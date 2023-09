Wie du die Effizienz deiner Visitenkartenweitergabe um bis zu 70 Prozent erhöhst

Du kennst das Problem vielleicht: traditionelle Visitenkarten landen oft in einer abgelegenen Schublade oder im Müll und wenn man sich irgendwann an den Kontakt erinnert (meist aufgrund aktueller Anlässe), muss man die große Visitenkartebox durchsuchen, um die Kontaktdaten zu finden. Wenn dann noch die Telefonnummer oder E-Mail veraltet ist, war der ganze Aufwand umsonst.

wazzl Entdecke die Zukunft der Visitenkarten: Teile spielend einfach deine digitale Visitenkarte!

Digitale Visitenkarten: Die digitale Visitenkarte setzt genau an diesem Punkt an. Hier werden digitale Lösungen verwendet. Der Empfänger erhält die Daten entweder per QR-Code oder optional über NFC-Übertragung. Letzteres hat den Vorteil, dass immer noch ein physisches Medium verwendet wird. Dadurch fällt die Umstellung leichter, selbst für langjährige Papiervisitenkarten-Liebhaber, die seit vielen Jahren auf dieses Medium setzen. Sollte die Smartcard dennoch einmal verlegt worden sein, wird er dennoch Gefallen daran finden, das Profil einfach per wallet, Smartphone-Hintergrundbild oder über die optionale Smartphone-Anwendung zu teilen.