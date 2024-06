Tauchtechnologie: Wie Wasserstoffatmung die Grenzen des Tiefseetauchens sprengt

Craig Challen 2023 beim Tauchgang in der Pearse Resurgence in Neuseeland. Gemeinsam mit seinem Partner Richard Harris setzt er neue Maßstäbe im Tauchsport.

Richard „Harry“ Harris war wie hypnotisiert von dem, was vor ihm lag: ein riesiger, schwarzer, klaffender Abgrund, den noch nie ein Mensch erkundet hat. Um hierherzukommen, auf 230 Meter Tiefe in der Pearse Resurgence, einer der gewaltigsten Wasserhöhlen der Welt, waren zwei Hubschrauber, drei Wochen Tests und zwei Tonnen Ausrüstung nötig. Als er in den Abgrund starrte, spürte Harris den vertrauten Sog – vielleicht könnte er noch ein wenig tiefer gehen?

Er blickte zu seinem Tauchpartner Craig Challen, ein paar Meter rechts von ihm. Selbst durch Taucherbrille und Atemgerät, dessen dicke Schläuche wie Mammut-Stoßzähne aussahen, konnte Harris sehen, dass Challen dasselbe dachte. Sie tauchen schon seit Jahren in immer gefährlicheren unerforschten Höhlen. Damit gehörten sie zu den wenigen Menschen, die 2018 bei der Rettung einer thailändischen Fußballmannschaft aus einer Höhle helfen konnten.

Harris und Challen kennen das extreme Risiko und sich gegenseitig gut. Sie wollen beide unbedingt in dunkle Weiten vorstoßen. Trotzdem kehrten sie auf Harris’ Zeichen hin um. Sie waren jetzt, im Februar 2023, weder in dieser Höhle, um ihren eigenen, drei Jahre alten Tiefenrekord von 245 Metern zu brechen. Noch wollten sie einen neuen Weltrekord aufstellen – dazu müssten sie über 308 Meter hinausgehen. Sie waren dort, um einen möglichen Weg zu noch größeren Tiefen zu erforschen: die Wasserstoffatmung.

„In diese Dunkelheit habe ich seitdem ständig geschaut.“

Das Problem besteht seit mehr als einem Jahrhundert: Wie kann ein menschlicher Körper unter Wasser dem immensen Druck standhalten, für den er nicht geschaffen ist? Marine und Offshore-Ölgesellschaften auf der ganzen Welt haben viel in die Erforschung dieser Frage investiert. In den 1970er- und 1980er-Jahren begannen ihre Ergebnisse in die zivile Tauchcommunity einzusickern, wo Neugierige ihre Grenzen ausloten wollten. Zu diesen Wagemutigen gehörte auch der Highschool-Mathelehrer Sheck Exley aus Florida. Er wurde zu einer internationalen Ikone, weil er sogar einige Rekorde der militärischen und kommerziellen Profis gebrochen hatte.

Schon als Teenager erkundete Exley die Unterwasserhöhlen Nordfloridas. Seit seinem ersten Höhlentauchgang 1966 im Crystal River war er süchtig danach. 1972, im Alter von 23 Jahren, konnte er als erster Mensch weltweit 1000 Höhlentauchgänge verzeichnen. „Ich bin irgendwie in diese Höhlen gekommen, meine Augen haben sich angepasst, ich bin ein bisschen weiter hineingeschwommen und habe in die Dunkelheit geschaut“, sagte er 1992 gegenüber der Taucherzeitschrift AquaCorps. „In diese Dunkelheit habe ich seitdem ständig geschaut.“

Ab etwa 40 Metern Tiefe führt normale Luft – 78 Prozent Stickstoff, 21 Prozent Sauerstoff und 1 Prozent Spurengase – zu einer sogenannten Inertgas-Narkose. Sie wird auch „Martini-Effekt“ oder „Tiefenrausch“ genannt, weil sie ähnlich wie ein starker Drink euphorisierend wirkt und das Urteilsvermögen einschränkt. Noch ein wenig tiefer, und der Sauerstoff wird giftig. Die US-amerikanische und die britische Marine verdünnen deshalb seit Jahrzehnten die Luft in den Tauchflaschen mit Helium, aber nur wenige Außenstehende wussten davon. Nachdem der deutsche Höhlentaucher Jochen Hasenmayer 1981 mit einem Heliumgemisch eine Tiefe von 143 Metern erreicht hatte, begann auch Exley damit – obwohl er wusste, dass nur wenige Jahre zuvor zwei Taucher in Florida an solchen Experimenten gestorben waren.

