Mit diesem Gadget wird dein nächster Campingurlaub noch smarter 

Sei es im Campervan auf der Route durch Spanien oder auf dem schönen Zeltplatz in Südfrankreich: Camping ist nach wie vor eine ziemlich beliebte Urlaubsform. Du denkst beim Stichwort Campen noch an die übliche Dosenravioli über dem Lagerfeuer und alte Pfadfindergeschichten? Dann entgeht dir die schöne Welt des smarten Campings!

Mobiler WLAN-Router – der Held am Lagerfeuer

Du hast es dir gerade in deinem Camper gemütlich gemacht und möchtest zum Einschlafen nochmal eine Folge deiner neuen Lieblingsserie genießen. Genau jetzt ist jedoch dein generöses Datenvolumen verbraucht – Zeit, in einen mobilen WLAN-Router zu investieren! Mit einem mobilen Router kannst du deine Serie auch am Lagerfeuer genießen. Was du dafür brauchst? In den meisten Fällen lediglich eine SIM-Karte und die Netzabdeckung des Anbieters und schon bist du startklar. Streaming, Gaming und mehr sind somit jederzeit per Smartphone, Laptop oder Tablet möglich.

Jetzt wird auch dein Camping-Grill smart gemacht

Vergiss die Ravioli aus der Dose: Du möchtest deine Verpflegung im Campingurlaub auf ein neues Level heben und für gutes Essen sorgen? So kannst du zum Beispiel mit einem Smart Grilling Hub deinen üblichen Camping-Grill upgraden. Das Gadget macht deinen Grill smart, indem du den Grillvorgang direkt auf deinem Smartphone überwachen kannst. Ein Garstufen-Countdown bis zur Information, dass es Zeit zum Wenden oder Servieren ist – alles bequem auf dem Handy.

Und woher der Strom?

Fürs Entertainment und die Verpflegung ist also gesorgt, aber wie soll das Ganze eigentlich stromtechnisch ablaufen? Na mit der BLUETTI AC200MAX, einer erweiterbaren Powerstation. Erstaunliche 2.048 Wattstunden, ultrarobuste LFP-Zellen und ein 2.200-Watt-Volllast-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle – die Powerstation ist perfekt für deinen nächsten Campingtrip.

Der AC200MAX ist dein mobiles Energiezentrum und smart per App steuerbar. Für die Kaffeemaschine im Camper, für die Bluetooth-Box am Zelt oder zum Aufladen deines Tablets – mit 15 Steckdosen bekommst du einiges unter. Deinem smarten Campingurlaub steht also nichts mehr im Weg. Pünktlich zu Ostern bietet BLUETTI vom 6. bis zum 16. April 2023, viele Solarmodule und Powerstations zum Aktionspreis an.

„Wir freuen uns, unseren Kunden während der Osterfeiertage den Einstieg in die Welt der zuverlässigen und umweltfreundlichen Stromversorgungslösungen zu besonders attraktiven Konditionen anbieten zu können“, sagt James Ray, Marketing-Manager von BLUETTI. „Egal, ob du eine Gartenparty oder ein Picknick veranstaltest, hier findest du die passende Stromversorgungslösung zu einem günstigen Preis.“

So bietet die BLUETTI Osteraktion u.a. tragbare Modelle wie die EB70, die erweiterbare Powerstation AC200Max, die Hausspeicherlösung EP500Pro und verschiedene Solarmodule zu besonders attraktiven Preisen an.