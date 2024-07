4 wichtige Faktoren für effektive Zusammenarbeit im Remote Team

1. Ziele festlegen

Zur Führung und Motivation in Remote Teams gehört die klare Formulierung der Erwartungen an die Mitarbeitenden. Dabei ist jedem Teammitglied seine Rolle bei der Projektarbeit zu erläutern. Für die Zwischenziele eignen sich wöchentliche oder monatliche Zeiträume. Gleichzeitig sind Parameter zu benennen, anhand derer man den erreichten Erfolg erkennen kann. Die kontinuierliche Annäherung an das Ziel stellt eine wesentliche Motivationsquelle dar. Erfahrene Projektmanager:innen setzen deshalb sehr stark auf das Prinzip der Ergebnisorientierung. Sie erwarten von den unerfahrenen Teammitgliedern regelmäßige Statusberichte und zeigen erfahrenen Mitarbeitenden die Wertschätzung für Termintreue.

2. Kommunikation und soziale Begegnungen

Eine effektive Kommunikation stellt immer eine Herausforderung dar, doch für Remote Teams trifft das in einem besonderen Maße zu. Remote Mitarbeitende müssen bewusst die Kommunikation suchen und planen, sie sind bei der Zusammenarbeit zum großen Teil auf die schriftliche Kommunikation angewiesen, was manchmal zu Fehldeutungen führen kann. Heute gibt es eine einfache Lösung: Videokonferenzen. Zusätzlich dazu verwendet man Kollaborationstools, die eine gute technische Plattform darstellen. Es ist erwiesen, dass persönliche Kontakte die Motivation verbessern und es ist auch leichter, in schwierigen beruflichen Situationen um Hilfe zu bitten. Beispielsweise könnte ein wöchentliches Online-Quiz veranstaltet werden, das dann bei der nächsten Videokonferenz im Team ausgewertet wird.

3. Anerkennung

Jeder Mensch möchte für erfolgreiche Arbeit gelobt werden. Ein gemeinsames virtuelles Frühstück mit einer Danksagung für die Erreichung eines bestimmten Zwischenziels kann eine hervorragende Projektmotivation in Remote Teams sein. Eine ähnliche Rolle kann ein Beitrag im eigenen Intranet spielen. Eine weitere Methode ist die Förderung der Innovationsfähigkeit. Indem das Management das Remote Team aktiv nach Verbesserungsvorschlägen und Ratschlägen für die Bewältigung aktueller Herausforderungen befragt, drückt es seine Anerkennung aus. Die Integration von Vorschlägen und Anregungen in die Arbeitsprozesse, die auf den individuellen Erfahrungen beruhen, bedeutet Wertschätzung der persönlichen Kompetenzen.

4. Richtige Software

Bei der Projektmotivation in Remote Teams kann die richtige Software eine wertvolle Hilfe leisten, dadurch bleiben die Mitarbeitenden produktiv und motiviert. Das neue Bitrix24 Supernova mit Copilot Pro, automatisierten Lösungen und Bitrix24 Sync ist ein Beispiel dafür. Mit der neuen Version von Videoanrufen, Kanälen mit einer Menge Kommunikationsmöglichkeiten, Flows in Aufgaben, der elektronischen Unterschrift für HR und den neuen Bi-Builder-Dashboards erhöht ihr eure Effizienz und Zusammenarbeit in Remote Teams.