Heute verwenden Taucher, wenn sie tiefer als 40 Meter absteigen, in der Regel kein konstantes Gasverhältnis, sondern wechseln beim Ab- und Auftauchen zwischen verschiedenen Stickstoff-, Sauerstoff- und Heliumgemischen, je nach Standort, Wassertemperatur, individueller neurologischer Toleranz und vielen anderen Variablen. Dekompressionstabellen listen genau auf, wie lange welche Mixtur in welcher Tiefe eingeatmet werden muss. Ein zu schneller Aufstieg würde die angesammelten Gase im Blut wie beim Öffnen einer Mineralwasserflasche ausperlen lassen. Dies führt zur schmerzhaften und gefährlichen „Taucherkrankheit“.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 3/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin beschäftigen wir uns damit, was nach ChatGPT und Co. kommt. Hier könnt ihr die TR 3/2024 bestellen.

Um die Dekompressionstabellen zu erstellen, sind Hightech und einschlägige Datenbanken nötig, die früher den wenigsten zur Verfügung standen. Exley konnte einen befreundeten Berufstaucher überreden, ihm eine Beispieltabelle zu geben, die allerdings nur bis 121 Meter Tiefe reichte. Mit einer Software extrapolierte er die Werte und durchbrach so 1987 die 200-Meter-Grenze in der Nacimiento-Höhle in Mexiko. Der Abstieg dauerte nur 24 Minuten, aber um aus dieser Tiefe wieder gesund hochzukommen, musste er insgesamt 11,5 Stunden unter Wasser bleiben. In dieser Dekomprimierungszeit spürte er, wie er gefährlich schwach wurde. Sein Blutzuckerspiegel sank, die Kälte drang in seine Glieder, die Haut an Händen und Gesicht schälte sich. „Damals hatte ich das Gefühl, dass ich noch tiefer hätte tauchen können“, sagte er damals dem Magazin InDepth. „Aber ich wusste, dass ich meine Dekompressionsgrenze erreicht hatte.“

1988 stellte Exley mit 237 Metern einen neuen persönlichen Rekord auf. Er verwendete eine präzisere Tabelle, die ihm der Physiologe Bill Hamilton erstellt hatte. Hamilton ist unter Tauchern als „Prinz der Gase“ bekannt und war an einigen der frühesten Arbeiten zur Dekompression bei Tiefen über 200 Metern beteiligt. Er hat an einer Software für Berufs- und Marinetaucher mitgewirkt, die extrem präzise Tabellen für eine beliebige Anzahl von Parametern erstellt. „Dadurch verfügte er über unglaubliche Datenmengen“, sagt Bill Stone. Der Luft- und Raumfahrtingenieur ist selbst Höhlentaucher und hat ein frühes Kreislaufatemgerät (Rebreather) entwickelt und verkauft, das die ausgeatmete Luft von Kohlendioxid befreit. „Hamilton entwickelte stochastische Modelle, um herauszufinden, wie man die Dekompression beschleunigen kann, ohne sich zu schädigen“, so Stone. In den Achtzigern begann Hamilton, auch maßgeschneiderte Tabellen für Sporttaucher zu entwickeln. Damit wurde er für immer zum Liebling der Szene.

Der Rekordversuch

Allen Fortschritten bei der Dekompression zum Trotz starb Exley 1994 bei dem Versuch, den 332 Meter tiefen Grund des Zacatón-Sinklochs in Mexiko zu erreichen. Er schaffte es bis auf 270 Meter. Wahrscheinlich wurde ihm das Hochdruck-Nervensyndrom (HPNS) zum Verhängnis: Sinkt ein Taucher zu schnell über 150 Meter, beginnt er unkontrollierbar zu zittern. Zusätzlicher Stickstoff im Helium-Sauerstoff-Gemisch kann die Symptome zwar dämpfen, narkotisiert den Körper aber auch stärker. Zudem erschwert die höhere Dichte des Stickstoffs in solchen Tiefen das Atmen.

