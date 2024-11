Zukunft der KI: Dieser Sektor könnte für Meta, OpenAI und Co. Geld bringen – doch das lässt nichts Gutes ahnen

Der Meta-Konzern wird es US-Regierungsbehörden und Unternehmen, die an der nationalen Sicherheit arbeiten, zukünftig gestatten, seine großen KI-Modelle für militärische Zwecke zu nutzen. Das erklärte Metas „President Global Affairs“ in einem Blogbeitrag. Bislang verstößt eine militärische Nutzung von Metas Open-Source-KI-Modellen gegen die Nutzungsbedingungen des Konzerns. Künftig will Meta aber seine Modelle US-Bundesbehörden und Unternehmen wie Lockheed Martin, Booz Allenoder auch Palantir und Anduril zur Verfügung stellen und mit ihnen zusammenarbeiten.