Copilots umstrittene Recall-Funktion kommt zurück: Was Microsoft an dem KI-Feature geändert hat

Eigentlich sollte die Recall-Funktion für Microsoft Copilot im Juni 2024 an den Start gehen. Allerdings musste die Neuerung nach heftiger Kritik noch einmal stark überarbeitet werden. Die Umbauarbeiten sind jetzt wohl fast abgeschlossen, wie aus einem Update im Microsoft-Blog hervorgeht.

Das Problem mit Copilots Recall-Funktion

Dort heißt es, dass die Recall-Funktion für Microsoft Copilot ab Oktober 2024 für Windows Insider freigeschaltet werden soll. Das Insider-Programm ist ein Beta-Test für neue Funktionen. Wer daran teilnimmt, kann vor allen anderen auf neue Windows-Features zugreifen und dem Unternehmen Feedback geben, um diese zu verbessern. Allerdings kann es durch die Testversionen auch zu Bugs kommen.

Als Recall das erste Mal vorgestellt wurde, gab es einen Aufschrei aus der Community und von Sicherheitsexpert:innen. Das KI-Feature nimmt alle paar Sekunden einen Screenshot eures Bildschirms auf. Diese können dann durch KI ausgewertet und kategorisiert werden. Später könnt ihr so in Copilot nach allen Inhalten suchen, die auf eurem Bildschirm zu sehen waren. Habt ihr etwa vergessen, in welchem Onlineshop ihr den besonders günstigen PC gesehen habt? Mit einer Frage und wenigen Anhaltspunkten soll euch Copilot wieder zu der Seite zurückbringen. Schließlich hat die KI sie bereits abfotografiert.

Zwei Kritikpunkte wurden bereits nach kurzer Zeit laut. Zum einen fürchteten Datenschützer, dass dadurch sensible Daten unverschlüsselt als Screenshot abgespeichert werden könnten. Copilot würde auch Bilder von Login-Daten aufnehmen und diese über die KI auffindbar machen. Können sich Hacker:innen Zugriff verschaffen, hätten sie ohne weitere Hürden Zugriff auf die Daten.

Zum anderen kritisierten Nutzer:innen, dass das Feature standardmäßig aktiviert war und durch die zahlreichen Screenshots auch schnell Speicherprobleme entstehen können. Diese Bedenken und Probleme will Microsoft in den vergangenen Monaten adressiert haben. Recall ist so nicht mehr standardmäßig aktiviert und speichert die Screenshots verschlüsselt ab, um zusätzliche Sicherheit zu gewähren.

Microsoft betont zudem, dass der kommende Test im Oktober ganz im Zeichen der Sicherheit und Privatsphäre stehen soll. Beide sind für die Recall-Funktion oberste Priorität. Sobald die Copilot-Funktion für Windows Insider freigeschaltet wird, will Microsoft auch noch einen ausführlichen Blog-Post über die Änderungen und Vorsichtsmaßnahmen veröffentlichen.

