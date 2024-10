Vom 05. bis 07. September 2024 versammelten sich in Ruhlsdorf bei Berlin beim CX Festival 2024, Experten, Innovatoren und Führungskräfte, um über die Zukunft der Customer Experience zu diskutieren. Ein Ereignis, das nicht nur auf technische Entwicklungen setzt, sondern auch eine neue Art von Vernetzung und Interaktion ermöglicht.

Ein neues Business-Event-Format: Vernetzung im Fokus

Business-Events, wie wir sie bisher kannten, befinden sich im Umbruch. Lange Vorträge, klimatisierte Räume und starre Networking-Möglichkeiten verlieren zunehmend an Relevanz. Das CX Festival stellt diese traditionellen Formate auf den Kopf und setzt neue Akzente, um den Bedürfnissen der heutigen Geschäftslandschaft gerecht zu werden.

Statt statischer Präsentationen lag der Fokus auf interaktiven Workshops, Hands-on-Sessions und spannenden Panel Talks, die es den Teilnehmenden ermöglichte, sich aktiv in Diskussionen einzubringen und neue Ansätze zu erörtern. Highlights waren die Keynotes von Michal Ziso und Lasse Rheingans sowie der Sustainable CX with Lego Serious Play Workshop von Tim Robert Zander sowie die Session von Lina Escherhaus und Tim Meier zu Mentaler Stärke in der Arbeitswelt und die CX Festival eigene Variante des Shark Tanks, der Tiger Beach.

Networking in der Ära der Automatisierung und KI

Mit der fortschreitenden Automatisierung stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Arbeitsweise anzupassen und neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. Das CX Festival und ihre Initiatoren erkannten diese Entwicklung und bieten innovative Möglichkeiten, die Vernetzung in einer zunehmend digitalen Welt zu fördern. Statt klassischer Visitenkartenaustausche und Small Talks am Buffet wurde Networking durch gemeinsame Aktivitäten, eine entspannte Atmosphäre am See und elektrisierende Abendprogramme gefördert. Dies führte zu einer höheren Effizienz und Relevanz der Gespräche – ohne den menschlichen Faktor zu vernachlässigen.

Die Zukunft der Business-Events

Das CX Festival 2024 hat deutlich gemacht: Die Zukunft von Business-Events liegt in der Personalisierung und Automatisierung zugleich, ohne dabei den Besucher aus den Augen zu verlieren. Unternehmen müssen zunehmend hybride Formate schaffen, die sowohl digitale als auch physische Interaktionen nahtlos miteinander verbinden.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Events so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen der Teilnehmer in einer immer schneller digitalisierten Welt gerecht werden. Dies bedeutet, dass Technologie nicht nur unterstützend, sondern als integraler Bestandteil des Erlebnisses eingesetzt werden muss – von der Vernetzung bis hin zur Wissensvermittlung.

Ein Blick zurück – und nach vorne

Mit einem umfassenden Aftermovie, der die Highlights des CX Festivals 2024 zeigt, wurde die Veranstaltung würdig abgeschlossen. In diesem offiziellen Video sind die innovativen Formate, die interaktiven Sessions und die Energie des Events eindrucksvoll eingefangen. Der Film macht deutlich: Das CX Festival 2024 war nicht nur ein Blick in die Zukunft der Customer Experience, sondern auch ein klares Zeichen dafür, wie Business-Events in einer Welt, die von Automatisierung und KI geprägt ist, neu gedacht werden können.

Die Zukunft liegt in der Kombination von Technologie und Menschlichkeit. Das CX Festival hat einen bedeutenden Schritt in diese Richtung gemacht und wird auch in den kommenden Jahren ein Vorreiter für die Transformation von Business-Events bleiben.