Zwar gelang es Tauchern mit herkömmlichen Gasmischungen, unter 300 Meter abzusteigen, indem sie sich durch schwere HPNS-Symptome durchbissen. Irgendwann wird das Gasgemisch aber zu schwer, um es noch ein- und ausatmen zu können. „Auf zehn Metern Abstieg steigt der Druck um eine Atmosphäre. In 250 Metern Tiefe sind es also 26 Atmosphären“, sagt Challen, Harris’ Tauchpartner. „Es wird zu einem physischen Problem, das Gas in und aus der Lunge zu bewegen.“ Um dieses Problem zu umgehen, müssten die Taucher etwas atmen, das leichter ist als Helium. „Und es gibt nur ein einziges leichteres Gas“, sagt Challen. „Nach Wasserstoff kommt nichts mehr.“

Die ersten Wasserstoffversuche fanden bereits in den 1990er-Jahren statt – allerdings nicht im Wasser, sondern in einer Überdruckkammer. Ein Team von Ärzten, Ingenieuren, Wissenschaftlern und Tauchern der französischen Compagnie Maritime d’Expertises (Comex), einem Hersteller von Tieftauchsystemen, simulierte in einem Projekt namens Hydra eine Tiefe von 701 Metern. (Dazu waren 15 Tage Kompression und 23 Tage Dekompression nötig.) 1996 wurde das Vorhaben eingestellt, weil sich kommerzielle Unternehmen immer mehr Tauchbooten und dem sogenannten Sättigungstauchen zuwandten, bei dem sich das inerte Gas vollständig im Blut löst. Dafür ist aber mitunter eine Dekompressionszeit von mehreren Tagen nötig, die deshalb nur in Druckkammern, nicht aber im Wasser verbracht werden kann. „Beim Berufstauchen gibt es keine Poesie – man will einfach nur effizient sein“, sagt der frühere Hydra-Beteiligte Jean-Pierre Imbert.

2012 bauten schwedische Taucher mit ihrem Hydrox-Projekt auf die Arbeit der Comex auf. Sie benutzten ebenfalls Wasserstoff, diesmal aber nicht in der kontrollierten Umgebung einer Druckkammer, sondern in freier Wildbahn. Fünf Minuten lang atmeten sie in 40 Metern Tiefe erfolgreich ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch. Allerdings behielten sie dies weitgehend für sich. Sie fürchteten, dass Menschen ohne das nötige Fachwissen diesen Versuch auf eigene Gefahr nachahmen könnten. „Wir haben nicht viel darüber veröffentlicht oder erzählt, weil man wissen muss: Macht man es falsch, wird man kläglich scheitern“, sagte der beteiligte Tauchingenieur Åke Larsson später. „Aber es ist keine Raketenwissenschaft. Wenn man seine Hausaufgaben macht, ist es nicht kompliziert. Man muss es nur richtig machen.“

„Ich will nicht als das Versuchskaninchen berühmt werden, das im Wasser explodiert ist.“

Das war die Ausgangslage, als sich 2020 praktisch alle Fachleute auf diesem Gebiet zur „H2 Working Group“ zusammenfanden. Sie wollten herausfinden, ob Wasserstoffatmung auch unter 200 Metern möglich wäre, ohne die aufwendigen Verfahren der Berufstaucherei. Zusammengetrommelt hatte sie Michael Menduno, erfahrener Höhlentaucher und Chefredakteur des Magazins InDepth, gemeinsam mit John Clarke, dem ehemaligen wissenschaftlichen Leiter der US Navy Experimental Dive Unit. Menduno war zum Schluss gekommen, dass die Tauch-Szene mit Helium an ihre Grenzen gestoßen war. Exley selbst hatte schon 1992 darauf hingewiesen: „Es scheint ein echtes Potenzial für Hydreliox zu geben“, also für ein Wasserstoff-Helium-Sauerstoffgemisch, sagte er damals in einem Interview mit Menduno.

Jeder Teilnehmer war Spezialist für einen anderen Aspekt – Mechanik des Atemgeräts, Berechnung der Gasmischungen, Fragen der Physiologie. Am Ende des ersten Treffens hatten sie so viele potenzielle Probleme gefunden, dass sie einen „Herausforderungsbaum“ erstellten, um den Überblick zu behalten. Der Baum verzweigte sich immer weiter; hatte jemand eine mögliche Lösung vorgestellt, ergaben sich daraus neue Probleme.

