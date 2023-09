DurchSTARTer-Preis 2023: Niedersachsen feiert seine Start-ups

Auch 2023 haben Niedersachsens Start-ups Erfolgsgeschichten fortgeschrieben, sind gescheitert und wieder aufgestanden, haben geforscht und entwickelt. Der DurchSTARTer-Preis ist die Gelegenheit, aufstrebenden Unternehmen aus Niedersachsen die Bühne zu bereiten und sie für ihre Innovationskraft und ihren Mut zu feiern.

12 Start-ups, 4 Kategorien, viele Sieger

Aus über 66 Bewerbungen haben unsere Fachjurys zwölf Finalteams ausgewählt. Sie treten in den Kategorien Newcomer/Scale-up, Science Spin-off, Life Science sowie Social Innovation an und stellen sich und ihre Ideen, Lösungen und Visionen am 6. Dezember 2023 auf der Bühne des Alando Palais in Osnabrück vor.

Ausgerichtet wird der DurchSTARTer-Preis in einer Gemeinschaftsinitiative des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, der Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank, der Initiative startup.niedersachsen und der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN). Moderatorin Dörte Roloff begrüßt hochkarätige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auf der Bühne, die Einblicke in die einmalige niedersächsische Start-up-Szene geben und ihre Erfahrungen teilen.

Preisgelder in Höhe von 120.000 Euro

Natürlich gibt es für die siegreichen Teams nicht nur Applaus und warme Worte. Geld- und Sachpreise in Höhe von 120.000 Euro wollen verteilt werden.

Das Event ist hybrid organisiert. Seid am 6. Dezember 2023 live im Alando Palais in Osnabrück dabei oder schaut in den Livestream auf www.durchstarterpreis.de. Alle Informationen zum Finale und zu den zwölf Finalteams findet ihr unter www.durchstarterpreis.de. Seid dabei und pusht Niedersachsens Start-ups!

Das Event im Überblick:

Datum und Ort: 6. Dezember 2023, Event im Alando Palais, Pottgraben 58–60, 49074 Osnabrück, oder im Livestream auf www.durchstarterpreis.de

Themen: Start-ups in Niedersachsen, Netzwerken, Fördermöglichkeiten kennenlernen, Erfahrungen teilen, gemeinsam neu denken

Tickets: Anmeldung über www.durchstarterpreis.de

