Mit den schnellsten Autos, renommierten Fahrern und spektakulären Rennen fasziniert die Formel 1 Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Für das Jahr 2024 stehen wieder spannende Rennen auf dem Programm, die die Herzen der Motorsport-Enthusiasten höher schlagen lassen werden.

Spannende Rennen sind garantiert

Der neue Saison-Kalender kündigt mit insgesamt 24 Rennen die wohl längste Saison in der Geschichte der Formel 1 an. Offizieller Starttermin ist der GP von Bahrain in Sakhir am 2. März 2024. Der europäische Teil der Saison beginnt dann mit dem GP der Emilia Romagna auf dem legendären Kurs in Imola am 19. Mai. Das Besondere in dieser Saison: Nach Jahren der Pause kehrt die Formel 1 am 21. April mit dem GP von China nach Shanghai zurück. Doch wo kannst du die Formel 1 schauen?

Wo du die Formel 1 live streamen kannst

Um alle 23 Formel-1-Rennen live in Deutschland zu sehen, benötigst du entweder das Sport-Paket beim Pay-TV-Sender Sky oder den reinen Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket). WOW bietet den Vorteil einer monatlichen Abo-Variante ohne langfristige Bindung, während du bei Sky für mindestens ein Jahr gebunden bist. Allerdings sind die Rennen bei WOW ausschließlich online verfügbar und nicht über einen Receiver wie bei Sky. Wenn du im Ausland bist und ein Sky-Abo hast, kannst du ein VPN verwenden, um die Ländersperre für das Online-Streaming zu umgehen. Das Gleiche gilt für ausländische Streaming-Plattformen wie ABC, ESPN und ESPN2. Plattformen wie Hulu Plus, Live TV oder Youtube TV ermöglichen das Streaming als App, ohne eine Kabelverbindung.

Die Formel 1 kostenlos live streamen – mit einem VPN

Während die Streamingdienste oft mit zusätzlichen Kosten einher kommen, kannst du die Formel 1 auch komplett kostenlos schauen. Alle Highlights der Formel 1 siehst du zum Beispiel beim Free-TV-Sender SPORT1 sehen. Mit der einstündigen Sendung „Sky F1 Highlights – präsentiert vom AvD“ zeigt SPORT1 nach jedem Rennen der Saison eine Zusammenfassung des Renntages. Des Weiteren zeigt RTL sieben Rennen im Free-TV sowie zwölf Qualifyings beziehungsweise Sprintrennen der Saison 2024. In Österreich werden hingegen alle Rennen live bei ORF Eins, beim Free-TV-Sender Servus TV oder über dessen Online-Stream übertragen. In der Schweiz erfolgt die Übertragung durch den öffentlich-rechtlichen Sender SRF. Mithilfe eines VPNs kannst du auch hier die Ländersperre umgehen und die Formel 1 kostenlos auf den genannten Sendern oder im Stream mitverfolgen.

Schau dir die Formel 1 von überall mit einem VPN an

Ein VPN (Virtual Private Network) kann dir dabei helfen, die Formel 1 Grand Prix problemlos von überall auf der Welt zu verfolgen. Indem du deine IP-Adresse verschleierst und dich mit einem Server in einem anderen Land verbindest, kannst du geo-blockierte Inhalte entsperren und auf deine bevorzugten Streaming-Dienste zugreifen. Eine beliebte VPN-Option dafür ist Surfshark.

Warum brauchst du ein VPN, um die Formel 1 zu sehen?

Surfshark VPN* bietet zahlreiche Vorteile für das Streaming von Formel-1-Rennen. Dazu gehören sicheres und privates Streaming, die Möglichkeit, in 4K HD ohne Pufferung zu streamen, das Vermeiden von Preisdiskriminierung und das Nutzen von Streaming-Diensten zu niedrigeren Preisen, über 3.200 schnelle Server in mehr als 100 Ländern, die Möglichkeit, auf unbegrenzten Geräten zu streamen, und das Vermeiden von lästigen Cookie-Pop-ups.

So richtest du ein VPN ganz simpel ein

Die Einrichtung eines VPN ist einfach und unkompliziert. Folge einfach diesen Schritten:

Schließe eine Surfshark-Subscription ab. Lade die Surfshark-App oder Browser-Extension herunter. Erstelle ein Konto. Logge dich ein. Verbinde dich zum Beispiel mit einem österreichischen Server und schaue die Formel 1 ganz kostenlos auf ServusTV!

Und fertig! Genieße die kommende Formel-1-Saison und verpasse kein Rennen mehr.

*Bitte beachte, dass die Nutzung der Surfshark-Dienste für illegale Aktivitäten strengstens untersagt ist und einen Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen darstellt. Vergewissere dich, dass die Nutzung der Surfshark-Dienste für deine speziellen Aktivitäten allen einschlägigen Gesetzen und Vorschriften entspricht, einschließlich derjenigen von Dienstanbietern und Websites, auf die du über Surfshark zugreifst.