Diese Out-of-Home-Trends sollten Marketer kennen

Dass die digitalen Werbeflächen, die unübersehbar an öffentlichen Orten wie Einkaufszentren, Bahnhöfen, Flughäfen oder Straßen platziert sind, bei Werbetreibenden so beliebt sind, kommt nicht von ungefähr: Als One-to-Many-Medium verfügt DOOH über enorme Reichweiten und bietet gleichzeitig alle Möglichkeiten der digitalen Werbung: Anzeigen können automatisiert in Echtzeit ausgetauscht werden, es gibt vielfältige Targeting-Möglichkeiten und nicht zuletzt kann der Kanal mit anderen digitalen Werbekanälen verknüpft werden, um Zielgruppen besser zu erreichen oder die Reichweite einer Kampagne zu vergrößern. Bestes Beispiel: Mobile.