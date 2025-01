Fluorchemikalien PFAS: Der harte Kampf einer Industrielobby gegen die EU

Im Februar 2023 wirkt Michael Schlipf ziemlich aufgebracht. „Sie können sich schon mal von Ihrem Mobiltelefon verabschieden“, sagt der Vorsitzende der Fluorpolymergruppe des deutschen Kunststoff-Branchenverbands pro-K am Telefon. Es drohe ein Rückfall in die Steinzeit. Gerade hatte die EU-Kommission, einen Vorschlag zur Beschränkung der langlebigen, oft gesundheitsschädlichen Fluorchemikalien PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) vorgestellt. Die meisten sollen danach verboten werden. Für besonders wichtige, für die es bisher keine Alternativen gebe, würden Übergangsfristen oder Ausnahmen gelten.