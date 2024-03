Ohne Bauchschmerzen in neue Technologien investieren

KI, Quantencomputing, Machine Learning – an großen disruptiven Innovationen mangelt es uns wahrlich nicht. Doch so schön diese Technologien sind, so teuer sind sie auch. Aber nicht nur wegen des Preises, sondern auch aufgrund einer gewissen Risikoscheu klemmt der Innovationshebel in vielen Unternehmen – besonders im deutschen Mittelstand. Wie löst man eine solche Blockade?

Große Investments dürfen kein Innovationshemmer sein

Fujitsu Fujitsu unterstützt als führender IT-Komplettanbieter seine Kunden bei allen Aspekten der digitalen Transformation. Um Unternehmen einen möglichst risikofreien Zugang zu den Themen der Zukunft zu ermöglichen, finden sie innovative Lösungen zur datengetriebenen Transformation in der TransforMatrix.

Mit weiteren Innovationen! Und zwar solchen, die dir die Entscheidung über ein großes Investment zwar nicht abnehmen – aber erleichtern. Vertrauen in eine dringende Innovation wächst auf mehreren Säulen. Ausgiebiges Testen unter Realbedingungen ist so eine. Auch die volle Kostenkontrolle und ein Pay-per-Use-Consumption-Modell, das variables Hoch- und Runterskalieren ermöglicht, dienen als Stütze bei der Entscheidung.

Künstliche Intelligenz ohne Einstiegshürde nutzen

Speziell das Thema KI ist seit dem Mainstream-Durchbruch von Anwendungen á la ChatGPT in aller Munde, und selbst konservativste Unternehmen versuchen sich an Möglichkeiten, die neuen Potenziale sinnvoll einzubinden. Besonders hinsichtlich der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, innovativer oder besserer Geschäftsmodelle und neu erschlossener Marktsegmente versprechen sich Firmen einen deutlichen Schub durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz.

Doch die Entscheidung für eine bestimmte Lösung wird auch durch die Vielzahl an Anbietern und Applikationen erschwert. Außerdem sind viele Fragen bezüglich der eigenen Strategie zu klären: Haben wir den richtigen Business-Case definiert? Welche Lösung ist die richtige für mich? Und wie bringe ich die Lösung auch intern ins Rollen?

Durchstarten dank virtuellem Testfeld

Um diese Fragen optimal beantworten zu können, hat Fujitsu ein virtuelles Testfeld namens TransforMatrix geschaffen. Hier werden sämtliche Innovationen gebündelt, die dir dabei helfen, eine passende, test- und kontrollierbare Lösung für deinen Anwendungsfall zu finden, um CEOs wie CFOs gleichermaßen zufriedenzustellen.

In Bezug auf die KI-Implementierung wäre etwa der AI Test Drive das Mittel der Wahl. Hier können Unternehmen kostenlos ihre Infrastrukturen testen, um Klarheit über die technischen Herausforderungen zu bekommen, Proof of Concepts zu starten und so ihr finanzielles Risiko deutlich zu senken. Weil die Anwendungen im Unternehmensumfeld und unter Realbedingungen getestet werden können, bekommst du eine sichere und verlässliche Einschätzung über den Sinn und Nutzen deines Investments.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In jedem Fall wird die Einstiegshürde in das Thema KI für jedes Unternehmen deutlich heruntergesetzt. Aber auch für andere Technologien und Topics der digitalen Transformation finden sich Testmöglichkeiten in der TransforMatrix, wie Co-Design, Data-Center, Consumption-Modelle oder Innovationsplattformen. Sollte sich dein Unternehmen für eines dieser Themen interessieren, könnte ein Blick in die TransforMatrix – und damit in die Zukunft – hilfreich sein.

Hier geht es in die TransforMatrix!