Digitaler Verkaufsberater: Sehen wir bald nur noch Hologramme im Einzelhandel?

Ein lebensgroßes Hologramm, das sofort verfügbar ist und Kund:innen im Ladengeschäft umfassend berät: Ist das der Traum oder eher ein Albtraum für den Einzelhandel? Im Dezember vergangenen Jahres präsentierte die amerikanische Tech-Schmiede Proto Hologram in Las Vegas auf dem Amazon-Event AWS Reinvent eine Lösung, die dieses Szenario in greifbare Nähe rückt: In einer Hochkant-Holobox wird eine digitale Person in Lebensgröße generiert, die mithilfe von Deepfake-Technologie das Gesicht und die Gesten echter Mitarbeiter:innen imitiert und dank künstlicher Intelligenz situative Gespräche führen kann.