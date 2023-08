Von überall aus arbeiten: Das brauchst du für das digitale Nomadentum

Es gibt Tage, an denen sitzt man im Großraumbüro und möchte einfach weg. Die Luft ist stickig und auch ein Blick aus dem Fenster zeigt maximal eine vielfältige Palette an Grautönen. Auch im Homeoffice sieht es häufig nicht viel besser aus, denn auf einmal ist die Arbeit zu Hause immer präsent. Doch es gibt Alternativen. Immer mehr Menschen brechen ihre Zelte ab, beziehungsweise kündigen ihre Wohnungen, und werden zu digitalen Nomad:innen. Meistens reisen sie mit einem Wohnmobil durch die Welt und arbeiten von überall – ob am Strand, an einem Campingplatz oder in einem gemütlichen Café. Solange du Internet und deinen Laptop hast, kann jeder Ort dein Büro sein. Doch was braucht es alles für das digitale Nomadentum?

Die richtige Vorbereitung

Wenn du von jedem beliebigen Ort der Welt arbeiten möchtest, brauchst du auch den passenden Job. Nicht jeder Job lässt sich von Stränden oder Hotels aus erledigen. Solange du deine Arbeit aber digital von zu Hause machen kannst, kannst du sie theoretisch überall erledigen. Das letzte mögliche Hindernis ist dann dein Arbeitgeber. Der hat nämlich immer noch das letzte Wort, welche Bedingungen du auf deinen Dauerreisen erfüllen musst. Bei digitalen Nomad:innen steht nämlich so einiges an logistischen Problemen an: Über welche WLAN-Verbindung lässt sich sicher arbeiten? Darf man in unterschiedliche Zeitzonen reisen und wie sollen überhaupt die Meetings funktionieren? Je konkreter du in deinen Vorstellungen bist, desto besser kannst du auch Antworten auf genau diese Fragen liefern – und so auch deinen Arbeitgeber von deinem neuen Lifestyle überzeugen.

Arbeiten von überall?

Viele digitale Nomad:innen arbeiten in Hotels, Cafés oder auch Coworking-Spaces. Möchtest du jedoch nicht nur mobil arbeiten, sondern auch mobil leben, kannst du von überall aus arbeiten. Sei es alleine in der Natur oder an einem Parkplatz am Strand – mit einem gut ausgestatteten Wohnmobil oder Camper ist es fast egal, wo du bist. Dafür müssen deine vier Wände auf Rädern aber auch die richtigen Bedingungen fürs Arbeiten erfüllen. Denn für den Job am Laptop brauchst du vor allem eins: Strom. Mit genügend Saft und Internet bist du vollkommen unabhängig von jeglicher Zivilisation. Wenn du also Lust hast, einen Van auszubauen oder deinen Camper ready für das Nomadenleben zu machen, musst du hier ganz genau vorgehen.

Modulare Powerstations von BLUETTI

Wenn du digitaler Nomade werden möchtest, um off the grid zu arbeiten, deckt die AC500 von BLUETTI alle Anforderungen ab. Das Modell liefert bis zu 10.000 Watt Spitzenbelastung, um sicherzustellen, dass alles, was du anschließt, mit voller Funktionalität und Leistung läuft. Dabei ist die AC500 zu 100 Prozent modular. Mit dem passenden Solarmodul kannst du komplett autark leben – und das mit komplett erneuerbaren Energien.

Auch wenn du nicht direkt ins Nomadentum einsteigen möchtest, bietet dir BLUETTI die passende Lösung: von der kleinen tragbaren über die leistungsstarke mobile bis zur großen erweiterbaren Speicherlösung. Hier bekommst du Powerstations für jeden Zweck und Bedarf.

Informiere dich jetzt, welche BLUETTI-Powerstation in dein Nomadenleben reinpasst.