderen Beispiel: Ich nehme einen Kubikmeter Erdgas und verbrenne es. Anschließend habe ich CO₂, Wasser und Wärme. Dadurch hat auch die Entropie zugenommen. Warum?

Wir haben dadurch zwei sehr energiereiche und wertvolle Moleküle, nämlich Methan und Sauerstoff, zu energetisch und auch sonst ziemlich nutzlosen Stoffen umgewandelt, nämlich CO₂ und Wasser. Diese Wassermoleküle sind aber nicht in einem Glas zu finden, aus dem wir trinken können, sondern sie sind über den Abgasstrom in die Umgebung entlassen. Damit haben wir eine ehemals in den Tiefen der Erde hoch konzentrierte Ansammlung von Methan durch CO₂ und H₂O ersetzt und in der Luft verteilt. Dabei ist eine Mischungsentropie entstanden, also so eine Art „Unordnung“ in der Luft. Wenn wir CO₂ wieder aus der Luft zurückholen wollen, müssen wir die Entropie der Atmosphäre im gleichen Maße wieder verringern, wie wir sie zuvor erhöht haben. Durch Wirkungsgradverluste benötigen wir dafür etwa das Sechsfache der Energie, die wir zuvor tatsächlich zum Erzeugen des CO₂ nutzen konnten. Entropie kann allgemein als minderwertige, nicht nutzbare Energie definiert werden. Jedes Kraftwerk und jeder Motor arbeitet nur mit einem bestimmten Wirkungsgrad. Und dieser Wirkungsgradverlust ist eben Entropie.

Daraus folgt: CO₂ wieder aufzufangen, aufzuspalten und als Kohlenwasserstoff erneut zu verbrennen, ist mit sehr großen Verlusten verbunden. E-Fuels sind also energetischer Unfug. Doch zu dieser Einsicht bin ich auch schon mit einer schlichten Energiebilanz gekommen. Welche zusätzlichen Erkenntnisse liefert uns die Entropie?

Natürlich fühlen wir alle, dass regenerative Energie nachhaltiger ist als fossile. Aber ob wir die regenerative Energie für etwas energetisch Verschwenderisches nutzen sollten oder nicht – das können wir erst durch die Berechnung der Entropie erfahren. Die Mischungsentropie hilft zum Beispiel bei dem Thema CO₂-Adsorption aus der Luft, ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen. Meine Berechnung zeigt, dass wir mit jeder Tonne CO₂, die wir der Atmosphäre entziehen, die Entropie dort um 14,4 Megajoule pro Kelvin vermindern – das ist eine gewaltige Menge! Dazu benötigen wir 16 000 Megajoule an thermischer und elektrischer Energie, was wiederum zu einem Entropieanstieg auf der Erdoberfläche von etwa 43 Megajoule pro Kelvin führt – also dreimal so viel, wie wir die Entropie der Atmosphäre reduziert haben. Das ist so gigantisch, dass einem klar werden muss: Es ist alles andere als nachhaltig.

Aber was ist, wenn ich die nötige Energie zur CO₂-Abscheidung aus Wind oder Sonne hole? Das dürfte doch aus thermodynamischer Sicht kein Problem sein.

Aber wo holen wir das Silizium für die Solarzellen her? Wo holen wir die Rohstoffe für die Batterie her? Welche Flächen müssen wir bereitstellen? Ob das Ganze wirklich nachhaltig ist oder wir uns damit nur selbst beruhigen wollen, sehen wir erst an der Entropie.

„Die Frage ist, was man womit vergleicht“

Die Energie aus einem Photovoltaikmodul kommt ja nicht aus dem Modul selbst, sondern von der Sonne, wo auch die Entropie verbleibt beziehungsweise in den Weltraum abgestrahlt wird. Das ist doch quasi geschenkte Energie ohne Entropie-Schulden. Verändert das die Rechnung nicht entscheidend?

Ich habe gar nichts gegen Photovoltaik. Ich betreibe ja selbst auch zwei Anlagen. Die Frage ist, was man womit vergleicht. Wenn ich meinen eigenen Energieverbrauch mit Kohle und Gas oder mit Photovoltaik und Wind decken kann, dann ziehe ich das Nachhaltigere vor, nämlich Wind und Sonne. Aber auch damit erzeuge ich Entropie: Rohstoffe, Flächenverbrauch, Wasserverbrauch, Abnutzung, Abrieb, Wartung, Ersatz der Anlagen nach 20 bis 30 Jahren. Ich kann also auch nicht hundertprozentig nachhaltig leben. Pflanzen und Algen, die Sonnenenergie nutzen, verringern die Entropie aber lokal. Je mehr Biodiversität wir haben, umso geringer ist die Entropie. Die Entropie, die in der Sonne erzeugt wird, interessiert uns hier nicht, aber die Entropie, die wir mit unserer Technologie und ihrer Nutzung auf der Erde erzeugen und welche die Erde nicht abstrahlen kann. Sie sammelt sich hier bei uns in Form von Umweltschäden.

Gilt das für Photovoltaik nicht genauso? Wenn ich Solarstrom nehme, um CO₂ aus der Atmosphäre zu ziehen und zu speichern, dann erzeuge ich doch damit auch eine lokale Entropie-Senke.

