Empowering Digital Creativity: DMEXCO debattiert Zukunft der Digitalwirtschaft 

Quo vadis Digitalwirtschaft?

Künstliche Intelligenz ist im Alltag angekommen – und wird unsere gesamte Welt verändern. Angesichts dessen liefert die DMEXCO 2023 unter dem Motto „Empowering Digital Creativity“ den Playground für Unternehmen aus der ganzen Welt, um ihre innovativen Ideen und Ansätze zu präsentieren und die Roadmap für die Digitalwirtschaft von morgen zu zeichnen.

Rund 40.000 Digital Professionals und führende Köpfe der Digitalbranche diskutieren die Zukunft von Kreativität, Marketing und Digital-Arbeit.

DMEXCO Worlds: Abbild der digitalen Themenvielfalt

In den themenfokussierten „DMEXCO Worlds“ schafft die DMEXCO auch 2023 wieder ausgedehnte Räume für die Kernthemen der Branche.

Techies aufgepasst! In der World of Tech kommen alle Digital Player auf ihre Kosten. An den Ständen und auf der Tech Stage werden alle Facetten der Branche abgebildet: VR/AR, 5G & Connectivity, Blockchain & Web3, Metaverse, Cryptocurrencies & NFT, Cybersecurity, Cloud Computing uvm.

Auf der Tech Stage findet ihr auch in diesem Jahr wieder die w3.vision: eine Plattform für Web3- und Metaverse-Enthusiasten, um mit Entscheidungsträgern etablierter Brands in Kontakt zu treten.

Passend zum Motto feiert in diesem Jahr das neu aufgesetzte Event Digital Fashion – The Phygital Network Premiere. In Partnerschaft mit dem Deutschen Mode-Institut (DMI) werden die unendlichen Möglichkeiten beleuchtet, die die Digitalisierung der kreativen Modebranche eröffnet. Im Fokus stehen Themen wie E-Commerce, Customer-Experience, Nachhaltigkeit, Transparency uvm.

Brands & Agencies meet Entscheider:innen & Spezialist:innen: In der World of Agencies finden sich spezialisiertes Know-how und praxisorientierte Use-Cases von Agenturen aus der ganzen Welt. Sie ist die richtige Anlaufstelle für all diejenigen, die auf der Suche nach nachhaltiger Beratung und Unterstützung für ihr Business sind.

Von digitalen Bezahlsystemen, Shop-Technologien und Social Commerce bis hin zu Micropayments, Bundling und Nachhaltigkeit – die World of E-Commerce stellt den idealen Rahmen für Synergien und Wissensaustausch rund um den weltweiten Onlinehandel dar. Noch mehr Deep Dive erhältst du in den integrierten Special Areas Fulfillment und Payment.

Medienunternehmen, Publisher:innen und Werbetreibende führt die World of Media zusammen. Auf der dazugehörigen Media Stage wird das boomende Thema Retail-Media von allen Seiten eingehend beleuchtet. Ein Highlight: der Retail Media Summit mit Sabine Jünger (VP Advertising Services, Otto), Christian Raveaux (Head of Customer Insights & Media REWE Group), Patricia Grundmann (Vice President Retail Media | Geschäftsführerin OBI First Media Group) und Robert Jozic (Geschäftsleitung Schwarz Digital).

Digital Marketing Expo & Conference = DMEXCO

Die Digital Marketing Exposition & Conference ist Europas führendes Marketing- und Tech-Event und findet in diesem Jahr am 20. und 21. September in Köln statt. Auf die Besucher:innen wartet ein spannendes Programm mit den Top-Playern der Branche, neuen spannenden Gesichtern im Startup-Bereich sowie über 600 internationalen Top-Speaker:innen.

Im Expobereich mit den vier Themenwelten präsentieren Unternehmen wie Google, Hubspot, Asana, Bynder, RMS, Payback, Outbrain, Salesforce sowie Snap ihre Brands und Lösungen. Auf den zwölf Stages werden in zahlreichen Keynotes, Paneldiskussionen und praxisnahen Masterclasses die Insights und Use-Cases für die Herausforderungen von morgen geliefert. Zu den Top Voices der DMEXCO 2023 gehören unter anderem Tim Alexander (CMO Deutsche Bank), Dora Osinde (Chief Creative Officer Ogilvy), Adam Singolda (CEO Taboola) und Franziska von Lewinski (CEO SYZYGY Group).

DMEXCO 2023

Ort und Datum: 20. & 21. September 2023, Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln

& 21. September 2023, Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln Themen: Kreativität in Zeiten von KI, Blockchain, Web3, Metaverse & NFT, Herausforderungen & Chancen der digitalen Medienlandschaft, Retail-Media-Marketing & E-Commerce, Digital Fashion

Tickets:

DMEXCO Fachbesucherticket für reguläre Besucher:innen

DMEXCO Young Leader Ticket für Digital Pioneers bis einschließlich 26 Jahre

DMEXCO Studiticket für Studierende & Hochschulmitarbeitende

Werde Teil der digitalen Zukunft!

Jetzt Ticket sichern