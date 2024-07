Das Internet der Tiere: So wollen Forscher die Natur in Echtzeit überwachen

Etwas war merkwürdig daran, wie sich die Tigerhaie zwischen den Bahamas-Inseln bewegten. Normalerweise – in anderen Regionen – schwimmen sie die Küsten entlang, erklärt Meeresbiologe Austin Gallagher. Als er aber 2016 begann, die Raubtiere mit Satellitensendern zu versehen, entdeckte er, dass sie in dieser Gegend lieber im Zickzack über zwei weit entfernte unterseeische Hügelketten hinwegkreuzten. Was die Haie dort wollten, war ihm zunächst ein Rätsel.

Erst als Gallaghers Team 360-Grad-Kameras an den Tieren anbrachte, zeigte sich, was die Haie anlockte: riesige, bisher unbekannte Seegraswiesen – ein artenreicher Lebensraum voller Beutetiere. Diese neu entdeckten 93 000 Quadratkilometer haben die bisher bekannte globale Fläche um 40 Prozent erweitert. Seegraswiesen sind die Kinderstube für ein Fünftel der wichtigsten Fischbestände sowie Lebensraum vieler gefährdeter Meeresarten. Zudem können sie bis zu 35-mal schneller Kohlenstoff binden als tropische Regenwälder.

Der Fall zeigt, welche neuen Erkenntnisse entstehen können, wenn man Tiere genau beobachtet. Dies machen sich Menschen schon länger zunutze: Kanarienvögel beispielsweise warnten bis in die 1980er-Jahre vor drohenden Katastrophen in Kohlebergwerken; Mollusken überwachen bis heute die Sauberkeit kommunaler Abwassernetze. Solche Nutzung von Tieren als feinfühlige Umweltsensoren blieb jedoch lange auf die unmittelbare Umgebung beschränkt. Funksender erweitern den Radius bereits. Mit ihnen geben Tiere Auskunft über ihre weltumspannenden Wanderungen. Doch auch dies zeigt immer nur einen relativ kleinen Ausschnitt der Welt. Die Sender waren so groß und so teuer, dass sie nur für eine Handvoll Tierarten wie Tigerhaie infrage kamen.

„Sie können hundert Wissenschaftler fragen, und sie werden Ihnen alle eine andere Antwort geben, woran sie interessiert sind.“

Nun stoßen die Forschenden in ganz neue Dimensionen vor. Die Sender sind mittlerweile so klein und billig, dass sich damit sogar Insekten tracken lassen – und das nicht nur innerhalb einer begrenzten Reichweite, sondern dank Satellitenverbindung weltweit und nahezu in Echtzeit.

Ein Pionier auf diesem Gebiet ist Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz (siehe Interview S. 44). Mit seinem Team entwickelte er eine neue Generation winziger „Wearables für Wildtiere“, wie er sie nennt. Sie können nicht nur metergenaue Live-Standortdaten liefern, sondern auch Puls, Körpertemperatur, Beschleunigung, Lufttemperatur, Feuchtigkeit oder Luftdruck übermitteln. Wikelskis Traum ist es, all diese Daten zu einem „Internet der Tiere“ zusammenzuführen (siehe TR Special 2018, S. 51). Eine solche Plattform könnte beispielsweise zeigen, wie Tiere auf den Klimawandel und den Verlust von Ökosystemen reagieren, wie wir die am stärksten gefährdeten Arten besser schützen können oder wie sich Angriffe von Berglöwen verhindern lassen. Sie könnte vor Erdbeben warnen oder vor einer Pandemie, die im Begriff ist, von Tieren auf Menschen überzuspringen (siehe S. 52). Sie würde helfen zu verstehen, was Tölpel im Indopazifik veranlasst, in Jahren vor starken El Niños weniger Eier zu legen, oder warum Webervögel im Nigerdelta ihre Nester höher bauen, um sie vor Überschwemmungen zu schützen. „Sie können hundert Wissenschaftler fragen“, sagt Scott Yanco, Bewegungsökologe an der University of Michigan, „und sie werden Ihnen alle eine andere Antwort geben, woran sie interessiert sind.“