Ja, aber die Frage ist: Haben wir dafür überhaupt genug regenerative Energie? Wenn wir 2040 die CO₂-Mengen, die dann noch emittiert werden, aus der Atmosphäre holen und speichern wollen, benötigen wir laut Studien theoretisch zwei Drittel der gesamten Strommenge. Die dafür nötige Industrie müsste das 20-fache Volumen der heutigen Ölindustrie umschlagen.

Und wenn wir das CO₂ nicht speichern, sondern es statt Öl als Rohstoff für die chemische Industrie nehmen?

Damit ließen sich lediglich zehn Prozent der restlichen CO₂-Emissionen verarbeiten. Allein hierfür bräuchte man aber schon 55 Prozent der weltweit erzeugten regenerativen Energie, und dabei ist der Energiebedarf für das Einfangen des CO₂ noch nicht mit eingerechnet.

„Es gibt da einen sehr guten Nährungswert“

Um zu berechnen, welche Entropie beispielsweise bei der Herstellung eines Photovoltaik-Moduls entsteht, müsste ich genau wissen, woher das Silizium, das Kupfer, das Silber, das Glas kommen, mit welcher Energie sie produziert und transportiert werden, und so weiter. Ist das nicht wahnsinnig aufwendig?

Es gibt da einen sehr guten Näherungswert, die sogenannte MIPS, die „Materialintensität pro Serviceeinheit“. Sie ist vor mehr als 40 Jahren von Professor Friedrich Schmidt-Bleek am Wuppertal Institut entwickelt worden und seitdem leider vollkommen in Vergessenheit geraten. Da wird sozusagen einfach addiert, was für bestimmte Prozesse und Produkte an Stoffströmen erforderlich ist – für Erzabbau, für Straßen, Kabel, Wasser. Die MIPS ist also ein sehr guter Indikator für die Entropie.

Aber diese Methode ist bis heute kaum von der Forschungsgemeinde angenommen worden. Das hat doch sicherlich seine Gründe.

Ich weiß auch nicht, warum Ökobilanzen beliebter sind. Vergleichen Sie mal das industrielle Abscheiden von CO₂ aus der Atmosphäre mit der CO₂-Speicherung in Mischwäldern, Mooren, Feuchtgebieten, Flussauen, Kelpwäldern, Seegraswiesen und so weiter. Da gibt es keinen einzigen Ökobilanz-Parameter, den Sie miteinander vergleichen können. Aber die jeweilige Entropie und MIPS können Sie miteinander vergleichen. Wenn Sie etwa Moore wiedervernässen, können Sie unmittelbar sehen, dass erstens die CO₂-Emissionen aus den sterbenden Mooren entfällt, zweitens sich wiederum Torf bildet, der CO₂ bindet. Und dafür brauche ich keinen Materialtransport, ich muss sie nur wachsen lassen. Dieser Prozess erzeugt selbstverständlich auch Entropie. Aber die Entropie, welche die Natur erzeugt, wird von der Erde abgestrahlt. Die Entropie aus technologischen Prozessen landet hingegen als Abfallhaufen irgendwo in Form von zerstörten Landschaften, unfruchtbaren Böden, verdorbenem Grundwasser. Entropie ist gar nichts Abstraktes. Wir erkennen nur nicht, dass auch im Mikroplastik, das wir in der Antarktis finden, Entropie steckt.

* Was für ein Zufall. Über Unvorhersehbarkeit, Komplexität und das Wesen der Zeit. Springer Nature, 122 Seiten, 7,99 Euro (E-Book: 4,49 Euro)

Entropie Entropie wird allgemein als ein Maß für die Ungeordnetheit eines physikalischen Systems verstanden. Ihre Maßeinheit ist Joule pro Kelvin. Sie beschreibt die Anzahl der möglichen Zustände, die ein System einnehmen kann. Bernhard Weßling hält diese Definition für „unvollständig und missverständlich“ und bietet eine andere Erklärung an: „Entropie ist ein Maß für die Nutzbarkeit von Energie und Stoffen (Materie ist auch Energie): Je höher die Entropie, desto weniger nutzbar die Energie beziehungsweise die Materie.“ Und je weniger komplex ein System sei, umso schlechter funktioniere es. „Wenn zum Beispiel alle Unternehmen einfach nur Tontöpfe herstellen, kann die Wirtschaft nicht funktionieren. Und eine Fichten-Monokultur mit hoher Entropie ist weniger leistungsfähig und weniger widerstandsfähig als ein natürlich gewachsener Mischwald mit vergleichsweise niedriger Entropie.“ Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie eines geschlossenen Systems niemals abnimmt. Wenn etwa Wärmeenergie von einem warmen in einen kalten Bereich fließt, steigt dabei die Entropie, bis sich das System in einem Gleichgewicht befindet. Niemals wird der kältere Bereich Wärme an den wärmeren abgeben und damit die Entropie senken. Geräte wie Kühlschränke verstoßen nur scheinbar gegen diese Regel: Sie senken zwar lokal die Entropie, geben aber gleichzeitig noch mehr Entropie an ihre Umgebung ab. Offene Systeme können dagegen ihren Entropiegehalt senken, wenn sie dafür ausreichend viel Energie importieren.

