Wie generative KI die Ideenfindung transformiert

Somit stellt sich die Frage: Was stimmt an diesen Perspektiven? Es ist zwar unbestritten, dass generative KI den Innovationsprozess beeinflusst und zu einer Explosion von neuen Tools geführt hat. Aber wie verändert diese Technologie, die Texte, Bilder, Videos, Code oder Musik in bislang nicht gekannter Qualität produziert, den Innovationsprozess tatsächlich?