In der heutigen Arbeitswelt, die zunehmend von hybriden und digitalen Arbeitsmodellen geprägt ist, bringt die gewonnene Flexibilität zwar viele Vorteile mit sich, doch gleichzeitig verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Dies stellt sowohl Mitarbeitende als auch Unternehmen mehr denn je vor die Herausforderung: Wo hört die Arbeit auf und wo beginnt die Freizeit?

Das hohe Maß an Flexibilität ermöglicht es zwar, die eigenen Aufgaben orts- und oftmals auch zeitunabhängig zu erledigen. Doch diese Freiheit birgt auch das Risiko, dass die Arbeit omnipräsent wird. Zum Beispiel in der Zusammenarbeit über verschiedene Zeitzonen hinweg, kann es schwierig werden klare Grenzen zu setzen und die Work Life Balance zu wahren. In einer Studie des Capgemini Research Institute äußerten 56 Prozent der etwa 5.000 Befragten die Sorge, durch das hybride Arbeiten ständig erreichbar sein zu müssen. Umso wichtiger ist es, dass Arbeitgeber das Employee Wellbeing – also das Wohlbefinden der Beschäftigten – beim hybriden Arbeiten gezielt fördern und dabei ihre Mitarbeitenden miteinbeziehen.

Mit ganzheitlichem Ansatz zur Work Life Balance

Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden bereits Angebote wie Sportkurse oder Fitnessstudio-Mitgliedschaften an, dabei geht das Employee Wellbeing weit über die bloße körperliche Gesundheit hinaus und umfasst ebenso das psychische und soziale Wohlergehen. Capgemini stellt seinen Beschäftigten eine Gesundheitsplattform zur Verfügung, die genau diese verschiedenen Dimensionen abdeckt. Das Besondere: Auf der Plattform können Mitarbeitende nicht nur an verschiedenen Angeboten teilnehmen, sondern ihre eigene Expertise einbringen, indem sie selbst Kurse leiten können.

Weniger Stress im Job durch vielfältige Wellbeing-Angebote

Während das ideale Feierabendprogramm einiger Mitarbeitenden daraus besteht, beim Hochintensiven Intervalltraining an ihre körperlichen Grenzen zu gehen, finden andere ihre Ruhe in einem Yogakurs oder beim gemeinsamen Kochen mit Kolleg:innen. Genau hier setzt das eigenentwickelte Gesundheitsportal von Capgemini an: Die Plattform bietet ein breit gefächertes Angebot – von Coachings für die mentale Gesundheit über Ernährungskurse bis hin zu klassischen Fitnesstrainings. Um diese Angebote problemlos in den Alltag einzubinden, gibt es Präsenz- und Online-Formate. Die E-Learnings, hybriden Angebote und Sportgruppen an den Bürostandorten lassen sich flexibel integrieren, selbst wenn der Terminkalender voll ist, zum Beispiel in der Mittagspause oder direkt nach Feierabend.

So wird den Beschäftigten ermöglicht, sich mit Gleichgesinnten im Unternehmen zu vernetzen, zum Beispiel in einer Boulder-Gruppe oder bei einer remote Küchenparty. Die Health Manager von Capgemini wissen, dass eine Schnittstelle zwischen Arbeitsleben und persönlichem Wohlbefinden auch eine Kultur des Teilens und gemeinsamen Lernens im Unternehmen fördert.

Kursangebote von Kolleg:innen für Kolleg:innen

Vom Projektmanager, der in seiner Freizeit Yoga unterrichtet, bis hin zur IT-Architektin, die ihre Leidenschaft für veganes Kochen teilt – das Gesundheitsportal eröffnet den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich als zertifizierte Trainer einzubringen und spannende Angebote für die eigenen Kolleg:innen zu entwickeln. Dies ermöglicht es, nicht nur ganz persönliche Fähigkeiten und Interessen mit dem Team zu teilen, sondern auch aktiv zur Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz beizutragen.

Warum Mitarbeiterengagement den Unterschied macht

Die Beschäftigten verstehen die Herausforderungen ihrer Arbeit selbst am besten und sind besonders gut darin, zum Ausgleich maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln. Dadurch kann man sich gegenseitig helfen, eine verbesserte Work Life Balance zu erlangen. Wer die eigenen Herzensthemen und Talente auch abseits des Arbeitsalltags einbringen kann, ist selbst auch ausgeglichener und zufriedener. Jede:r kann aktiv Einfluss auf das eigene Arbeitsumfeld nehmen und kreative Ideen mit einbringen. Das stärkt auch den Zusammenhalt – denn gemeinsame Aktivitäten, für die sich Mitarbeitende persönlich engagieren, schaffen ein noch besseres Wir-Gefühl.

Wer seine Beschäftigten einbezieht, schafft kontinuierlich eine positive Arbeitsumgebung mit einem starkem Teamspirit, in dem alle wachsen können. Alle dürfen ganz sie selbst sein und können einen individuellen Weg finden, um einen Ausgleich im hybriden Arbeitsalltag zu schaffen und langfristig gesund zu bleiben.

