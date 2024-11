Ein Herz aus Tinte: Wie 3D-Drucker endlich ganze Organe herstellen sollen

Eine Druckernadel injiziert eine orange fluoreszierende Tinte in einen faustgroßen Gelwürfel und zeichnet ein kurvenreiches 3D-Bild. Was in dem Video zu sehen ist, könnte durchaus als Kunstperformance durchgehen. Doch der Drucker steht in einem Labor der Stanford University in Kalifornien, wo der junge Ingenieur Mark Skylar-Scott einen ehrgeizigen Plan verfolgt: In fünf Jahren will er ein mit einer Tinte aus menschlichen Zellen gedrucktes, voll funktionsfähiges Herz präsentieren – „mit Blutgefäßen, Herzklappen und ausreichend dicken Wänden, die der Druckbelastung standhalten“, so der Forscher. Dann soll das Herz in ein Schwein transplantiert werden. An dem Projekt, das die Forschungsförderungsagentur ARPA-H mit 26,3 Millionen US-Dollar unterstützt, sind 15 Arbeitsgruppen der Universität beteiligt.