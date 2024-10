Kostenlose E-Mail-Dienste sind besonders für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Startups eine gute Option. Anbieter wie Infomaniak bieten dafür umfassende Funktionen und zuverlässige Dienste ohne zusätzliche Gebühren. Das Besondere bei Infomaniak? Infomaniak ermöglicht es dir, eine lebenslange, kostenlose E-Mail-Adresse mit 20 GB Speicherplatz zu erstellen. Dieser werbefreie E-Mail-Dienst wird ausschließlich in der Schweiz entwickelt und gehostet und kann eine gesamte Lebensdauer von E-Mails speichern. Zusätzlich erhältst du 15 GB zusätzlichen Speicherplatz, um deine Fotos zu speichern und sicher an Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten zusammenzuarbeiten. Die Einrichtung dieser ist dabei unkompliziert und schnell. Infomaniak führt dich dabei als Nutzer:in durch einen einfachen Registrierungsprozess, der in wenigen Minuten abgeschlossen ist. Alles, was du dafür tun musst, ist, ein kostenloses E-Mail-Konto über die Seite zu erstellen.

Als Schweizer Unternehmen unterliegt Infomaniak weder dem amerikanischen noch dem chinesischen Recht oder dem Cloud Act, und das Unternehmen stellt außerdem ein werbefreies Benutzererlebnis sicher. Infomaniak präsentiert sich als souveräne Cloud, die keine Kompromisse beim Datenschutz eingeht. Durch die Entwicklung eigener Rechenzentren und Softwarelösungen in der Schweiz kontrolliert Infomaniak seine gesamte Wertschöpfungskette, um dieses Engagement zu gewährleisten. Zudem ist es ein seit 30 Jahren unabhängiges Unternehmen, das nicht dem Druck externer Investoren ausgesetzt ist.

Kundenservice und leichte Migration

Du kannst auch problemlos deinen Kalender integrieren, deine Kontakte verwalten und To-do-Listen organisieren. Mit dem kostenlosen Paket erhältst du alle Infomaniak-Tools: kDrive, kMeet, Kalender und Kontakte. All diese Funktionen helfen dir, deine Kommunikation zu erleichtern und deine täglichen Aufgaben effizient zu verwalten. Was hebt Infomaniak sonst noch hervor? Das Unternehmen betreibt seine Server mit erneuerbarer Energie. Und: Die Migration zu Infomaniak ist einfach. Ein Assistent wird automatisch alle deine E-Mails und Ordner von Gmail übertragen und ein Import-Tool wird alle deine Kontakte und Termine auf einmal importieren. Eine kostenlose mobile Anwendung Infomaniak Mail ist für iOS- und Android-Telefone und -Tablets verfügbar. Der E-Mail-Dienst ist auch mit Microsoft Outlook, Thunderbird, Mailbird, EM Client und gängiger E-Mail-Software kompatibel.

Wenn du eine kostenlose E-Mail-Adresse erstellst, profitierst du von noch mehr Vorteilen:

Eine kostenlose Adresse @etik.com, @ikmail.com oder @ik.me

20 GB Speicherplatz

Synchronisation deiner Termine und Kontakte auf deinen Geräten

Filterung von kommerziellen Nachrichten, Nachrichten aus sozialen Netzwerken, Phishing und Viren

Versand und Empfang großer Anhänge (200 Megabyte in IMAP und 3 Gigabyte über Webmail)

Absoluter Respekt vor der Privatsphäre

Keine Werbung

E-Mails, die in der Schweiz von einem unabhängigen Unternehmen gehostet werden

Klimatisiert, 100 Prozent erneuerbare Energie, 100 Prozent Energierückgewinnung

Volle Kontrolle über deine Daten

Hast du doch einmal Fragen zur Implementierung von Infomaniak oder bei der Verknüpfung deiner Apps, bietet dir das Team von Infomaniak jederzeit umfassenden Support. Hast du ein Unternehmen, so kannst du auch E-Mail-Adressen mit deinem eigenen Domainnamen einrichten. In diesem Fall profitierst du von unbegrenztem Speicherplatz für deine E-Mails und einer künstlichen Intelligenz, die deine E-Mails automatisch verfasst, beantwortet und verbessert. Bei Infomaniak hast du die Wahl zwischen der neuesten Version von ChatGPT oder einer 100 Prozent souveränen KI, die deine Privatsphäre respektiert.

Fazit

Die Wahl von Infomaniak bedeutet, sich für eine ethische Cloud und ein Unternehmen zu entscheiden, das bereits Teil einer verantwortungsvollen Wirtschaft ist. Infomaniaks Rechenzentren werden ohne Klimaanlagen mit gefilterter Außenluft gekühlt, und ihr neuestes Projekt geht noch weiter, indem 100 Prozent der genutzten Energie zurückgewonnen werden, um das ganze Jahr über 6.000 Haushalte zu heizen. Infomaniak bietet dir viele Vorteile: Kosteneffizienz, Produktivitätstools (kSuite), Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Kontrolle über deine Privatsphäre. Mit einem starken Fokus auf Datenschutz und Nachhaltigkeit ist Infomaniak die beste kostenlose Alternative zu Gmail, Outlook oder Yahoo Mail für deine E-Mails.